Тръмп планира да обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа до Коледа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да обяви старта на втората фаза от своя мирен план за Газа до 25 декември, съобщи Axios на 4 декември.

Според негови източници сред американските служители, американският лидер възнамерява да „обяви, че мирният процес в Газа е навлязъл във втората си фаза до Коледа и да представи нова структура за управление на анклава“. Очаква се Тръмп да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху до края на декември, за да обсъди тези стъпки.

Според публикацията втората фаза на плана ще включва изтеглянето на израелските войски от ивицата Газа, разполагането на „международни стабилизационни сили“ и започването на работа от структури за управление на анклава, включително „Мирен съвет“. Порталът отбелязва, че ключовият елемент от първата фаза на плана – освобождаването от палестинското движение Хамас на всички отвлечени и връщането на останките на загиналите заложници – е почти завършен.

Според Axios, „Съветът за мир“ ще включва „около дузина западни и арабски лидери“. Той ще бъде контролиран от изпълнителен комитет, който ще включва бившия британски премиер Тони Блеър, специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнер и няколко други. Изданието уточнява, че „палестинско правителство, включващо технократи, ще действа под ръководството на комитета“. То ще включва „12-15 палестинци с управленски и бизнес опит и без връзки с Хамас, Фатах или други палестински партии или фракции“.

Според източници, САЩ в момента са „в последните етапи“ на координация с Израел, Палестинската национална администрация и регионалните страни по въпроси, свързани с формирането на това правителство.

Според портала, Азербайджан, Египет, Индонезия и Турция, заедно с други, са се съгласили войските им да участват в международните стабилизационни сили. Представители на САЩ, Катар и Турция обсъждат споразумения с Хамас за започване на разоръжаването на движението и намаляване на контрола му над ивицата Газа.

На 9 октомври Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха да приложат първата фаза от мирния план, представен от Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври. В съответствие със споразумението, израелските войски се изтеглиха до т. нар. „жълта линия“, запазвайки контрол над над 50% от анклава.

Преди това Тръмп обяви, че ще председателства „Мирен съвет“, който ще поеме външното управление на Газа през преходния период. През ноември началникът на щаба във Вашингтон обяви, че тази структура ще включва лидерите на „много важни и високо уважавани държави“.