Украйна атакува с дронове пристанището в руския град Темрюк, избухнал е пожар

Атака с дронове на украинските въоръжени сили е повредила пристанищната инфраструктура на руския град Темрюк, съобщи регионалната оперативна група.
„Атака с дронове на режима в Киев повредила пристанищната инфраструктура в Темрюк. Избухнал е пожар.
Според Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край, 32 специалисти и осем единици техника са разположени за потушаване на пожара.
Специални и аварийни служби работят на мястото на инцидента“, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ответен удар
04:47 05.12.2025