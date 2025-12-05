Украйна атакува с дронове пристанището в руския град Темрюк, избухнал е пожар

Главен редактор във Fakti.bg

Атака с дронове на украинските въоръжени сили е повредила пристанищната инфраструктура на руския град Темрюк, съобщи регионалната оперативна група.

„Атака с дронове на режима в Киев повредила пристанищната инфраструктура в Темрюк. Избухнал е пожар.

Според Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край, 32 специалисти и осем единици техника са разположени за потушаване на пожара.

Специални и аварийни служби работят на мястото на инцидента“, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.