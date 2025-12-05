Новини
Украйна атакува с дронове пристанището в руския град Темрюк, избухнал е пожар
  Тема: Украйна

Украйна атакува с дронове пристанището в руския град Темрюк, избухнал е пожар

5 Декември, 2025 04:34, обновена 5 Декември, 2025 04:41

Специални и аварийни служби работят на мястото на инцидента, съобщи регионалната оперативна група

Украйна атакува с дронове пристанището в руския град Темрюк, избухнал е пожар - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атака с дронове на украинските въоръжени сили е повредила пристанищната инфраструктура на руския град Темрюк, съобщи регионалната оперативна група.

„Атака с дронове на режима в Киев повредила пристанищната инфраструктура в Темрюк. Избухнал е пожар.

Според Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край, 32 специалисти и осем единици техника са разположени за потушаване на пожара.

Специални и аварийни служби работят на мястото на инцидента“, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.


Русия
  • 1 Ответен удар

    4 3 Отговор
    Украинците така и не се научиха да си правят сметката. Ударили са пристанище, което дори и да има някакъв медиен ефект и да създаде временни проблеми, едва ли ще може да се сравни с очаквания асиметричен удар по енергийната инфраструктура на страната. Колко ще струва възстановяването на енергийната инфраструктура и кой ще даде парите за това?

    04:47 05.12.2025

