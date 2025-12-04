Новини
ЕС може да загуби $190 милиарда, ако конфискува руски активи

4 Декември, 2025 06:06, обновена 4 Декември, 2025 06:18

Това сочат изчисленията на РИА Новости, основани на данни от национални статистически агенции

ЕС може да загуби $190 милиарда, ако конфискува руски активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако руски активи бъдат конфискувани като част от „репарационния заем“ за Украйна, страните от ЕС биха могли да загубят най-малко 190 милиарда долара инвестиции в руската икономика, съобщи РИА Новости, позовавайки се на данни от национални статистически агенции.

В момента приблизително 209 милиарда долара руски активи по текущия обменен курс са замразени в белгийски сметки в Euroclear. Ако тези средства бъдат конфискувани съгласно предложението на ЕС, съюзът, според последните данни за 2024 г., може да загуби най-малко 190 милиарда долара преки инвестиции в руската икономика.

Кипър (100 милиарда долара), Германия (20,1 милиарда долара), Нидерландия (16,1 милиарда долара), Франция (15,1 милиарда долара) и Италия (13 милиарда долара) ще бъдат най-значително засегнати.

Предвид забраната за теглене на средства, инвестирани в руската икономика от неприятелски резиденти преди началото на санкционната война, сумата може да бъде значително по-висока поради натрупаните средства в сметки тип "C". Тегленията от тези сметки са разрешени само с решение на специална правителствена комисия.

След началото на бойните действия страните от ЕС и Г-7 блокираха приблизително половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в ЕС, предимно в сметки в Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света, със седалище в Белгия.

Страните от ЕС, които обещаха да подкрепят Киев "толкова дълго, колкото е необходимо", изчерпаха всички налични ресурси и вече не желаят да отделят средства от собствените си бюджети.

В сряда Европейската комисия предложи два варианта за финансиране на Украйна през 2026-2027 г., единият от които е „репарационен заем“, който би включвал използване на блокирани руски активи. Въпросната сума е между 185 и 210 милиарда евро, част от така наречения репарационен заем.

Твърди се, че Украйна ще го изплати след края на конфликта, ако Москва „плати за материални щети“.
В Европейския съюз няма консенсус по този въпрос.

Миналата седмица белгийският премиер Барт де Вевер изпрати писмо до Европейската комисия, в което предупреждава, че прибързаното прилагане на плана за използване на руски активи би съсипало шансовете за потенциално мирно споразумение.

Той многократно е заявявал, че страната му се нуждае от конкретни и надеждни гаранции от държавите-членки на ЕС, ако искат да предоставят на Киев заем от суверенните фондове на друга държава.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи бензин

    3 9 Отговор
    Пази боже от руснак и изчисления.

    Коментиран от #5

    06:19 04.12.2025

  • 2 Нено

    6 0 Отговор
    Явно са го закъсали

    Коментиран от #4

    06:21 04.12.2025

  • 3 Уса

    5 0 Отговор
    Урсулата не е вечна и парите ще бъдат връщани от младите невинни поколения европейци.Наследниците на Урсула ще имат пари за няколко живота без да работят

    06:26 04.12.2025

  • 4 Кой го е закъсал

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нено":

    Който свърши парите за наливане в продънената украинска каца и се налага да краде ли?

    06:27 04.12.2025

  • 5 болгарин..

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Всех бгбандерских п0мак0вь..вдиарбекире

    06:28 04.12.2025

  • 6 Ехааааааа

    3 0 Отговор
    Войнолюбците от ес хем войнолюбци , хем крадци !!!!!!
    Закъсаха я много упаткаха де що може да се краде и се оглеждат за какво могат да гепнат от Русия , но веднъж дръпнаха Стария мечок за опашьока .....дръпнат ли го още веднъж , ще ревът като зелника за мир !!!!!!!!

    06:30 04.12.2025

  • 7 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Някой да ми обясни тая на снимката , не е ли оная която европейската прокуратура обвинява в кражба на много милиарди ?

    Коментиран от #10

    06:32 04.12.2025

  • 8 Белгия не случайно

    0 0 Отговор
    започна процеса срещу предната "урсула", да се сети и сегашната, която е и по-корумпирана! И да не ги притиска да си съсипят държавата!

    06:33 04.12.2025

  • 9 Щом

    0 1 Отговор
    РИА-Новости го твърди,значи е точно обратното.

    06:33 04.12.2025

  • 10 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Неразбрал":

    същата !

    06:34 04.12.2025

