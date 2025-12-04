Ако руски активи бъдат конфискувани като част от „репарационния заем“ за Украйна, страните от ЕС биха могли да загубят най-малко 190 милиарда долара инвестиции в руската икономика, съобщи РИА Новости, позовавайки се на данни от национални статистически агенции.
В момента приблизително 209 милиарда долара руски активи по текущия обменен курс са замразени в белгийски сметки в Euroclear. Ако тези средства бъдат конфискувани съгласно предложението на ЕС, съюзът, според последните данни за 2024 г., може да загуби най-малко 190 милиарда долара преки инвестиции в руската икономика.
Кипър (100 милиарда долара), Германия (20,1 милиарда долара), Нидерландия (16,1 милиарда долара), Франция (15,1 милиарда долара) и Италия (13 милиарда долара) ще бъдат най-значително засегнати.
Предвид забраната за теглене на средства, инвестирани в руската икономика от неприятелски резиденти преди началото на санкционната война, сумата може да бъде значително по-висока поради натрупаните средства в сметки тип "C". Тегленията от тези сметки са разрешени само с решение на специална правителствена комисия.
След началото на бойните действия страните от ЕС и Г-7 блокираха приблизително половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в ЕС, предимно в сметки в Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света, със седалище в Белгия.
Страните от ЕС, които обещаха да подкрепят Киев "толкова дълго, колкото е необходимо", изчерпаха всички налични ресурси и вече не желаят да отделят средства от собствените си бюджети.
В сряда Европейската комисия предложи два варианта за финансиране на Украйна през 2026-2027 г., единият от които е „репарационен заем“, който би включвал използване на блокирани руски активи. Въпросната сума е между 185 и 210 милиарда евро, част от така наречения репарационен заем.
Твърди се, че Украйна ще го изплати след края на конфликта, ако Москва „плати за материални щети“.
В Европейския съюз няма консенсус по този въпрос.
Миналата седмица белгийският премиер Барт де Вевер изпрати писмо до Европейската комисия, в което предупреждава, че прибързаното прилагане на плана за използване на руски активи би съсипало шансовете за потенциално мирно споразумение.
Той многократно е заявявал, че страната му се нуждае от конкретни и надеждни гаранции от държавите-членки на ЕС, ако искат да предоставят на Киев заем от суверенните фондове на друга държава.
