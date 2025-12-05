Haaretz: Хиляди украински бежанци в Израел са изправени пред депортиране

Хиляди украински бежанци, живеещи в Израел, може да загубят статута си и да бъдат изправени пред депортиране в края на месеца, пише израелския вестник „Haaretz“.

Рискът от масово депортиране възникна поради продължителното забавяне на властите при вземането на решение дали да удължат груповата защита, предоставена им след избухването на военните действия в Украйна през февруари 2022 г.

Няколко седмици след началото на сраженията тогавашният министър на вътрешните работи Айелет Шакед обяви, че Израел ще предостави временна закрила на 20 000 украински бежанци, повечето от които са били в Израел без легален статут преди избухването на военните действия. Тя обеща закрила на допълнителни 5000 украинци, избягали от страната си след февруари 2022 г. Шакед подаде оставка в края на същата година.

В отсъствието на настоящия министър на вътрешните работи, който първоначално въведе груповата защита като временна мярка, правомощията по този въпрос бяха прехвърлени на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е и изпълняващ длъжността министър на вътрешните работи.

Първоначалните разрешения за пребиваване бяха издадени за три месеца, след което на бежанците беше предоставено разрешение за пребиваване и работа, което изискваше ежегодно подновяване. Въпреки че разрешителните изтичат следващия месец, Израел все още не е решил дали да ги поднови, съобщава „Haaretz“.

През май Агенцията на ООН за бежанците потвърди позицията си относно недопустимостта на депортирането на украински бежанци и призова за всеобхватно удължаване на политиката за временна закрила. През юни Европейският съюз удължи защитата на украинските граждани до март 2027 г. Преди три месеца Обединеното кралство реши да удължи защитата с още две години, а Съединените щати я удължиха до октомври 2026 г.

Няколко организации с нестопанска цел за правата на човека се обърнаха към генералния директор на Израелската агенция за население и имиграция Боаз Йосеф и главния прокурор Гали Бахарав-Миара с искане за удължаване на временната закрила за украинците.

В отговор на запитване на Haaretz, Службата за население и имиграция заяви, че въпросът все още се разглежда и решение ще бъде взето скоро.

Украинските граждани, пристигнали в Израел след февруари 2022 г., нямат работни визи, но държавата обеща през 2011 г. да не глобява работодатели, които наемат чужденци със защитен статут.

Приблизително 24 000 украинци, влезли в страната като туристи, отговарят на условията за този статут. Удължаването на защитения им статут им осигурява достъп до социални услуги и защита от депортиране.

Този статут може да бъде удължен само за минимум 12 месеца, което създава трудности за Министерството на вътрешните работи. Както отбелязва израелският Канал 9, министерството се опасява, че едногодишното удължаване ще доведе до „допълнително вкореняване“ на семействата и последващи опити за кандидатстване за постоянно пребиваване въз основа на интересите на децата им.

Предвид тези фактори Министерството на вътрешните работи вероятно ще отложи издаването на препоръки до министър-председателя до последния момент. Ако през следващите седмици бъде обявено прекратяване на огъня между Русия и Украйна, статутът може изобщо да не бъде удължен или може да бъде удължен само за ограничен период – например само до края на учебната година.