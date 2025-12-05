Новини
Белгийският премиер потвърди отказа си да прехвърли замразените активи на Русия на Европейската комисия

5 Декември, 2025 04:42, обновена 5 Декември, 2025 04:47 830 6

Барт Де Вевер подчерта, че не действа в интерес на Русия и възнамерява да направи всичко възможно, за да предотврати връщането им на Москва

Белгийският премиер Барт Де Вевер потвърди отказа си да прехвърли замразените активи на Русия на Европейската комисия (ЕК), съобщи телевизионния канал VRT.

Според Де Вевер, белгийците остават ангажирани с европейските ценности и са напълно готови да подкрепят Украйна. Той подчерта, че не действа в интерес на Русия и възнамерява да направи всичко възможно, за да предотврати размразяването на активите и връщането им на Москва.

Премиерът заяви още, че за да бъде одобрен планът на Европейската комисия, всички държави-членки на ЕС трябва да предоставят правни гаранции за споделяне на потенциалните финансови рискове, пред които може да се изправи Белгия. В речта си Де Вевер призова за експроприация на руски активи при условия, подобни на прилаганите в Брюксел.

Преди това Financial Times, позовавайки се на високопоставен служител на ЕС, съобщи, че мнозина в Европа, не само в Белгия, се опасяват от възможността да се отпусне на Украйна т. нар. репарационен заем, използващ замразени руски активи.

Според източника, дори съюзници на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са заявили, че тя тества границите на възможностите на ЕС. Критиците на тази идея смятат, че тя нарушава законите на блока.

В края на ноември де Вевер изпрати писмо до Урсула фон дер Лайен, в което предупреждава срещу действия, които биха могли да подкопаят мирния план за Украйна. Той смята, че конфискацията на замразени руски активи заплашва да унищожи потенциално споразумение за разрешаване на конфликта.


  • 1 Петър

    12 1 Отговор
    Абе доста държави се изсилват и обясняват как ще използват замразените руски активи за да помагат на Украйна, ама никоя държава не смее да ги използва на практика.

    04:56 05.12.2025

  • 2 Стенли

    11 1 Отговор
    Браво ето едни човек който мисли за страната си

    05:02 05.12.2025

  • 3 356

    5 1 Отговор
    Що да ги дават като могат да ги откраднат за тях.

    05:07 05.12.2025

  • 4 Белгийският премиер

    1 9 Отговор
    се определя,като атеист,то ест,безбожник.На всичко отгоре е и социалист или нещо като комунист.Той е еден от малкото европейски лидери,заедно с Орбан и Фицо,които симпатизират на Путинска Русия.На девети декември,още един щи препълзи до тях,избран от чехите.

    05:14 05.12.2025

  • 5 Белгийският премиер

    3 0 Отговор
    може да е всякакъв ,но когато става въпрос за такава, меко казано непопулярна финансова операция, няма комунист, няма социалист, а най- малко демократ. Да не би пък тези хора да са решили да се затрият и финансово, след като се лишиха и ще лишават и партньорите си от нормално и спокойно съществуване.

    05:45 05.12.2025

  • 6 Еми да

    3 0 Отговор
    То и след войните пак има свят. Ако сега откраднат руските пари, с тези страни и банки финансово всичко е приключило. Цял свят НИКОГА повече няма да им има някакво доверие и ще ги заобикалят с парите си.... Парите търсят сигурност. При загуба на доверие веднага бягат от такива страни и съюзи.

    05:53 05.12.2025

