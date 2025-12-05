Белгийският премиер потвърди отказа си да прехвърли замразените активи на Русия на Европейската комисия

Белгийският премиер Барт Де Вевер потвърди отказа си да прехвърли замразените активи на Русия на Европейската комисия (ЕК), съобщи телевизионния канал VRT.

Според Де Вевер, белгийците остават ангажирани с европейските ценности и са напълно готови да подкрепят Украйна. Той подчерта, че не действа в интерес на Русия и възнамерява да направи всичко възможно, за да предотврати размразяването на активите и връщането им на Москва.

Премиерът заяви още, че за да бъде одобрен планът на Европейската комисия, всички държави-членки на ЕС трябва да предоставят правни гаранции за споделяне на потенциалните финансови рискове, пред които може да се изправи Белгия. В речта си Де Вевер призова за експроприация на руски активи при условия, подобни на прилаганите в Брюксел.

Преди това Financial Times, позовавайки се на високопоставен служител на ЕС, съобщи, че мнозина в Европа, не само в Белгия, се опасяват от възможността да се отпусне на Украйна т. нар. репарационен заем, използващ замразени руски активи.

Според източника, дори съюзници на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са заявили, че тя тества границите на възможностите на ЕС. Критиците на тази идея смятат, че тя нарушава законите на блока.

В края на ноември де Вевер изпрати писмо до Урсула фон дер Лайен, в което предупреждава срещу действия, които биха могли да подкопаят мирния план за Украйна. Той смята, че конфискацията на замразени руски активи заплашва да унищожи потенциално споразумение за разрешаване на конфликта.