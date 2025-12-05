Новини
Свят »
САЩ »
Четирима убити при удар на САЩ по плавателен съд в международни води на Тихия океан

Четирима убити при удар на САЩ по плавателен съд в международни води на Тихия океан

5 Декември, 2025 04:12, обновена 5 Декември, 2025 04:19 323 0

  • плавателен съд-
  • атака-
  • наркотици-
  • тихи океан-
  • убити

Според Южното командване на Вашингтон, той е извършвал контрабанда на наркотици

Четирима убити при удар на САЩ по плавателен съд в международни води на Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни унищожиха кораб, извършващ контрабанда на наркотици в международни води в Тихия океан, според Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че корабът е превозвал наркотици и се е движел по известен маршрут за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан. Четирима наркотерористи са били на борда и са били убити“, се казва в изявление на командването.

На 3 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон скоро ще започне да нанася удари по сухопътни цели като част от борбата срещу наркокартелите в Латинска Америка.

САЩ обвиняват Венецуела, че не е активна в борбата с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот е разположил ударна група от кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и над 16 000 души персонал в Карибско море.

От септември насам американските сили са потопили най-малко 20 моторни лодки в региона, убивайки над 80 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е убила колумбийски рибар, а не наркотрафикант.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ