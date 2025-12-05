Четирима убити при удар на САЩ по плавателен съд в международни води на Тихия океан

Американските военни унищожиха кораб, извършващ контрабанда на наркотици в международни води в Тихия океан, според Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че корабът е превозвал наркотици и се е движел по известен маршрут за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан. Четирима наркотерористи са били на борда и са били убити“, се казва в изявление на командването.

На 3 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон скоро ще започне да нанася удари по сухопътни цели като част от борбата срещу наркокартелите в Латинска Америка.

САЩ обвиняват Венецуела, че не е активна в борбата с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот е разположил ударна група от кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и над 16 000 души персонал в Карибско море.

От септември насам американските сили са потопили най-малко 20 моторни лодки в региона, убивайки над 80 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е убила колумбийски рибар, а не наркотрафикант.