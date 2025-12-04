Си Дзинпин към Макрон: Трябва да застанем на правилната страна на историята ВИДЕО

Китай и Франция трябва да демонстрират отговорност на фона на дълбоки промени, тъй като светът е на кръстопът.
Това заяви китайският президент Си Дзинпин по време на среща с френския президент Еманюел Макрон в Пекин, която беше излъчена на живо в YouTube.
„Светът в момента преживява мащабни промени, невиждани от век, и те се развиват бързо. Човечеството отново е на кръстопът, решавайки следващия си курс.
Китай и Франция трябва да демонстрират отговорност и решителност, да държат високо знамето на многополюсността, да пробият мрака и мъглата и твърдо да застанат на правилната страна на историята“, каза китайският лидер.
