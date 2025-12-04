Новини
Свят »
Китай »
Си Дзинпин към Макрон: Трябва да застанем на правилната страна на историята ВИДЕО

Си Дзинпин към Макрон: Трябва да застанем на правилната страна на историята ВИДЕО

4 Декември, 2025 05:58, обновена 4 Декември, 2025 06:02 830 10

  • китай-
  • франция-
  • си дзинпин-
  • еманюел макрон

Китайският президент посрещна в Пекин френския си колега

Си Дзинпин към Макрон: Трябва да застанем на правилната страна на историята ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай и Франция трябва да демонстрират отговорност на фона на дълбоки промени, тъй като светът е на кръстопът.

Това заяви китайският президент Си Дзинпин по време на среща с френския президент Еманюел Макрон в Пекин, която беше излъчена на живо в YouTube.

„Светът в момента преживява мащабни промени, невиждани от век, и те се развиват бързо. Човечеството отново е на кръстопът, решавайки следващия си курс.

Китай и Франция трябва да демонстрират отговорност и решителност, да държат високо знамето на многополюсността, да пробият мрака и мъглата и твърдо да застанат на правилната страна на историята“, каза китайският лидер.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    7 1 Отговор
    От как яде шамари не знае на кои свят е

    06:09 04.12.2025

  • 2 Мдаа

    7 1 Отговор
    Китайския ръководител е поставил на мястото малкия герантофил Макарона! Идва ерата на Китай и Русия, където света ще бъде по справедлив !

    06:10 04.12.2025

  • 3 С Франция-да,

    5 1 Отговор
    с Макрон--не!Както и с останалите случайници в Ес ес!

    06:13 04.12.2025

  • 4 Водопад

    6 2 Отговор
    Май, Макрон, който е в Китай да търси пазари за френските стоки, са го поляли със студена вода. Европа се държи арогантно към китайците и даже се опитва да им казва каква външна политика трябва да водят. Хубаво е от време на време европейските политици да бъдат сваляни на земята.

    Коментиран от #6

    06:16 04.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    СИ МНОГО ИНТЕЛИГЕНТНО МУ Е КАЗАЛ ДА СИ ЛЮБИ САМО ДЕДОБАБА И ДА НЕ СЕ ЗАНИМАВА С НЕСВОЙСТВЕНИ РАБОТИ!

    06:20 04.12.2025

  • 6 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Водопад":

    И ТО СВАЛЯНИ НА ЗЕМЯТА БЕЗ ГЛАВИ!

    06:23 04.12.2025

  • 7 ДънБай

    2 0 Отговор
    Кой разпореди това безобразие?!

    06:23 04.12.2025

  • 8 Ццц

    0 0 Отговор
    Това недоразумение отдавна е на другия полюс и няма никакви качества, за да го запомни историята. Но като видял, че Макрон е дошъл със съпругЪТ си, китаецът решил да се пошегува за полюсите. 🤣 От своя страна, като знае как китайците ни върнаха Урсула като куфар в багажното, Макрон не посмял да иде без спътниЦАТА си в живота, защото без НЕГО се страхува да не го върнат лепнат за колесника, като американски командос в Кабул. 🤣

    06:29 04.12.2025

  • 9 Коментар

    1 0 Отговор
    С три изречения. Си-то го е питал - С нас ли си , или не си !!! Ако не си, чупката , на самолета !

    06:30 04.12.2025

  • 10 Дипломатичен начин

    0 0 Отговор
    да се покаже на Макрон, че промяна в позицията на Китай няма.

    06:33 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания