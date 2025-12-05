Новини
Ванс: Всички сме разочаровани, че още няма мир в Украйна
  Тема: Украйна

Ванс: Всички сме разочаровани, че още няма мир в Украйна

5 Декември, 2025 04:26, обновена 5 Декември, 2025 05:15 738 7

Очаквайте добри новини следващите седмици, заяви американският вицепрезидент

Ванс: Всички сме разочаровани, че още няма мир в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс изрази надежда за „добри новини“ през следващите седмици относно уреждането на конфликта в Украйна.

„Мисля, че по всякакъв начин постигнахме голям напредък. Но все още не сме стигнали до финала. Мисля, че има надежда за добри новини на този фронт през следващите няколко седмици“, каза той в интервю за NBC News.

Още новини от Украйна

Вицепрезидентът заяви, че той и „целият Бял дом“ са разочаровани, че украинската криза все още не е разрешена. „Наистина вярвахме – и президентът го е казвал милион пъти – че тази война ще бъде най-лесната за разрешаване“, добави Ванс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че украинският конфликт в крайна сметка ще бъде разрешен.

Преди да запали коледната елха във Вашингтон, американският лидер отбеляза, че вече е успял да сложи край на осем конфликта. „И работим, за да направим същото с още един – между Русия и Украйна, ако е възможно. И мисля, че в крайна сметка ще го направим“, увери той. „Работим много усилено по този въпрос“, подчерта Тръмп.

На 2 декември руският президент Владимир Путин прие в Кремъл специалния президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на президента на САЩ, Джаред Кушнер. Ключовата тема беше уреждането на кризата в Украйна. Разговорът продължи приблизително пет часа. Според съветника на руския президент Юрий Ушаков, е било обсъдено съдържанието на предложенията, съдържащи се в четири документа от американския мирен план.

На 4 декември говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза на брифинг, че срещите с Уиткоф и Кушнер са били насочени към постигане на резултати, а не към външни ефекти.


САЩ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лос Аламос

    1 4 Отговор
    Войната е супер и не трябва да спира.Рано е.Кога пак ще видим такава война.А и всеки ценител на военното изкуство,би искал да я изгледа до край.....От Югославия,не съм виждал такъв екшън.За Бога братя американци не спирайте войната.

    05:05 05.12.2025

  • 5 Прави впечатление

    2 3 Отговор
    Всички лъжат, но първите три места в класацията са за рашистите, американците и русофилите.
    Мир в Украйна няма да има докато Путлер е жив или е на власт.

    05:31 05.12.2025

  • 6 Диджейванс

    2 2 Отговор
    Мир в Украйна ще има, когато фронтовата линия стигне до централна Европа. Засега, за всички е по-добре конфликтът да остане ограничен в рамките на тази територия.

    05:38 05.12.2025

  • 7 "Злобното Джуджи"

    1 0 Отговор
    Хи хи хи
    Всички сТе разочаровани, че още няма мир в Украйна.......
    ама
    Всички сте очаровани, че има и все още ще има война.....
    Правенетп на пищови и джепане си е супер далавера......

    05:59 05.12.2025