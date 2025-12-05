Ванс: Всички сме разочаровани, че още няма мир в Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс изрази надежда за „добри новини“ през следващите седмици относно уреждането на конфликта в Украйна.

„Мисля, че по всякакъв начин постигнахме голям напредък. Но все още не сме стигнали до финала. Мисля, че има надежда за добри новини на този фронт през следващите няколко седмици“, каза той в интервю за NBC News.

Вицепрезидентът заяви, че той и „целият Бял дом“ са разочаровани, че украинската криза все още не е разрешена. „Наистина вярвахме – и президентът го е казвал милион пъти – че тази война ще бъде най-лесната за разрешаване“, добави Ванс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че украинският конфликт в крайна сметка ще бъде разрешен.

Преди да запали коледната елха във Вашингтон, американският лидер отбеляза, че вече е успял да сложи край на осем конфликта. „И работим, за да направим същото с още един – между Русия и Украйна, ако е възможно. И мисля, че в крайна сметка ще го направим“, увери той. „Работим много усилено по този въпрос“, подчерта Тръмп.

На 2 декември руският президент Владимир Путин прие в Кремъл специалния президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на президента на САЩ, Джаред Кушнер. Ключовата тема беше уреждането на кризата в Украйна. Разговорът продължи приблизително пет часа. Според съветника на руския президент Юрий Ушаков, е било обсъдено съдържанието на предложенията, съдържащи се в четири документа от американския мирен план.

На 4 декември говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза на брифинг, че срещите с Уиткоф и Кушнер са били насочени към постигане на резултати, а не към външни ефекти.