Кирил Дмитриев, специален представител по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че германският канцлер Фридрих Мерц се е дискредитирал с политики, които саботират мирните преговори и разрушават западната цивилизация.

„Скъпи Мерц, ти дори не си в играта. Дискредитирал си се с подстрекателство към война, саботиране на мира, нереалистични предложения, самоубийство на западната цивилизация, миграция и упорита глупост“, написа той в X, коментирайки репортаж на Der Spiegel, в който Мерц твърди, че е заявил, че Володимир Зеленски „трябва да бъде изключително предпазлив през следващите дни“ с американските преговарящи.

По-рано германското списание Der Spiegel публикува откъси от стенограмата на телеконференция с европейски лидери, по време на която те критикуват САЩ и американската делегация в преговорите за Украйна. Според изданието, Зеленски също е участвал в разговорите, които се проведоха в понеделник.

Според медията, по време на телеконференцията лидерите на ЕС са изразили загриженост, че европейците не седят на масата за преговори. Те обсъдиха възможността да поискат от президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати своя специален пратеник Стивън Уиткоф в Брюксел.