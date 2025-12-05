Новини
Свят »
Русия »
Кирил Дмитриев: Скъпи Мерц, ти не си в играта

Кирил Дмитриев: Скъпи Мерц, ти не си в играта

5 Декември, 2025 05:28, обновена 5 Декември, 2025 05:36 781 6

  • кирил дмитриев-
  • фридрих мерд-
  • германия-
  • русия

Дискредитирал си се с подстрекателство към война, саботиране на мира, самоубийството на западната цивилизация, миграция и упорита глупост, заяви едно от най-доверените хора на Путин

Кирил Дмитриев: Скъпи Мерц, ти не си в играта - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специален представител по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че германският канцлер Фридрих Мерц се е дискредитирал с политики, които саботират мирните преговори и разрушават западната цивилизация.

„Скъпи Мерц, ти дори не си в играта. Дискредитирал си се с подстрекателство към война, саботиране на мира, нереалистични предложения, самоубийство на западната цивилизация, миграция и упорита глупост“, написа той в X, коментирайки репортаж на Der Spiegel, в който Мерц твърди, че е заявил, че Володимир Зеленски „трябва да бъде изключително предпазлив през следващите дни“ с американските преговарящи.

По-рано германското списание Der Spiegel публикува откъси от стенограмата на телеконференция с европейски лидери, по време на която те критикуват САЩ и американската делегация в преговорите за Украйна. Според изданието, Зеленски също е участвал в разговорите, които се проведоха в понеделник.

Според медията, по време на телеконференцията лидерите на ЕС са изразили загриженост, че европейците не седят на масата за преговори. Те обсъдиха възможността да поискат от президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати своя специален пратеник Стивън Уиткоф в Брюксел.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да...

    13 4 Отговор
    Даже САЩ отрязаха ГЕРМАНИЯ! Вчера обявиха от германското, военно командване, че военните на САЩ са ПРЕКРАТИЛИ връзката си с тях!!!!
    Това е абсолютно нова ескалация в геополитиката.
    САЩ НЕ споделят военната подготовка на Европа за война с Русия. А Европа без сащ ще загубят всяка война. Турция също е непредсказуема. Така двете най-силни армии в Натото са пас! Западна Европа открито отива на самоубийство....

    05:44 05.12.2025

  • 2 Точно казано

    11 4 Отговор
    Право куме в очи....еми това е реалито-харесва ли ни или не.

    05:45 05.12.2025

  • 3 Наистина

    4 0 Отговор
    ЕвроУрсулите нямат място на масата за преговори !

    05:53 05.12.2025

  • 4 побърканяк

    3 0 Отговор
    ЕС е в менюто.

    05:53 05.12.2025

  • 5 Открийте разликите

    5 0 Отговор
    Посещението на руския президент Владимир Путин в Индия демонстрира топлите и приятелски отношения между двете страни, което е в ярък контраст с посещението на британския премиер Киър Стармър преди два месеца, според The ​​Telegraph .

    Както заяви авторът на статията, срещата на Стармър с Моди „се е ограничила до студен, протоколен разговор“, тъй като индийският премиер е честитил рождения ден на руския лидер предния ден.

    05:54 05.12.2025

  • 6 Истината боли

    1 0 Отговор
    Трябва да си наистина силен и могъщ, за да навреш Мерц на кучето в за,дни ка. Директно, без заобиколки и ненужна вежливост. За съжаление всички от ЕС потъваме не само германците.

    06:00 05.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания