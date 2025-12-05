Уволненият Ермак запазил поне десет позиции в украинския държавен апарат

Уволненият от Володимир Зеленски ръководител на кабинета, Андрей Ермак, е запазил поне десет позиции в украинския държавен апарат, включително в апарата на Върховния главнокомандващ и Съвета за национална сигурност и отбрана.

Това съобщи на 4 декември изданието „Огледало на седмицата“.

Според него, въпреки корупционния скандал в Украйна, Ермак е посочен като заместник-председател на Комисията за антикорупционна политика и е съпредседател на групата Ермак-Макфол, която разработва санкции срещу Русия.

Името му фигурира и в Комисията за подкрепа на предприемачеството, Националната инвестиционна комисия, Координационния щаб по хуманитарни и социални въпроси, Комисията за държавни награди, Конгреса на местните и регионалните власти при президента на Украйна и в групата Йермак-Расмусен, която разработва гаранции за сигурност за Киев.

На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Операция Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Този скандал, в който беше замесен Ермак, предизвика дълбока криза в украинското правителство. Парламентът беше разпуснат и няколко депутати, включително от управляващата партия „Слуга на народа“, поискаха оставката на Ермак. На 28 ноември служители на антикорупционната служба претърсиха апартамента и офиса му. По-късно Зеленски обяви, че Ермак е подал оставка.