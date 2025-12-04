Новини
Любопитно »
Стояна за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!

Стояна за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!

4 Декември, 2025 07:15 2 664 13

  • стояна-
  • ивана-
  • раздяла-
  • тандем-
  • бозукарка

"Просто всяка от нас вече ще върви по своя път.", сподели бозукарката

Стояна за раздялата с Ивана: Връщане назад няма! - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След 30 години като непоклатим тандем певицата Ивана и бозукарката Стояна се разделиха. Това изненада, мнозина, дори се смяташе за фалшива новина, докато двете не започнаха да ходят самостоятелно по участия, пише Plovdiv24.bg.

"Разделихме се с Ивана, защото за тези 30 години явно си дотежахме една на друга - призна пред "Филтър“ бозукарката Стояна. - Държа да се знае, че никога не сме се карали за пари. Никога! Просто всяка от нас вече ще върви по своя път.“

Стояна издаде, че след раздялата с Ивана ще направи свой бенд, в който ще се включи и бащата на сина ѝ -Румен. Те ще ходят на участия заедно с певец.

Краят на професионалния съвместен път на изпълнителката на "Шампанско и сълзи“ и бозукарката няма как да не е изненада за почитателите им, тъй като двете бяха като скачени съдове и никой не можеше да си ги представи една без друга. Ивана дори стана кръстница на сина на Стояна. Очевидно обаче в отношенията им са възникнали непреодолими различия и връщане назад няма.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 0 Отговор
    КОи са тези надуваеми кукли?

    Коментиран от #5

    07:16 04.12.2025

  • 2 секуро

    12 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    07:19 04.12.2025

  • 3 АнтиЧалга

    19 0 Отговор
    Аууу! Не думай! Потресающо! Какви си.гански драми!
    Сичкото чалгапитек ривът!

    07:23 04.12.2025

  • 4 Българин

    5 4 Отговор
    Ние българите най-много обичаме кючек и чалга! Защо кръвта вода не става! За това Слави събира по 300 хиляди на концерт, а Маги Хранова и Васко кеца не може да съберат 200 човека на куп!

    07:34 04.12.2025

  • 5 яшаре

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    от твойте джуровци

    07:37 04.12.2025

  • 6 Боби

    4 1 Отговор
    Гръцки натриви сиртаки мелодична музика за пиачка.Ивана е наи кадърната от всички но защото се раздели със сочното и желано барабанче от шампанско и сълзи,,Сега е като от Освиенцим само бели изкуствени и загрозяващи подобия на ЗЪБИ. Е Е КАТО ВАМПИР ГАДНО Е .

    07:37 04.12.2025

  • 7 Ама тъй да знъйте

    2 0 Отговор
    преместих гу мнуго яко

    07:48 04.12.2025

  • 8 Трол

    1 0 Отговор
    Щом не са се скарали за пари, значи е било за мъж.

    07:50 04.12.2025

  • 9 Пич

    1 0 Отговор
    Хм....... Коя ли от двете си е прехапала езика ?

    Коментиран от #13

    08:01 04.12.2025

  • 10 журнал

    3 0 Отговор
    ниско ниво за пореден път - инструмента се казва бузуки, професията бузукарка, да не е боза че да бозакури?

    08:07 04.12.2025

  • 11 Муки Пукев

    1 0 Отговор
    А Драгана що речи?

    Коментиран от #12

    08:08 04.12.2025

  • 12 Хахахах

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Муки Пукев":

    Ами Петкана?!

    08:18 04.12.2025

  • 13 Викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Някоя не облизва вече?

    08:26 04.12.2025