След 30 години като непоклатим тандем певицата Ивана и бозукарката Стояна се разделиха. Това изненада, мнозина, дори се смяташе за фалшива новина, докато двете не започнаха да ходят самостоятелно по участия, пише Plovdiv24.bg.
"Разделихме се с Ивана, защото за тези 30 години явно си дотежахме една на друга - призна пред "Филтър“ бозукарката Стояна. - Държа да се знае, че никога не сме се карали за пари. Никога! Просто всяка от нас вече ще върви по своя път.“
Стояна издаде, че след раздялата с Ивана ще направи свой бенд, в който ще се включи и бащата на сина ѝ -Румен. Те ще ходят на участия заедно с певец.
Краят на професионалния съвместен път на изпълнителката на "Шампанско и сълзи“ и бозукарката няма как да не е изненада за почитателите им, тъй като двете бяха като скачени съдове и никой не можеше да си ги представи една без друга. Ивана дори стана кръстница на сина на Стояна. Очевидно обаче в отношенията им са възникнали непреодолими различия и връщане назад няма.
Стояна за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
4 Декември, 2025 07:15 2 664 13
"Просто всяка от нас вече ще върви по своя път.", сподели бозукарката
След 30 години като непоклатим тандем певицата Ивана и бозукарката Стояна се разделиха. Това изненада, мнозина, дори се смяташе за фалшива новина, докато двете не започнаха да ходят самостоятелно по участия, пише Plovdiv24.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #5
07:16 04.12.2025
2 секуро
07:19 04.12.2025
3 АнтиЧалга
Сичкото чалгапитек ривът!
07:23 04.12.2025
4 Българин
07:34 04.12.2025
5 яшаре
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":от твойте джуровци
07:37 04.12.2025
6 Боби
07:37 04.12.2025
7 Ама тъй да знъйте
07:48 04.12.2025
8 Трол
07:50 04.12.2025
9 Пич
Коментиран от #13
08:01 04.12.2025
10 журнал
08:07 04.12.2025
11 Муки Пукев
Коментиран от #12
08:08 04.12.2025
12 Хахахах
До коментар #11 от "Муки Пукев":Ами Петкана?!
08:18 04.12.2025
13 Викаш
До коментар #9 от "Пич":Някоя не облизва вече?
08:26 04.12.2025