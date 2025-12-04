Стояна за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Днес е ключово да поддържате емоционален баланс. Пълнолунието може да засегне по-съкровени чувства, но ще ви даде яснота и облекчение. Вечерта е време за мекота и грижа към себе си.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят е динамичен, комуникативен и ви стимулира интелектуално. Пълнолунието ви носи идея или прозрение, което може да се окаже важно. Вечерта е подходяща за творчество и светли разговори.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес ще се концентрирате по-лесно върху задачи, които изискват внимание. Пълнолунието ви дава възможност да видите ясно къде е нужно малко повече грижа или промяна. Вечерта е подходяща за баланс и вътрешно спокойствие.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят ви подтиква към по-честно общуване и ясни решения. Пълнолунието може да ви донесе важен проблясък или осъзнаване. Вечерта носи лекота и увереност.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще мислите по-дълбоко и ще усещате по-фино нюансите в общуването. Пълнолунието осветява тема, която е зряла за промяна. Вечерта е подходяща за уединение и осъзнаване.

Везни (24.09 - 23.10) Денят подчертава темата за баланса в общуването и отношенията. Опозицията между Луната и Венера може да ви покаже какво е нужно за повече хармония. Вечерта носи вътрешна лекота и разрешение.

Дева (24.08 - 23.09) Днес може да усетите по-силна нужда от прецизност и подредба. Възможни са важни разговори, които да ви помогнат да подредите вътрешния си свят. Вечерта носи увереност и ясно разбиране.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят насърчава общуването и ви свързва с хора, които ви вдъхновяват. Пълнолунието може да освети желание, идея или мечта, която е готова да бъде изразена. Вечерта носи чувство за посока.

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще усещате нужда от тишина и вътрешен ред, дори денят да е динамичен. Пълнолунието ще извади на повърхността чувства, които е време да бъдат приети. Вечерта носи успокоение и яснота.

Близнаци (22.05 - 21.06) Луната във вашия знак ви дава изразителност и висока чувствителност. Денят е интензивен – ще усещате повече, ще мислите по-дълбоко и ще общувате по-честно. Вечерта е подходяща за освобождаване на напрежение и подновяване на силата ви.

Телец (21.04 - 21.05) Днес ще се замислите по-дълбоко за практичните и емоционалните си нужди. Пълнолунието ви подкрепя да видите ясно какво ви дава сигурност. Вечерта носи вътрешна стабилност и подреденост.