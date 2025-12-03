Новини
Борисов: Референдумът на Радев не мина благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ и "Ново начало"

3 Декември, 2025 19:10 1 310 97

Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят

Мария Атанасова

"Е, както казва народът, всяко зло за добро. Днес референдумът на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските, партии не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП-ДБ и "Ново начало", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, споделено във ТикТок канала на политическата партия.

"Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят", каза още Борисов.

По-рано днес в парламента депутатите отхвърлиха искането на президента Румен Радев за референдум за приемане на еврото с 81 гласа "за", 135 "против" и трима въздържали се.

Инициативата беше на "Възраждане", а точката бе включена по ред, който дава възможност на парламентарните групи всяка първа сряда от месеца да включват точки в програмата без да бъдат подлагани на гласуване и оспорване от депутатите.


България
  • 1 Атина Палада

    79 6 Отговор
    двамата тулупа да си ходят.....в затвора

    Коментиран от #11

    19:12 03.12.2025

  • 2 си дзън

    29 87 Отговор
    Явно Възраждане, ИТН, АПС, МЕЧ и Величие искат рублата и връщане на руското робство.

    Коментиран от #10, #12, #24, #30, #69, #74, #83

    19:12 03.12.2025

  • 3 Хмм

    60 3 Отговор
    пропуска БСП, те гласуваха срещу своя президент и своя електорат, ИТН подкепиха референдума на президента

    19:13 03.12.2025

  • 4 Коня

    24 5 Отговор
    И на Радев трябва да благодариш че още не ми е свалил от власт

    19:14 03.12.2025

  • 5 Механик

    20 54 Отговор
    България е ЕС и НАТО-копейките към Масква......

    Коментиран от #8, #26, #78

    19:14 03.12.2025

  • 6 Тоалетната хартия

    44 3 Отговор
    Ямно пак ще има протести!!!

    19:15 03.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    41 6 Отговор
    И тази вечер протести в много градове на България.В Сливен сблъсъци с еничарите.

    Коментиран от #56

    19:15 03.12.2025

  • 8 Тоалетната хартия

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Не ползвай чуждо име!!!

    19:16 03.12.2025

  • 9 честен ционист

    31 6 Отговор
    Накрая няма да има нужда от референдум. Народът като се нареди по банкоматите и не пуснат нищо, тогава ще има директно резултатите от допитването.

    19:16 03.12.2025

  • 10 смешко си дзън кви рубли и копейки

    42 11 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    бълнуваш ве
    почти всички искат лева да остане че ще стане по голяма мизерия
    аман от заблудени русофоби и тиквени избиратели кат теб

    Коментиран от #34

    19:17 03.12.2025

  • 11 Прав си!

    33 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Затвор за двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #28

    19:18 03.12.2025

  • 13 ШИШИ НЯМА ДА ДАДЕ ВЛАСТТА

    33 0 Отговор
    Без бой.

  • 14 ДрайвингПлежър

    36 6 Отговор
    Да! Днес видяхме, че ПП-ДБ са изцяло в скута на Пеевски!

    Внимавай Тиквуне! ППДБ иска нови избори, за да си легне с Пеевски и да те изхвърли от семейното ложе!

    19:19 03.12.2025

  • 15 Хипотетично

    Референдума на решетников не мина отново, но дори да са го гласували с за, то вече евро чиновниците вече са дали положителен доклад за готовност да приемем еврото. така тоя последен президентски коз пред тях е безпредметен. По същество референдум за вече ратифицирани международни договори е законово недопустим. такива се провеждат преди ратификацията 2005г, но тогава всички депутати без един са ратифицирали договора.

    19:19 03.12.2025

  • 16 Румен Резидента

    11 25 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    19:19 03.12.2025

  • 17 След Прасето

    10 23 Отговор
    ще изметем руските еничари!

    19:20 03.12.2025

  • 18 Ангелогласний

    17 5 Отговор
    Много ясно, пъпъдъбътътъ са съучастници с баш мафиотите.
    Позор, вечен!

    19:20 03.12.2025

  • 19 Дидо Д

    7 5 Отговор
    Нали ИТН бяха патерица на ДПС-НН? Сега пък ПП-ДъБъ..😂Определете се най-накрая.

    Коментиран от #35, #38

    19:20 03.12.2025

  • 20 АБЕ БОКО

    24 1 Отговор
    Какво е усещането да знаеш, че всички те ненавиждатб

    Коментиран от #43

    19:20 03.12.2025

  • 21 Удавник

    18 1 Отговор
    за сламка се лови! Смешен си боки!

    19:21 03.12.2025

  • 22 Ивелин Михайлов

    19 3 Отговор
    СГЛОБКАДЖИИТЕ ПОГРЕБАХА БЪЛГАРИЯ!

    19:22 03.12.2025

  • 23 Гост

    16 1 Отговор
    Мафиотиииииии и свински черва

    19:22 03.12.2025

  • 24 Програмист

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ей американоробе кво общо има рублата с лева бе

    Коментиран от #29

    19:22 03.12.2025

  • 25 Дедо Джо

    13 4 Отговор
    Гнусните гадини от ппдб. Най-големите патерици и теляци на главния мафиот от герб. Жалки нищожества.

    19:23 03.12.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Доларките - в покровск!

    19:23 03.12.2025

  • 27 Вълк единак

    4 9 Отговор
    Борисов и Пеевски са заедно но, помнете и Радев е в техния отбор!

    19:23 03.12.2025

  • 28 Коментиращ

    13 7 Отговор

    До коментар #11 от "Прав си!":

    А ППДБ, които гласуваха ОТНОВО заедно с мафията?!
    Тях до кога ще ги търпим?!

    Коментиран от #33

    19:24 03.12.2025

  • 29 Мани го тоя

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Програмист":

    той е от крадците на бойко, има интерес

    19:24 03.12.2025

  • 30 Не глупако

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Искат демокрация. Рублата е тъпотия на безродниците.

    19:24 03.12.2025

  • 31 Без тъпак

    4 0 Отговор
    ,а шопара-а майкаму-в затвора за тото-то мънгизите....

    19:25 03.12.2025

  • 32 Гост

    11 1 Отговор
    бойчеееее, нали знаеш, че си изм"екяр номер 1 в Родината и най-личната пеефска слуга.

    19:26 03.12.2025

  • 33 Летописец

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "Коментиращ":

    Да обобщим великите дела за родината на ппдб:

    - задължителни сертификати за ковид
    - клекнахме пред РСМ и станахме за смях
    - обещахме реакторите на Белене на укронацистите
    - закрихме въглищните тец
    - загробихме десетки милиарди за щатско ядрено гориво и реактори на чертежи
    - в общи линии закрихме българската енергетика
    - изгонихме 70 руски дипломата
    - демонтирахме моча, но Киро я складира щото руснаците могат да минат Дунава в един момент
    - закопахме се с милиарди дългове
    - подарихме цялото си въоръжение на Украйна
    - яка пропаганда децата ни да си сменят пола
    - закопахме Конституцията
    Само Харвардски възпитаник може да се справи със сложността на по-горните подвизи. Пак гласувайте за червените роми от ппдб.

    Коментиран от #51

    19:26 03.12.2025

  • 34 БОТЕВ

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "смешко си дзън кви рубли и копейки":

    Против еврото сте само и единствено комунягите, но вие сте малцинство😆😆😆

    Коментиран от #40

    19:26 03.12.2025

  • 35 Единствените стоели в скута на пеевски

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Дидо Д":

    бяха ПП И ДБ!

    Коментиран от #65

    19:27 03.12.2025

  • 36 Шопо

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хипотетично":

    Референдум за еврото не може, но за излизане от ЕС и НАТО може.
    Ох, забравих че в България референдумите са забранени !

    Коментиран от #53, #55

    19:27 03.12.2025

  • 37 Пич

    7 0 Отговор
    "Напалника" ги е натегнал всичките , които си играят на управлвващи и опозиция !!! ГЕРБ , Пеевски , ПП и ДБ са заедно в кюпа !!!

    19:28 03.12.2025

  • 38 Дедо Джо

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дидо Д":

    Ппдб ви се изплюха в лицето за пореден път и заявиха, че мнението ви не ги интересува. Въпреки това има същества със сериозен умствен дефицит, които им се възхищават и отново гласуват за тях.

    19:29 03.12.2025

  • 39 ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ

    2 8 Отговор
    Днес в интервю за Бареков в сайта му БИ НЮЗ на въпрос ще подаде ли оставка Борисов отговаря " Никаква оставка няма да подаде правителството. Няма да предоставя държавата в ръцете на ,,мистър Боташ".." А също днес Делян Пеевски в публично интервю пред всички журналисти в кулоарите на НС заяви - " Няма да позволя да бъдат обиждани и нападани моите деца и кръвни братя роми,помаци и турци. Обединени са страшна сила и мощ. Винаги може да излязат също сто хиляди от тях и да блокират София. Ромите,помаците, турците имат не по малко права от етническите Българи в страната. Така че внимавайте- който сее ветрове ще пожъне бури"

    Коментиран от #45

    19:30 03.12.2025

  • 40 Не против еврото глупако

    8 3 Отговор

    До коментар #34 от "БОТЕВ":

    А за лева!

    Коментиран от #47

    19:30 03.12.2025

  • 41 В момента сблъсъци ...

    6 1 Отговор
    На протестите в Сливен, Велико Търново и Монтана между протестиращите и жандармерията. Полицаите пръскат със спрейове а протестиращите с пръти и камъни отговарят. Протестира цяла България , не е само София. А днес тук беше публикувано изказването на Цветан Цветанов бивш първи председател на ГЕРБ. Видях и публикацията в профила му с анализ и е публикувал снимка с текст - "КОЙ превръща ГЕРБ в една от най мразените партии след ИТН и ДПС"

    19:31 03.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "АБЕ БОКО":

    не го ненавижда, а само метафорично: в множеството не винаги се вижда в каква посока се движат събратята.
    Обобщенията са неточни.

    19:32 03.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Палач

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ":

    Пеевски изкара башибозука и еничарите отново да колят българи. На оръжие братя, да защитим родината от предателите!

    19:32 03.12.2025

  • 46 Крадлив мафиот си тикво

    7 0 Отговор
    Жалък ненормалник

    19:33 03.12.2025

  • 47 БОТЕВ

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Не против еврото глупако":

    Ха-ха направо кипиш от остроумие, ниво трети клас😂

    Коментиран от #49

    19:33 03.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Затова се образовай

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "БОТЕВ":

    за да не те ползват за глу... по форумите.

    Коментиран от #54

    19:34 03.12.2025

  • 50 Мда

    4 2 Отговор
    Младите и студентите (донбре платени за протеста) днес къде са?
    Нали оставка искате?….

    19:34 03.12.2025

  • 51 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Летописец":

    по 500 починали на ден и 10 хиляди заразени, след протеста срещу сертификата на следващия ден спаднаха 5 пъти, смъртта на толкова хора лежи на съвестта им, каквото и да им се случи е малко, Мирчев отновос театрални изпълнения като на Росенец, а еврото беше прието от държави без собствена валута като Словения, Словакия, Прибалтика, за Скандинавия, Полша, Чехия еврото не е на дневен ред, а ние погребахме нашето 140 годишно левче с надеждата да паднат санкциите на "дебелото Д", но това не зависи от Лайен, а от Тръмп, а пеевски подкрепяше Байдън, борисов също, ПП-ДБ подкрепят еврото, за тях левът не означава нищо, те са чужденци

    19:35 03.12.2025

  • 52 ццц

    3 2 Отговор
    Тоя скоро ще моли за гласовете на същите хора, които сега нагло отказва да бъдат чути. Никой не може да ти причини това, което сам си причиниш, казва народната мъдрост.

    19:36 03.12.2025

  • 53 Хипотетично

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    Прав си, но не е ясно дали може. Зависи от приетия и ратифициран текст. Например прекратяване на договора за доставка на газ с Боташ е невъзможен , съгласно подписания текст.

    19:36 03.12.2025

  • 54 БОТЕВ

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Затова се образовай":

    Ха-ха ама много си ми смешен. Та ти дори не знаеш че дефакто български лев не съществува от 1997 година когато приехме валутния борд. Ама червените нещата много не ги разбирате.

    Коментиран от #58, #66, #88

    19:37 03.12.2025

  • 55 Разследващ

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    Някой знае ли името на идиота, който е предложил НС да решава дали да се проведе референдум, след като са събрани нужния брой подписи? При това положение референдумът трябва да е задължителен! Гадината трябва да си изяде дипломата и да бъде бичуван публично! По тая логика НС трябва да решава дали да се признааяг резултатите от изборите и дали спечелилата партия ги кефи!

    19:37 03.12.2025

  • 56 Прав си пичага

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Но в момента и във Велико Търново има тежки сблъсъци между жандармерията и протестиращите млади хора...жандармерията извика подкрепления от РПУ -Горна Оряховица

    Коментиран от #84

    19:38 03.12.2025

  • 57 Бесни Страшни Пенсии

    1 0 Отговор
    И на тези! Направиха си харакири! Корнелия Нинова ще се окаже права за тези!

    19:39 03.12.2025

  • 58 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "БОТЕВ":

    Бегай бе турчин. Ти не си българин. Трябва да ти се отнеме гражданството ако изобщо имаш такова.

    Коментиран от #61

    19:39 03.12.2025

  • 59 бай Ради

    0 2 Отговор
    Е,ако беше минал какво щяхме да очакваме?Парите са отпечатани и дори разнесени по банките.Всичко е подписано и решено.Чака се само датата.Та пак питам :ако беше минал какво следваше?

    19:40 03.12.2025

  • 60 Снимка от началото на протеста

    1 1 Отговор
    Тази вечер във Велико Търново

    19:41 03.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    За Бацо най-важното е да прави ядец на пилота, а за останалото му е през мекия!

    19:42 03.12.2025

  • 63 БОТЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "БОТЕВ":

    "прави"

    19:43 03.12.2025

  • 64 Кандидати

    1 0 Отговор
    За бесене

    19:43 03.12.2025

  • 65 Е как ва

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Единствените стоели в скута на пеевски":

    Аз на снимки в скута на пеев съм виждал единствено тошко маймун който го прегръщаше на трибуната на НС и маймун тошко който целува боко да не подава оставка. .само тях съм виждал! Дай снимки и на други партии освен чалгарите от ИТН и червените от БСП

    Коментиран от #71

    19:44 03.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 дядото

    1 0 Отговор
    този даже не брои бсп.и правилно,това заслужават тези парвенюта.

    19:46 03.12.2025

  • 68 Ей тия същите

    0 0 Отговор
    Младежи много ги подценяваш г-н бита карта

    19:47 03.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Тома

    1 0 Отговор
    Вчера бати Бойко тиквата го търсиха а той беше по нисък от тревичката

    19:48 03.12.2025

  • 71 Триляците за 5 цента

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Е как ва":

    и марсианци виждат. Затова пък цяла България виждаше в скута на пеевски лъжливите шарлатани ПП и ДБ.

    Коментиран от #81

    19:48 03.12.2025

  • 72 БОКО И ШИШИ

    1 0 Отговор
    Всички ги мразят и ненавиждат.

    19:48 03.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Бацо Гацов

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Толкова ли си зле с главата. Май я носиш само за равновесие. ГЕРБ, ПП/ДБ и ДПС-НН, гласуваха срещу това, народът да бъде питан, а не Б.Б, Костов и голямото Д да говорят вместо народа.

    19:49 03.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 БОТЕВ

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Важното е, че знам,":

    Всеки българин по време на прехода чака с нетърпение първата евро заплата като стандарт. Е, ако имаш поне малко мозък щеше да разбереш, че няма как да вземеш евро заплата в лева. Толкова си плитък, че спирам да ти отговарям. Стой си у селото и брой барабонки!

    Коментиран от #82

    19:50 03.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Маршшшшшшшшшшшшшш, Куче

    19:51 03.12.2025

  • 79 Димо

    2 0 Отговор
    Бок.лука Борисов и бок.лука Пеевски се лепят до ПП ДБ! Да петнят и тяхното Селски тарикати!

    19:52 03.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Аз не съм видял тях

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Триляците за 5 цента":

    Виждал съм само маймун тошко прегърнат от пеевски и дясното му рамо паднало от тежката му ръка и също маймун тошко целува боко след изборите в Пазарджик да не подава оставка че с нея приключва и маймуна и цялата им каруца колкото са. Ако имаш други снимки за скута предостави ги?

    Коментиран от #86

    19:53 03.12.2025

  • 82 Ти май не разбра коментара 😄

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "БОТЕВ":

    Там пишеше, че продажните урсули ако се задържат още малко и докарат ЕС до разпад, глупаците и безродниците ще ревете като сарански мечки без парична единица. Ако пак не стане, пробвай по бавно.

    19:53 03.12.2025

  • 83 Ежко

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Не,мойто момче!Не искат рублата,но не искат българските финанси да се ръководят някъде от 2000 км.от България.Не искат обща валута със силно задлъжнели държави,не искат " общо магаре" и не искат да пада последната пречка пред колонизирането ни без война!Купихме си фабрика на Осми септември,но ще го разберете по-късно!Бойковата е лесна- гледа да усвои резерва от валутния борд.Ще го изпапат за нула време,после -потоп!Ще разбереш в последствие как са ти промивали мозъка с лозунги,как са те плашели с баба Яга,но ще е късно....ЕС се срива,Китай върви нагоре и колкото да не ти се иска,центъра на света се мести в Азия.За това допринасят ,крадливите и глупавите ни политици.Те ще са добре,ти обаче-не!Нищо,ще разбереш,че да си привърженик на политика си има икономическа цена.да си футболен запалянко-няма!

    19:54 03.12.2025

  • 84 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Прав си пичага":

    Гледам на живо в местната телевизия ЕВРОКОМ -Царевец

    19:55 03.12.2025

  • 85 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    "За кой ли път, за кой ли път" ПП/ДБ се гушнаха с Тиквата и Шиши. И после ми разправяйте че щели да правят промяна. Хи хи хи. Е сигурно има и мазохисти дето ще гласуват за тях

    19:55 03.12.2025

  • 86 Да де

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Аз не съм видял тях":

    И пеевски обяснява, че денков се дърпал, ама ристето иванов, кирчо, асенчо, обичали скута му и мазното турско кайве. 😄

    Коментиран от #91, #94

    19:55 03.12.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Дон Дони

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "БОТЕВ":

    А от кога съществува лева ти знаеш ли? Еврото е в обръщение от 2002 година и няма да изкара до 2030! Големите дърпат чергата към тях!

    Коментиран от #90

    19:56 03.12.2025

  • 89 пенсионер от Варна

    0 0 Отговор
    на маймуни ни направихте !!!

    19:59 03.12.2025

  • 90 БОТЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Дон Дони":

    Не знам откога съществува, но знам кога умря. 1997 година. 28 години си ги пропуснал явно 😁

    19:59 03.12.2025

  • 91 Не съм видял

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Да де":

    Не ми бай на коприва какво разправял пеевски шопара? Той ги разправя че ще изкара също 100 хиляди роми и турци на протести! Сали ли се казваш и от Ново начало на пеев ли си че го цитираш? Не ми мънкай кво разправя свинята а покажи както шопара прегръща надвесен маймуна тошко и как същия маймун целува боко по врата.. давай

    19:59 03.12.2025

  • 92 Противен си

    0 0 Отговор
    Махай се.Омръзна на всички.Некадърник

    19:59 03.12.2025

  • 93 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Мунча кога ще си ходи на село?

    19:59 03.12.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Опитваш се както

    0 0 Отговор
    Винаги да лавираш думи убави за протестиращите казваш за пп дб също и за про руски партии говориш но ДАНО НОМЕРА ТОЗИ ПЪТ ДА НЕ МИНЕ. ХУБАВО ТИ БЕШЕ КОГА СЕ ОПИТВА ДА ГО ПРЕГЪРНЕШ ПУТИН НО ТОЙ ТЕ ФИНТИРА. ПОСЛЕ НА ПОТОКА УХИЛЕ ДО НЕГО СЕГА РУСКИ БИЛИ. ТИ СИ МНОГО ОГРАНИЧЕН АЛЧЕН .

    20:01 03.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Действително

    0 0 Отговор
    Действително има ерозия на демокрацията в Европа, тя се фашизира, България също:

    1. Репресии срещу неваксинираните
    2. Забраняват се референдуми България, Испания
    3. Стрелят по изявени политици, неподдържащи соросоидните разбирания Фицо, Кърк
    4. Организират се подслушвване на водещите, алтеранативни партии съсзакон (Германия)
    5. Промотират фашисткия дигитален концлагер.
    6. Отменят избори (Румъния), съденето на Льо Пен във Франция
    7. Режат се антифашистки паметници в Полша, Украйна, България (за разлика от други цивилизовните страни, където ги поддържат и съхранявт.
    8. Отказват свобода на словото и мнение, различно от казионните в Европа
    9. Забраняват се чужди алтернативни телевизии
    10. Изключват се интервюта на посланци по радиото

    20:01 03.12.2025

