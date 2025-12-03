Борисов: Референдумът на Радев не мина благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ и "Ново начало"

"Е, както казва народът, всяко зло за добро. Днес референдумът на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските, партии не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП-ДБ и "Ново начало", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, споделено във ТикТок канала на политическата партия.
"Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят", каза още Борисов.
По-рано днес в парламента депутатите отхвърлиха искането на президента Румен Радев за референдум за приемане на еврото с 81 гласа "за", 135 "против" и трима въздържали се.
Инициативата беше на "Възраждане", а точката бе включена по ред, който дава възможност на парламентарните групи всяка първа сряда от месеца да включват точки в програмата без да бъдат подлагани на гласуване и оспорване от депутатите.
