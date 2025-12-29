11-ти пиар напусна принц Хари и Меган Маркъл след пореден скандал

Дългогодишната комуникационна криза около Меган Маркъл и принц Хари продължава, след като стана ясно, че поредният им пиар специалист е напуснал поста си. Мередит Мейнс, която заемаше длъжността главен комуникационен директор на фондацията Archewell Philanthropies, е подала заявление за напускане след публичния скандал, свързан с появата на херцога и херцогинята на Съсекс на рождения ден на Крис Дженър.

Информацията за напускането на Мейнс беше оповестена в края на седмицата. По данни на източници, тя е взела решението си още преди Коледа, но ще остане формално ангажирана с организацията до началото на новата година, за да осигури плавен преход.

Според хора, запознати с вътрешната ситуация, именно т.нар. „фотодрама с Кардашиян-Дженър“ е била последната капка. В началото на ноември Хари и Меган присъстваха на 70-ия рожден ден на Крис Дженър, проведен в луксозното имение на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс. Двойката се появи заедно и общува с редица звезди от световния елит, сред които Ким Кардашиян, Бионсе, Джей-Зи, Бил Гейтс, Парис Хилтън, Марк Зукърбърг и други.

След събитието в социалните мрежи бяха публикувани снимки, на които Меган Маркъл и принц Хари присъстват редом до домакините. Малко по-късно обаче част от кадрите бяха изтрити, което предизвика спекулации и вътрешно напрежение между двата лагера. По информация от източници, близки до ситуацията, представители на Съсекс са настояли снимките да бъдат премахнати, за да не се изострят отношенията с британското кралско семейство в момент, когато се търсят пътища за помирение.

Паралелно с това се появиха критики от среди, близки до кралския двор, които определиха появата на Хари и Меган на подобно светско събитие като неподходяща и в разрез с усилията на принц Уилям да поддържа по-умерен и институционален образ на монархията.

Като ръководител на пиар стратегията на двойката, Мередит Мейнс е била пряко ангажирана с управлението на кризата и последвалата негативна публична реакция. Тя започва работа с Хари и Меган в началото на годината и за по-малко от 12 месеца координира ключови проекти, включително медийни инициативи на Меган и комуникацията около благотворителните дейности на принца.

Източници, близки до Мейнс, посочват, че тя е изпълнила поставените задачи, но е взела решение да продължи професионалния си път извън Archewell. С напускането ѝ благотворителната организация на Хари и Меган остава с едва двама служители, което отново поставя въпроси около устойчивостта на структурата и дългосрочната стратегия на Съсекс в публичното пространство.