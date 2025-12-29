Новини
Любопитно »
11-ти пиар напусна принц Хари и Меган Маркъл след пореден скандал

11-ти пиар напусна принц Хари и Меган Маркъл след пореден скандал

29 Декември, 2025 15:33 1 103 5

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • пиар-
  • пиар експерт-
  • напуска-
  • скандал

Това се случва, след като изтекоха снимки на двойката от рождения ден на Крис Дженър

11-ти пиар напусна принц Хари и Меган Маркъл след пореден скандал - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дългогодишната комуникационна криза около Меган Маркъл и принц Хари продължава, след като стана ясно, че поредният им пиар специалист е напуснал поста си. Мередит Мейнс, която заемаше длъжността главен комуникационен директор на фондацията Archewell Philanthropies, е подала заявление за напускане след публичния скандал, свързан с появата на херцога и херцогинята на Съсекс на рождения ден на Крис Дженър.

Информацията за напускането на Мейнс беше оповестена в края на седмицата. По данни на източници, тя е взела решението си още преди Коледа, но ще остане формално ангажирана с организацията до началото на новата година, за да осигури плавен преход.

Според хора, запознати с вътрешната ситуация, именно т.нар. „фотодрама с Кардашиян-Дженър“ е била последната капка. В началото на ноември Хари и Меган присъстваха на 70-ия рожден ден на Крис Дженър, проведен в луксозното имение на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс. Двойката се появи заедно и общува с редица звезди от световния елит, сред които Ким Кардашиян, Бионсе, Джей-Зи, Бил Гейтс, Парис Хилтън, Марк Зукърбърг и други.

След събитието в социалните мрежи бяха публикувани снимки, на които Меган Маркъл и принц Хари присъстват редом до домакините. Малко по-късно обаче част от кадрите бяха изтрити, което предизвика спекулации и вътрешно напрежение между двата лагера. По информация от източници, близки до ситуацията, представители на Съсекс са настояли снимките да бъдат премахнати, за да не се изострят отношенията с британското кралско семейство в момент, когато се търсят пътища за помирение.

Паралелно с това се появиха критики от среди, близки до кралския двор, които определиха появата на Хари и Меган на подобно светско събитие като неподходяща и в разрез с усилията на принц Уилям да поддържа по-умерен и институционален образ на монархията.

Като ръководител на пиар стратегията на двойката, Мередит Мейнс е била пряко ангажирана с управлението на кризата и последвалата негативна публична реакция. Тя започва работа с Хари и Меган в началото на годината и за по-малко от 12 месеца координира ключови проекти, включително медийни инициативи на Меган и комуникацията около благотворителните дейности на принца.

Източници, близки до Мейнс, посочват, че тя е изпълнила поставените задачи, но е взела решение да продължи професионалния си път извън Archewell. С напускането ѝ благотворителната организация на Хари и Меган остава с едва двама служители, което отново поставя въпроси около устойчивостта на структурата и дългосрочната стратегия на Съсекс в публичното пространство.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 градски

    2 1 Отговор
    кой би тъпял да работи за ц и г а н е и к о п е л е?

    16:20 29.12.2025

  • 3 Кардушиян

    1 0 Отговор
    Меган Марк.ури.ъл е добре дошла при всички карвалетини !
    Заедно с плитко-езерния рижко са готови за Стани Крал след 243 живота.
    Гении, а нашите чалгийки са си интелектуални терминатори на този фон !

    16:22 29.12.2025

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    КАКЪВ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМЪТ ЧЕ ДВАМАТА ВЛЮБЕНИ СА БИЛИ НА ТОВА ПАРТИ? ХЕРЦОЗИ ,ХЕРЦОГИНИ И ТЕМПОДОБНИ СА ОТМИНАЛО ВЕЧЕ. ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ В ДРУГ ЗАБЪРЗАН СВЯТ. НЯКОИ МЕЧТАЯТ ЗА МАРС, ДРУГИ ПРАВЯТ ПРОУЧВАНИЯ ОТНОВО ЗА КОСМОСА И ЛУНАТА, А ТЕ ВИДИТЕЛИ НЕМОГАТ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ.ЩУРОТИИ ЦАРСКИ. 😂😢🤔😀✈️🌹🎄🍀🍷☃️

    16:31 29.12.2025

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    КАКЪВ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМЪТ ЧЕ ДВАМАТА ВЛЮБЕНИ СА БИЛИ НА ТОВА ПАРТИ? ХЕРЦОЗИ ,ХЕРЦОГИНИ И ТЕМПОДОБНИ СА ОТМИНАЛО ВЕЧЕ. ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ В ДРУГ ЗАБЪРЗАН СВЯТ. НЯКОИ МЕЧТАЯТ ЗА МАРС, ДРУГИ ПРАВЯТ ПРОУЧВАНИЯ ОТНОВО ЗА КОСМОСА И ЛУНАТА, А ТЕ ВИДИТЕЛИ НЕМОГАТ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ.ЩУРОТИИ ЦАРСКИ. 😂😢🤔😀✈️🌹🎄🍀🍷☃️

    16:40 29.12.2025