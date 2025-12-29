Доналд Тръмп: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да идват предимно от Европа, но и ние ще помагаме

Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да идват предимно от Европа, но Съединените щати също са готови да играят определена роля в този процес. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на 29 декември след среща с Володимир Зеленски в имението му Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Искаме да работим с Европа. И Европа ще поеме голяма част от това, както можете да си представите: то е точно там. Но ние ще помогнем на Европа, 100%, точно както те ни помагат“, заяви американският лидер на съвместна пресконференция със Зеленски, коментирайки въпроса за осигуряване на бъдещата сигурност на Украйна.
29 Декември, 2025 12:45 1 475 54
1 Гаранция франция
Коментиран от #11, #14
12:47 29.12.2025
2 Червената шапчица
- Тихо. Децата вечерят.
12:48 29.12.2025
3 100%
12:48 29.12.2025
4 Лост
Коментиран от #39
12:48 29.12.2025
5 Kaлпазанин
Коментиран от #23
12:48 29.12.2025
6 Зевс
12:48 29.12.2025
7 Шерифа
Дяно да съм жив, когато ще лбъде осъден маркс-ленинизъма и сталино путлеризъма.
За национал-социализъма на Лудото австрийско недоразумение е без коментар!
Коментиран от #25
12:48 29.12.2025
8 онзи
12:49 29.12.2025
9 честен ционист
12:49 29.12.2025
10 Росен Желязков
Коментиран от #16
12:50 29.12.2025
11 Гадно
До коментар #1 от "Гаранция франция":Гаранция франция:
Тя европата цъфнали,че гаранции
-;-
Ама пък Четвъртия Райх е завързал даже.
Кога ще берем плодвете на путлеризъма?!?!?!?
Коментиран от #35
12:50 29.12.2025
12 Много
12:50 29.12.2025
13 Калпазанин
12:50 29.12.2025
14 Мдаа де
До коментар #1 от "Гаранция франция":Гаранта плаща заема, т е.Европата
12:50 29.12.2025
15 честен ционист
Коментиран от #19
12:51 29.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян
12:51 29.12.2025
18 хххх
12:51 29.12.2025
19 Путлер може и да си вярва
До коментар #15 от "честен ционист":честен ционист
10ОТГОВОР
Но трябва да признаем, че за богатия Запад това са дребни пари, да му мисли онова съдраното с ботокса от калния бункер!
-;-
недей да го мислиш ботоксовия изрод!
12:52 29.12.2025
20 Георги
12:52 29.12.2025
21 Поредният шамар
12:52 29.12.2025
22 Хм...
Коментиран от #37
12:52 29.12.2025
23 Спасение няма
До коментар #5 от "Kaлпазанин":Kaлпазанин
30ОТГОВОР
Да си враг на фаш е опасно ,а да си приятел е фатално ,точно това се случва ,пак те ще запалят фитила u пак всичко свързано с евреи
-;-
А да си близо до Фюрера, как е?!?!?!
12:53 29.12.2025
24 404
12:54 29.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Е-е-е-
71ОТГОВОР
Тя европата цъфнали,че гаранции.
-;-
Добре че Блатото и цъфнало!
Айде русофилите, айде изнасяйте си към мамаша си раша?!?!?!
Коментиран от #32, #33
12:55 29.12.2025
27 Да ви е.а
Коментиран от #40
12:56 29.12.2025
28 Дончо
Коментиран от #30
12:56 29.12.2025
29 !!!?
Коментиран от #31
12:58 29.12.2025
30 ГРЕШКА БАЙНО
До коментар #28 от "Дончо":ДАЙТЕ ДА ДАДЕТЕ
АЙДЕ ЧЕСТИТО НА ЕВРОДЕБИЛИТЕ
12:59 29.12.2025
31 АМА РАЗБРАХМЕ БЕ
До коментар #29 от "!!!?":КАК ДА НЕ РАЗБРАХМЕ
УХ НА МАМА КРЕ.....ЕНЧЕТО
Коментиран от #34
13:00 29.12.2025
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #26 от "Е-е-е-":Как пък един клепар не се изнесе за руският рай?
13:01 29.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 АМА РАЗБРА ЛИ
До коментар #31 от "АМА РАЗБРАХМЕ БЕ":ЧЕ ДО ДВА ДНИ ТРЯБВА ДА СИ СМЕНИШ ЛЕВЧЕТАТА С ЕВРО?
Коментиран от #36
13:02 29.12.2025
35 Няма
До коментар #11 от "Гадно":Страшно Болшевиките чакат.
13:04 29.12.2025
36 Ама разбрахме бе
До коментар #34 от "АМА РАЗБРА ЛИ":И еврото ще прецакате. Стой и гледай:))
13:04 29.12.2025
37 Мартин
До коментар #22 от "Хм...":Как е съотношението с генералите?
13:05 29.12.2025
38 Пенсионер 69 годишен
хубава Яна на фашистка вяра?
Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на фашистка вяра!
13:07 29.12.2025
39 Ооо
До коментар #4 от "Лост":Европа ще плаща сметката, а САЩ ще помагат като й доставят оръжия, които Европа да си плаща!
13:08 29.12.2025
40 Пенсионер 69 годишен
До коментар #27 от "Да ви е.а":Гледната точка на Путин е много важна, защото РФ има вложени над $4000 милиарда активи в САЩ и Западна Европа, а Украйна е разнебитена страна с просещ президент.
13:10 29.12.2025
41 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:11 29.12.2025
42 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
13:11 29.12.2025
43 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
13:11 29.12.2025
44 Европа няма време
Европа дремА 80 години и сега ще духа супата!
Коментиран от #49
13:14 29.12.2025
45 Гост
13:14 29.12.2025
46 Бг дебил
13:16 29.12.2025
47 Историк
13:16 29.12.2025
48 Пенсионер 69 годишен
13:17 29.12.2025
49 Пенсионер 69 годишен
До коментар #44 от "Европа няма време":Те бомбите се правят от уран и плутоний, а те също идват от Русия. Русия обогатява ПОЛОВИНА от световния добив, а Европа няколко процента. Няма технологии за обогатяване Европата. Това не е да сглобяваш коли с китайски части.
Коментиран от #51
13:21 29.12.2025
50 Трол
13:22 29.12.2025
51 Хахахаха
До коментар #49 от "Пенсионер 69 годишен":Уауууу браво. Копейки, за вас е важно не кой какъв живот ви осигурява, а кой прави повече ракети и бомби за убийства. Какво развитие, какви интереси. Уау.
13:27 29.12.2025
52 Обаче
13:33 29.12.2025
53 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
"Азов" смила елитни руски войски, първо 24 Отделна гвардейска бригада на спецназа на ГРУ, най-елитният сухопътен войскови спецназ в света, който Путин жертва за превземането на Мариупол, 24 бригада вече не съществува, тъй като един боец се обучава 5 години.
"Азов" смля и бригадите морски пехотинци на ВС на РФ, вярно, руското командване ги преформатира, но сегашните им състави няма нищо общо с елитните бойци от първите - путинските "нацики" у нас да погледнат пленниците от 155 бригада на морската пехота на ТОФ.
Сега "Азов" смила и бригади на ВДВ при Доброполие, които след колосалните загуби в боевете за превземането на Бахмут не са предишната щурмова сила на ВС на РФ, но все още разполагат с подготвени бойци.
Путин унищожи освен спецназовците от ГРУ, морските пехотинци, елита на ВДВ и "Ватнер", чиито щурмоваци също бяха профита от ГРУ, остават му "срочниките", за да "срива" за пореден път фронта на ВСУ, четири години го "срива". Как беше - "Киев за три дни и Украйна за две-три седмици". И така почти четири години, колкото ВОВ, само дето война на Путин не е "отечествена".
13:40 29.12.2025
54 ЖАЛКИ АНГЛОСАКСИ
13:42 29.12.2025