Доналд Тръмп: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да идват предимно от Европа, но и ние ще помагаме
Доналд Тръмп: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да идват предимно от Европа, но и ние ще помагаме

29 Декември, 2025 12:45

Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да идват предимно от Европа, но Съединените щати също са готови да играят определена роля в този процес

Доналд Тръмп: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да идват предимно от Европа, но и ние ще помагаме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да идват предимно от Европа, но Съединените щати също са готови да играят определена роля в този процес. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на 29 декември след среща с Володимир Зеленски в имението му Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Искаме да работим с Европа. И Европа ще поеме голяма част от това, както можете да си представите: то е точно там. Но ние ще помогнем на Европа, 100%, точно както те ни помагат“, заяви американският лидер на съвместна пресконференция със Зеленски, коментирайки въпроса за осигуряване на бъдещата сигурност на Украйна.

