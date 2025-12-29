Москва: Евросъюзът е уморен да харчи пари за корумпиран режим, който после краде тези пари

Така наречената "Коалиция от желаещи" или държави членки на ЕС, които възнамеряват да конфискуват суверенни руски активи в полза на Украйна, ще трябва дълго време да отговаря пред закона. Това каза в интервю за ТАСС председателя на Комисията по международни въпроси на Съвета на федерацията Григорий Карасин, съобщава Фокус.
"Т.нар. Коалиция на желаещите – аз я наричам "Коалицията на говорещите" – се опитва да затисне почвата, за да вземе това решение. Не искам да вярвам, че ще успеят, защото това е твърде престъпен план и тези, които ще го изпълнят, ще трябва да отговарят пред съвестта си, закона и международните институции твърде дълго", каза Карасин, допълвайки, че подобно действие би било очаквано в ЕС.
"Всеки ден виждаме на екрана някои блестящи приказливци, които доказват, че "това вече е необходимо за Украйна", за да гарантират нейното "икономическо развитие, отбранителни способности" и т.н. Всъщност просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, наред с други неща, краде тези пари," добави той.
По-голямата част от руските активи се намират в Euroclear в Белгия, които не отстъпват от решението си да не дават тяхното използване. А причината е страха от възможни правни и други действия от страна на Москва, която неведнъж от своя страна е заявявала, че такова "престъпление" няма да остане ненаказано. В същото време Белгия иска гаранции за сигурност при достъп до активите, но повечето от държавите не са склонни да ги дадат.
На 28 декември по време на срещата между лидерите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, Тръмп заяви, че съдбата на руските активи все още не е решена.
29 Декември, 2025 12:15 1 678 73
1 Затова
12:18 29.12.2025
2 честен ционист
12:18 29.12.2025
3 И да уморен и да не е уморен
И трябва да му плащат на Зеленски, че сложи на килимчето цял един народ да умира за западните интереси.
Хем не искат западняците да умират, щото все пак са много ценни същества, хем и да плащат на някой друг да умира за тях не искат.
12:20 29.12.2025
4 европеец
Коментиран от #24
12:22 29.12.2025
5 Хаха Москва
12:22 29.12.2025
6 зевзек
Коментиран от #59
12:22 29.12.2025
7 KОАЛИЦИЯТА НА НЕЩАСТНИЦИТЕ
12:22 29.12.2025
8 дядо поп
12:22 29.12.2025
9 ?????
12:22 29.12.2025
11 Казуар
Коментиран от #20
12:22 29.12.2025
12 Тези пари са
12:23 29.12.2025
13 Иван
12:24 29.12.2025
14 Украйна
Коментиран от #44
12:24 29.12.2025
15 Има нещо вярно
Коментиран от #40
12:25 29.12.2025
16 Руски външноклзетник
Коментиран от #37
12:26 29.12.2025
17 Българин
Коментиран от #31
12:26 29.12.2025
18 Ъхъ!!!
12:27 29.12.2025
19 Гюнтер
12:27 29.12.2025
20 Крепостен
До коментар #11 от "Казуар":Захарова си купи жилище за 1,1 милиона долара.
12:27 29.12.2025
21 Пръц
Коментиран от #48
12:27 29.12.2025
22 pynлата
Коментиран от #27
12:28 29.12.2025
23 Боруна Лом
12:28 29.12.2025
24 Голем
До коментар #4 от "европеец":Угаждач си, бе.
12:28 29.12.2025
25 ФЕЙК - либераст
12:29 29.12.2025
26 Иво
Коментиран от #39
12:29 29.12.2025
27 Има
До коментар #22 от "pynлата":има ама нас дали ще ни има с туй йевро ?
Коментиран от #52
12:30 29.12.2025
28 Мистър
12:31 29.12.2025
29 Мдааа
Коментиран от #34, #47
12:32 29.12.2025
30 зевзек
Коментиран от #36
12:33 29.12.2025
31 Иван
До коментар #17 от "Българин":НАТО-ОТАН трябва да предаде всичките си оръжия на Сърбия.
12:33 29.12.2025
32 българин
Коментиран от #49
12:34 29.12.2025
33 Новината е
Вдовиците ще получат за Нова Година по 5 милиона рубли.
12:34 29.12.2025
34 зевзек
До коментар #29 от "Мдааа":руската реч, дето чуваш, е от привилегированите руснаци, 10 или 20 процента от населението
Коментиран от #45
12:34 29.12.2025
35 !!!?
Коментиран от #60
12:35 29.12.2025
36 Българин
До коментар #30 от "зевзек":Искам да су върнат тия времена, когато бяхме млади и загорели. Нека сме бедни соц. роби. Затова очакваме Путин, защото той ще ни подмлади с присаждане на органи от украински младенци.
Коментиран от #42
12:36 29.12.2025
37 ха-ха
До коментар #16 от "Руски външноклзетник":И при теб на село е така , но с тая разлика , че вече нямате и сняг ....
12:36 29.12.2025
38 хаха
Гнусните алкохолизирани и спинозни ватници бе!
12:36 29.12.2025
39 Иван
До коментар #26 от "Иво":Нейджел Фараж... или как му беше точно името на английския консервативен гей?
12:38 29.12.2025
40 А защо в САЩ
До коментар #15 от "Има нещо вярно":Защото там държат ключа към парите. Санкциите на Роснефт и Лукойл показаха нагледно това.
12:38 29.12.2025
41 Арно Папергер
12:38 29.12.2025
42 Иван
До коментар #36 от "Българин":Или със сърби от Косово.
12:40 29.12.2025
44 днес
До коментар #14 от "Украйна":А ОТАН разбра, че за нищо не става - само се харчат пари в брой - отиват и се разпределят по разни сметки....
Коментиран от #62
12:40 29.12.2025
45 стоян
До коментар #34 от "зевзек":До 34 ком - много са - не повече от 5% обикалят - 7 милиона - 95% рузнаци нямат задграничен паспорт а 50% не са ходили и до москва
12:41 29.12.2025
48 питам си
До коментар #21 от "Пръц":То и ЕССР се разпада - англетата излезнаха навреме, сега нас ни набутват с еврото - защо Швеция и Дания не се натискат към ценната валута???
12:43 29.12.2025
49 Иван
До коментар #32 от "българин":Еврейския Мешия не приема такива лъжи, става му кофти.
12:44 29.12.2025
50 Коледна честитка💪🇺🇦
Според сателитни данни и доклади от местни източници, атаката е била масирана и е постигнала значителни резултати:
Цел: Летището се използва от руските ВКС за разполагане на изтребители Су-34 и Су-35, които участват в ударите по Украйна.
Резултати: Регистрирани са най-малко три мощни детонации в района на складовете за гориво-смазочни материали и складовете за авиационни боеприпаси.
Повреди: Има данни за повредени поне два самолета, намиращи се на стоянките, но в момента се очакват по-детайлни сателитни снимки с висока резолюция.
12:45 29.12.2025
51 !!!?
12:45 29.12.2025
52 скопейките
До коментар #27 от "Има":изчезвате
12:45 29.12.2025
53 Георги
Коментиран от #69
12:46 29.12.2025
54 Георги
Коментиран от #56
12:46 29.12.2025
55 честен ционист
Коментиран от #65
12:48 29.12.2025
56 Иван
До коментар #54 от "Георги":Боклук, как не те е срам да пропускаш експерта Христо Грозев?
12:49 29.12.2025
57 Иван
12:57 29.12.2025
58 Това е
-;-
Трабва да подкрепим бандерите, защото пропадналите рушляци нямаше да нападат на Суверенната Украйна!
Смърт на Путлеристите!
12:58 29.12.2025
59 Колко да е стара държава
До коментар #6 от "зевзек":Белгия ? Точно колкото и САЩ.
12:58 29.12.2025
61 Евро Съюзът
13:09 29.12.2025
62 Казуар
До коментар #44 от "днес":Гъсти руски орди лазят по степта дива
и тела я стелят и кръв я залива
Путин безумний сочи напред и вика
търчете, тамо са украинците.
13:11 29.12.2025
63 Хахахаха
13:14 29.12.2025
64 Лука
Най хубавото от вчерашната среща в Маями е че нашите усръински братя от двата стола седнаха отнови седнаха на средния
На Руския......
13:21 29.12.2025
65 Я пък тоя
До коментар #55 от "честен ционист":"Богатоя запад " така го закъса, че няма пари за баничка, затова иска да се храни с руски пари.
Като е толкова богат запада, защо иска да краде?
Мислете преби да пишете безсмислици.
Дано не си вярвате, че иначе случая ви е за лекар.
13:23 29.12.2025
66 ха, ха, ха...
13:23 29.12.2025
67 Инж1
РФ е най-корумпираната държава в света.
13:27 29.12.2025
68 Путаран от кремъл
13:27 29.12.2025
70 Реалист
13:28 29.12.2025
71 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Повечето руснаци са загубили спестяванията си заради инфлацията. Пенсионерите никога повече няма да се радват на жизнения си стандарт от миналото. Медицинските услуги са на десетилетия от възстановяване. Възможностите за образование пресъхват. Милиони, може би десетки милиони руснаци, се готвят за безработица. Цените на горивата се насочват към световните нива, въпреки че руските заплати остават сред най-ниските в света. Десетки милиони руснаци избират през зимата между хранене и топло. След тази зима може дори да нямат избор.
13:36 29.12.2025
72 путин Фашист Терорист!
13:53 29.12.2025
73 русия - Корупция и Тероризъм
13:54 29.12.2025