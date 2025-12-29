Така наречената "Коалиция от желаещи" или държави членки на ЕС, които възнамеряват да конфискуват суверенни руски активи в полза на Украйна, ще трябва дълго време да отговаря пред закона. Това каза в интервю за ТАСС председателя на Комисията по международни въпроси на Съвета на федерацията Григорий Карасин, съобщава Фокус.



"Т.нар. Коалиция на желаещите – аз я наричам "Коалицията на говорещите" – се опитва да затисне почвата, за да вземе това решение. Не искам да вярвам, че ще успеят, защото това е твърде престъпен план и тези, които ще го изпълнят, ще трябва да отговарят пред съвестта си, закона и международните институции твърде дълго", каза Карасин, допълвайки, че подобно действие би било очаквано в ЕС.



"Всеки ден виждаме на екрана някои блестящи приказливци, които доказват, че "това вече е необходимо за Украйна", за да гарантират нейното "икономическо развитие, отбранителни способности" и т.н. Всъщност просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, наред с други неща, краде тези пари," добави той.



По-голямата част от руските активи се намират в Euroclear в Белгия, които не отстъпват от решението си да не дават тяхното използване. А причината е страха от възможни правни и други действия от страна на Москва, която неведнъж от своя страна е заявявала, че такова "престъпление" няма да остане ненаказано. В същото време Белгия иска гаранции за сигурност при достъп до активите, но повечето от държавите не са склонни да ги дадат.



На 28 декември по време на срещата между лидерите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, Тръмп заяви, че съдбата на руските активи все още не е решена.

