Москва: Евросъюзът е уморен да харчи пари за корумпиран режим, който после краде тези пари
  Тема: Украйна

Москва: Евросъюзът е уморен да харчи пари за корумпиран режим, който после краде тези пари

29 Декември, 2025 12:15 1 678 73

На 28 декември по време на срещата между лидерите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, Тръмп заяви, че съдбата на руските активи все още не е решена

Москва: Евросъюзът е уморен да харчи пари за корумпиран режим, който после краде тези пари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Така наречената "Коалиция от желаещи" или държави членки на ЕС, които възнамеряват да конфискуват суверенни руски активи в полза на Украйна, ще трябва дълго време да отговаря пред закона. Това каза в интервю за ТАСС председателя на Комисията по международни въпроси на Съвета на федерацията Григорий Карасин, съобщава Фокус.

"Т.нар. Коалиция на желаещите – аз я наричам "Коалицията на говорещите" – се опитва да затисне почвата, за да вземе това решение. Не искам да вярвам, че ще успеят, защото това е твърде престъпен план и тези, които ще го изпълнят, ще трябва да отговарят пред съвестта си, закона и международните институции твърде дълго", каза Карасин, допълвайки, че подобно действие би било очаквано в ЕС.

"Всеки ден виждаме на екрана някои блестящи приказливци, които доказват, че "това вече е необходимо за Украйна", за да гарантират нейното "икономическо развитие, отбранителни способности" и т.н. Всъщност просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, наред с други неща, краде тези пари," добави той.

По-голямата част от руските активи се намират в Euroclear в Белгия, които не отстъпват от решението си да не дават тяхното използване. А причината е страха от възможни правни и други действия от страна на Москва, която неведнъж от своя страна е заявявала, че такова "престъпление" няма да остане ненаказано. В същото време Белгия иска гаранции за сигурност при достъп до активите, но повечето от държавите не са склонни да ги дадат.

На 28 декември по време на срещата между лидерите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, Тръмп заяви, че съдбата на руските активи все още не е решена.

Русия
  • 1 Затова

    40 28 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    12:18 29.12.2025

  • 2 честен ционист

    36 4 Отговор
    Корупцията е много лошо нещо, особено когато не си част от нея.

    12:18 29.12.2025

  • 3 И да уморен и да не е уморен

    38 14 Отговор
    трябва да харчи защото не всеки ден се намират толкова много глупаци да умират за техния интерес.
    И трябва да му плащат на Зеленски, че сложи на килимчето цял един народ да умира за западните интереси.
    Хем не искат западняците да умират, щото все пак са много ценни същества, хем и да плащат на някой друг да умира за тях не искат.

    12:20 29.12.2025

  • 4 европеец

    26 39 Отговор
    Имаме си пари - угаждаме си. Ти си гледай твоята кочина. Ние в Украйна ще пращаме пари до пълната и победа и разпад на Руската Федерация. 1% да стигат по предназначение, пак ще сме доволни.

    Коментиран от #24

    12:22 29.12.2025

  • 5 Хаха Москва

    24 41 Отговор
    Евросъюза не харчи пари за корумпиран режим а за собствената си сигурност и безопасност. А по-корумпиран от Путиновия режим няма в цяла Европа.

    12:22 29.12.2025

  • 6 зевзек

    10 21 Отговор
    тоест чичо Тръмп, ще каже на малка Белгия, независима, стара държава, какво да прави с руските активи

    Коментиран от #59

    12:22 29.12.2025

  • 7 KОАЛИЦИЯТА НА НЕЩАСТНИЦИТЕ

    30 14 Отговор
    СА СПОНСОР НА БАНДИТИ КОИТО ИМ ВРЪЩАТ РЕСТО ОТ КРАДЕНОТО.

    12:22 29.12.2025

  • 8 дядо поп

    11 8 Отговор
    Пари няма , време нянма , действайте!

    12:22 29.12.2025

  • 9 ?????

    11 6 Отговор
    Луд човек умора няма.

    12:22 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Казуар

    17 13 Отговор
    В Русия в началото на промените олигарси за няколко години станаха милиардери в западна валута.

    Коментиран от #20

    12:22 29.12.2025

  • 12 Тези пари са

    21 13 Отговор
    От нашия джоб. Така лесно се раздават. Особено когато голяма част се връща обратно в личните сметки на управляващите в Брюксел. Европо, Европо жална ти майка. Имала си да патиш.

    12:23 29.12.2025

  • 13 Иван

    21 16 Отговор
    Още ли не разбирате, че повечето от тези пари заминават за сатанинската Синагога и нацисткия коварен Израел?

    12:24 29.12.2025

  • 14 Украйна

    22 20 Отговор
    е нападната, няма друг избор освен да се защитава. А ЕС има моралното задължение да помогне на Украйна. Руснаците беснеят че вече 4 години не могат да издрапат от Покровск :)

    Коментиран от #44

    12:24 29.12.2025

  • 15 Има нещо вярно

    9 11 Отговор
    Режимът в Киев е корумпиран. Този в Москва-не по-малко. Но режимът в Москва е по-силен от този в Киев. И за момента има подкрепата на Тръмп. Коалицията на желаещите е агитка, която едва ли ще промени вижданията на Тръмп. Изводът-войната няма да се реши в Русия или в ЕС, а в САЩ

    Коментиран от #40

    12:25 29.12.2025

  • 16 Руски външноклзетник

    18 13 Отговор
    Като Папуа Нова Гвинея сме.Ама със сняг.

    Коментиран от #37

    12:26 29.12.2025

  • 17 Българин

    19 23 Отговор
    Руските активи трябва да бъдат предадени на Украйна за нейното възстановяване.

    Коментиран от #31

    12:26 29.12.2025

  • 18 Ъхъ!!!

    20 12 Отговор
    А в Москва въобще не се краде?!? Дечицата на елита им са при "гнилия" Запад и разполагат с милиарди (не рубли, а долари), имат яхти от по 13-15-18 хиляди бруторегистър тона (корабите на Руския Черноморски флот са около 6- 8 хиляди бруторегистър тона!?! Всичкото това, разбира се е от честен труд. Кражби - сакън!!!

    12:27 29.12.2025

  • 19 Гюнтер

    18 11 Отговор
    Мосскалски простотии не ми се слушат!

    12:27 29.12.2025

  • 20 Крепостен

    18 10 Отговор

    До коментар #11 от "Казуар":

    Захарова си купи жилище за 1,1 милиона долара.

    12:27 29.12.2025

  • 21 Пръц

    17 17 Отговор
    Руснак да ти говори че си корумпиран. Егати майтапа. Мечтайте си драги ми ватенки, че ще Европа ще изостави Украйна. Гответе се за трети разпад на Водколандия.

    Коментиран от #48

    12:27 29.12.2025

  • 22 pynлата

    14 11 Отговор
    има ли я ощи?

    Коментиран от #27

    12:28 29.12.2025

  • 23 Боруна Лом

    16 10 Отговор
    ЗЕМЕНСКИ ГИ КРАДЕ И ГИ ДЕЛКА С БОРСУЛИТЕ!

    12:28 29.12.2025

  • 24 Голем

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "европеец":

    Угаждач си, бе.

    12:28 29.12.2025

  • 25 ФЕЙК - либераст

    18 11 Отговор
    Стана навик на мераклиите всяка седмица да се събират на хапка, пийка и смърка и да се навиват един друг колко са силни, велики и особено умни! Но колкото и да се издува балона в един момент се пука и ОТ НЕГО НЕ ОСТАВА НИЩО! ЗА ТЯХ Е ВАЖНО ДА ПРИБИРАТ КОМИСИОННИТЕ! Европа постепенно става УРСУЛОПА И ПЪТУВА КЪМ НЕБИТИЕТО.

    12:29 29.12.2025

  • 26 Иво

    5 9 Отговор
    Ще се женя.Циганка или рускиня?

    Коментиран от #39

    12:29 29.12.2025

  • 27 Има

    11 7 Отговор

    До коментар #22 от "pynлата":

    има ама нас дали ще ни има с туй йевро ?

    Коментиран от #52

    12:30 29.12.2025

  • 28 Мистър

    4 2 Отговор
    Кеш ли им раздават парите?

    12:31 29.12.2025

  • 29 Мдааа

    13 7 Отговор
    В момента пиша от топ топъл тихоокеански плаж и окло мен се лее на воля руска реч... на пук на всички урслски санкциии...

    Коментиран от #34, #47

    12:32 29.12.2025

  • 30 зевзек

    7 12 Отговор
    в Русия работи старата система, която ние имахме в 80-те и 90-те години у нас, за тези отгоре капитализъм, и всички блага, който той предлага, за тези отдолу, социализъм, мизерия, и заплати по 200 долара

    Коментиран от #36

    12:33 29.12.2025

  • 31 Иван

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    НАТО-ОТАН трябва да предаде всичките си оръжия на Сърбия.

    12:33 29.12.2025

  • 32 българин

    13 16 Отговор
    Руските лъжи и пропаганда минават само през промитите, тъпи путински мозъци на нашенските продажни рубладжии.

    Коментиран от #49

    12:34 29.12.2025

  • 33 Новината е

    3 12 Отговор
    Удар по бригада на ГРУ - 125 убити и ранени.

    Вдовиците ще получат за Нова Година по 5 милиона рубли.

    12:34 29.12.2025

  • 34 зевзек

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "Мдааа":

    руската реч, дето чуваш, е от привилегированите руснаци, 10 или 20 процента от населението

    Коментиран от #45

    12:34 29.12.2025

  • 35 !!!?

    11 16 Отговор
    Кремълската пропаганда се чуди как да изкара потъналата в корупция фашистка клика на Путлер по-целомъдрена и от Дева Мария като вика нон стоп "дръжте крадеца"...!!!?

    Коментиран от #60

    12:35 29.12.2025

  • 36 Българин

    9 5 Отговор

    До коментар #30 от "зевзек":

    Искам да су върнат тия времена, когато бяхме млади и загорели. Нека сме бедни соц. роби. Затова очакваме Путин, защото той ще ни подмлади с присаждане на органи от украински младенци.

    Коментиран от #42

    12:36 29.12.2025

  • 37 ха-ха

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Руски външноклзетник":

    И при теб на село е така , но с тая разлика , че вече нямате и сняг ....

    12:36 29.12.2025

  • 38 хаха

    7 14 Отговор
    Виж ти кой плямпа за крадене на пари... ХАХАХА!
    Гнусните алкохолизирани и спинозни ватници бе!

    12:36 29.12.2025

  • 39 Иван

    10 4 Отговор

    До коментар #26 от "Иво":

    Нейджел Фараж... или как му беше точно името на английския консервативен гей?

    12:38 29.12.2025

  • 40 А защо в САЩ

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Има нещо вярно":

    Защото там държат ключа към парите. Санкциите на Роснефт и Лукойл показаха нагледно това.

    12:38 29.12.2025

  • 41 Арно Папергер

    7 10 Отговор
    Щом в Москва се подпалват 75 годишни директори на предприятия от ВПК. Смятай, къде е корупцията, Байно.

    12:38 29.12.2025

  • 42 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Или със сърби от Косово.

    12:40 29.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 днес

    11 5 Отговор

    До коментар #14 от "Украйна":

    А ОТАН разбра, че за нищо не става - само се харчат пари в брой - отиват и се разпределят по разни сметки....

    Коментиран от #62

    12:40 29.12.2025

  • 45 стоян

    5 11 Отговор

    До коментар #34 от "зевзек":

    До 34 ком - много са - не повече от 5% обикалят - 7 милиона - 95% рузнаци нямат задграничен паспорт а 50% не са ходили и до москва

    12:41 29.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 питам си

    9 8 Отговор

    До коментар #21 от "Пръц":

    То и ЕССР се разпада - англетата излезнаха навреме, сега нас ни набутват с еврото - защо Швеция и Дания не се натискат към ценната валута???

    12:43 29.12.2025

  • 49 Иван

    5 9 Отговор

    До коментар #32 от "българин":

    Еврейския Мешия не приема такива лъжи, става му кофти.

    12:44 29.12.2025

  • 50 Коледна честитка💪🇺🇦

    12 10 Отговор
    Удар срещу летище „Ханская“ (29 декември 2025 г.)
    ​Според сателитни данни и доклади от местни източници, атаката е била масирана и е постигнала значителни резултати:
    ​Цел: Летището се използва от руските ВКС за разполагане на изтребители Су-34 и Су-35, които участват в ударите по Украйна.
    ​Резултати: Регистрирани са най-малко три мощни детонации в района на складовете за гориво-смазочни материали и складовете за авиационни боеприпаси.
    ​Повреди: Има данни за повредени поне два самолета, намиращи се на стоянките, но в момента се очакват по-детайлни сателитни снимки с висока резолюция.

    12:45 29.12.2025

  • 51 !!!?

    6 8 Отговор
    Навсякъде има корупция, но в руския мир е най-малко...там всеки мужик е милионер в Копейки, а кремълските престъпници тънат в мизерия...¡¡¡

    12:45 29.12.2025

  • 52 скопейките

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Има":

    изчезвате

    12:45 29.12.2025

  • 53 Георги

    9 8 Отговор
    Но сте прави, че от бункера реват за мир, от 2.2 милона армия, остана под 700 000, а тепърва почват гражданските войни в матушката!

    Коментиран от #69

    12:46 29.12.2025

  • 54 Георги

    6 8 Отговор
    путин не то интересуват жертвите, важното е дворците и яхтите му, това го разбра и посленния мужик! Гиркин то каза многократно, товача също

    Коментиран от #56

    12:46 29.12.2025

  • 55 честен ционист

    6 8 Отговор
    Но трябва да признаем, че за богатия Запад това са дребни пари, да му мисли онова съдраното с ботокса от калния бункер!

    Коментиран от #65

    12:48 29.12.2025

  • 56 Иван

    9 4 Отговор

    До коментар #54 от "Георги":

    Боклук, как не те е срам да пропускаш експерта Христо Грозев?

    12:49 29.12.2025

  • 57 Иван

    6 5 Отговор
    Важното е грузя 200 за върви нон стоп за блатата, другото са подробности!

    12:57 29.12.2025

  • 58 Това е

    4 7 Отговор
    Москва: Евросъюзът е уморен да харчи пари за корумпиран режим, който после краде тези пари
    -;-
    Трабва да подкрепим бандерите, защото пропадналите рушляци нямаше да нападат на Суверенната Украйна!
    Смърт на Путлеристите!

    12:58 29.12.2025

  • 59 Колко да е стара държава

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "зевзек":

    Белгия ? Точно колкото и САЩ.

    12:58 29.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Евро Съюзът

    2 4 Отговор
    Аааааа, не сме се уморили, не сме!

    13:09 29.12.2025

  • 62 Казуар

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "днес":

    Гъсти руски орди лазят по степта дива
    и тела я стелят и кръв я залива
    Путин безумний сочи напред и вика
    търчете, тамо са украинците.

    13:11 29.12.2025

  • 63 Хахахаха

    3 5 Отговор
    Руснаците са изморени да имат режим, който само ги краде! И да живеят по-бедно от африканци!

    13:14 29.12.2025

  • 64 Лука

    1 5 Отговор
    Хи хи хи
    Най хубавото от вчерашната среща в Маями е че нашите усръински братя от двата стола седнаха отнови седнаха на средния
    На Руския......

    13:21 29.12.2025

  • 65 Я пък тоя

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "честен ционист":

    "Богатоя запад " така го закъса, че няма пари за баничка, затова иска да се храни с руски пари.
    Като е толкова богат запада, защо иска да краде?
    Мислете преби да пишете безсмислици.
    Дано не си вярвате, че иначе случая ви е за лекар.

    13:23 29.12.2025

  • 66 ха, ха, ха...

    1 3 Отговор
    Тия вечно само на чужд гроб плачат, а не виждат как цялата им държава е заприличала на гробище.

    13:23 29.12.2025

  • 67 Инж1

    3 2 Отговор
    Кой вече се хваща на болшевиките лъжи???
    РФ е най-корумпираната държава в света.

    13:27 29.12.2025

  • 68 Путаран от кремъл

    0 2 Отговор
    Тръмпака догодина на междинните избори му приключва царуването. Та не залагайте на мага.

    13:27 29.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Реалист

    1 3 Отговор
    Москва да обвинява за корупция е същото като ДС внука, делян пеевски Магнитски да се грижи за хората.

    13:28 29.12.2025

  • 71 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    1 1 Отговор
    Русия преживява нещо много по-лошо - Депресия.
    Повечето руснаци са загубили спестяванията си заради инфлацията. Пенсионерите никога повече няма да се радват на жизнения си стандарт от миналото. Медицинските услуги са на десетилетия от възстановяване. Възможностите за образование пресъхват. Милиони, може би десетки милиони руснаци, се готвят за безработица. Цените на горивата се насочват към световните нива, въпреки че руските заплати остават сред най-ниските в света. Десетки милиони руснаци избират през зимата между хранене и топло. След тази зима може дори да нямат избор.

    13:36 29.12.2025

  • 72 путин Фашист Терорист!

    1 0 Отговор
    русия страна Агресор!

    13:53 29.12.2025

  • 73 русия - Корупция и Тероризъм

    1 0 Отговор
    русия е майка на соц корупцията и световния тероризъм!

    13:54 29.12.2025

