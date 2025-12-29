Новини
Спорт »
Тенис »
Виктория Томова затвърждава позицията си в световния тенис елит

Виктория Томова затвърждава позицията си в световния тенис елит

29 Декември, 2025 15:35 569 2

  • виктория томова-
  • световна ранглиста-
  • женски тенис-
  • wta-
  • лия каратанчева-
  • български тенис-
  • арина сабаленка-
  • ига швьонтек-
  • коко гоф-
  • спортни новини

Българката остава на 131-во място

Виктория Томова затвърждава позицията си в световния тенис елит - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Виктория Томова продължава да демонстрира постоянство на международната сцена, като и тази седмица остава на 131-во място в престижната световна ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). Със своите 557 точки, Томова затвърждава статута си на най-добрата българска тенисистка в момента.

Междувременно, Лия Каратанчева – втората по сила ракета на България при дамите – отбеляза лек напредък, изкачвайки се с една позиция нагоре до 229-о място. Тя вече разполага с 225 точки в актива си, което е още една стъпка към по-високите позиции в световната класация.

На върха на световния тенис продължава да властва Арина Сабаленка от Беларус, която с впечатляващите 10 870 точки остава недостижима за конкурентките си. След нея се нарежда полската звезда Ига Швьонтек с 8 395 точки, а третата позиция заема американката Коко Гоф, която е събрала 6 763 точки.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    2 1 Отговор
    Трябва да си голям натегач или ласкател за да наречеш 131-то място част от елита.Но нали си ги знаем нашите журналя,те първи усещат "вкуса на времето".

    Коментиран от #2

    16:01 29.12.2025

  • 2 мандо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    за мъшки вкус си зажаднял

    16:47 29.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ