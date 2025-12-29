Виктория Томова затвърждава позицията си в световния тенис елит

Българската тенисистка Виктория Томова продължава да демонстрира постоянство на международната сцена, като и тази седмица остава на 131-во място в престижната световна ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). Със своите 557 точки, Томова затвърждава статута си на най-добрата българска тенисистка в момента.

Междувременно, Лия Каратанчева – втората по сила ракета на България при дамите – отбеляза лек напредък, изкачвайки се с една позиция нагоре до 229-о място. Тя вече разполага с 225 точки в актива си, което е още една стъпка към по-високите позиции в световната класация.

На върха на световния тенис продължава да властва Арина Сабаленка от Беларус, която с впечатляващите 10 870 точки остава недостижима за конкурентките си. След нея се нарежда полската звезда Ига Швьонтек с 8 395 точки, а третата позиция заема американката Коко Гоф, която е събрала 6 763 точки.