Край фронтовата линия: как живеят в Краматорск и Славянск
  Тема: Украйна

Край фронтовата линия: как живеят в Краматорск и Славянск

29 Декември, 2025 14:45 1 157 28

Краматорск и Славянск са най-големите градове в неокупираната от Русия част на Донбас

Край фронтовата линия: как живеят в Краматорск и Славянск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Как живеят хората в непосредствена близост до фронтовата линия в Източна Украйна и как се отнасят към перспективата за мирни преговори? Репортаж на ДВ от Краматорск и Славянск:

Краматорск и Славянск са най-големите градове в неокупираната от Русия част на Донбас. В момента там живеят около 100 000 души. Над някои пътища вече са опънати мрежи, пазещи от дронове, а по пътищата се движат предимно военни автомобили. Там, както и съседните Константиновка и Дружковка, образуват така наречения „отбранителен пояс” – агломерация, която се счита за основна отбранителна линия на украинската армия на изток.

Търсене на недвижими имоти в близост до фронта

Въпреки че през есента на 2025 г. в Краматорск и Славянск зачестиха обстрелите, а от ноември поради опасността беше преустановено движението на пътническите влакове, тук работят десетки кафенета и магазини, а по улиците е оживено. Агентът по недвижими имоти Владислав Савченко, с когото ДВ се среща в Славянск, признава - икономиката на градовете в близост до фронта „се държи" основно благодарение на военните, заради които работят заведенията и магазините. Многото в региона големи промишлени предприятия са преустановили работата си.

Поради факта, че военните трябва сами да търсят и наемат жилище, недалеч от фронта се запазва високото търсене на недвижими имоти. Според Владислав Савченко жилищата също се продават и купуват активно. Агенцията, в която работи, през октомври 2025 г. е сключила 10 сделки, през ноември – 8, а до средата на декември вече има 5 сключени договора.

Повечето продавачи, които се обръщат към Владислав, са хора, решили да заминат. Често продажните цени са „обвързани" със ситуацията на фронта: „Случва се човек да иска да продаде апартамент за 15 хиляди долара. Вижда, че новините се развиват в положителна посока, че може би ще има някакво мирно споразумение – и разбира, че ще може да продаде този апартамент и за 25 хиляди", разказва Савченко. В същото време сред купувачите преобладават тези, които разглеждат имотите в близост до фронта като инвестиция и разчитат на отдаване под наем. Има и такива, които търсят нов дом след сраженията или са загубили жилището си поради окупацията, но искат да останат в родния си Донбас или нямат достатъчно средства за жилище в други региони.

"Искам децата да ходят на училище, да има работа и да има Украйна"

„Когато започнаха разговорите за мир, тук имахме много „весела" седмица – всеки ден някъде имаше нападение”. Така Савченко отговаря на въпроса за очакванията от мирните преговори , където се обсъжда и съдбата на родния му Донбас. Владислав е обезпокоен от условията, при които може да бъде сключено бъдещото мирно споразумение. „Някои наричат Славянск „град на сепаратизма", но аз категорично не съм съгласен с това, защото познавам много хора, които не подкрепят Русия", казва Владислав.

„Не искам да съм в Русия", казва и Елена, която ДВ срещна в центъра на Краматорск. Нейната дъщеря е заминала за чужбина, а самата тя е останала в града с непълнолетния си син, майка си, леля си и три котки. Елена описва своето виждане за света така: „Искам децата да ходят на училище, да има работа и да има Украйна". Николай, мъж в пенсионна възраст, нарича преговорите „задкулисни игри" и не възлага особени надежди на тях: „Путин няма да подпише нищо... Трябва санкции, оръжие, за да устоим".

"В Донбас изгрява украинско слънце"

Центърът на Краматорск носи следите от войната и не почти не се вижда празничния дух, очакван по това време на годината. Въпреки това, на една от тихите централни улици, която не е обезобразена от разрушенията, блестят коледните гирлянди на новия магазин „Забой", където се продават дрехи, но в него има и кафене. Екипът на магазина – бивши фенове на донецкия футболен отбор „Шахтьор”, гледа на мястото по-скоро като на идеологически, отколкото бизнес проект. Те са автори на известния слоган „В Донбас изгрява украинско слънце".

„Искахме да покажем на местното население, на всички жители на Донбас, че в момент, когато Краматорск всеки ден е подложен на обстрел от дронове, балистични ракети и т.н., ние вярваме, че Донбас ще бъде свободен", обяснява основателят Максим Лисенко. „Това е нашето родно място, което се опитваме да развиваме и на което посвещаваме почти цялото си време", казва Максим.

Евакуация от Донецка област

В същото време някои жители на граничните градове не издържат на постоянните обстрели. Автобусите на хуманитарната мисия „Пролиска” безплатно превозват хората до най-близката гара – Барвенково в Харковска област. Оттам тръгват евакуационни влакове към Лвов, Киев и Херсон. „Заминават хора, които разбират, че е по-добре да си тръгнат, докато все още е възможно”, заключава представителката на организацията Юлия Шевченко.

В автобуса се запознаваме с Людмила, която е напуснала Краматорск и се е преместила в Лвов през 2022 г. Тя понякога се прибира у дома по работа и мечтае да може да остане. „На гости е добре, но у дома е по-добре. Но ситуацията не позволява. Сега стана много по-лошо", казва жената. Людмила е категорично против териториални отстъпки в полза на Русия и избори по време на война.

На гарата в Славянск, където автобусът спира, за да вземе пътници, Алексей изпраща жена си и дъщеря си на запад в Украйна, но той остава - да работи и да се грижи за къщата. „Всички имаме нужда от мир. Не знам как, но трябва да се сложи край на всичко това. Как – няма значение, важното е да се сложи край."


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    10 9 Отговор
    братушките превзеха ли Купянск????

    Коментиран от #5, #9, #11, #27

    14:46 29.12.2025

  • 2 Българин

    5 12 Отговор
    от руснака войник не става-4 години мъки в Донбас

    Коментиран от #8

    14:47 29.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    1 4 Отговор
    Всичко това означава, че тези два града трябва да бъдат удържани на всяка цена.

    14:51 29.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Новина

    5 12 Отговор
    Украйна ще бъде първата държава в света която през 2026 година ще получи френско-италиански (нов) щит за противоракетна отбрана SАМР/ТN.

    14:54 29.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ъхъ , пак ....за седми път тоя месец , питай Путин !!! Догодина пак , Нова година , нов груз 200 ....

    Коментиран от #14

    14:55 29.12.2025

  • 10 Механик

    11 4 Отговор
    Как живеят? Зле живеят. Няма как да е по друг начин.
    Но е сами си избраха тоя живот.
    Лошото е, че живя зле обикновените хора, а има едни дето имат златни тоалетни и обикалят Европа и САЩ като цветарки от банкетче на банкетче.

    14:55 29.12.2025

  • 11 Скоро ще е!

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    В близките 3 дни 🤔 или по-вероятно 3 години .🤣🤣🤣

    14:55 29.12.2025

  • 12 Естет

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Леко да са не сецнеш у кръста!

    14:56 29.12.2025

  • 13 Механик

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Ти оправи ли си квантовя компютър, дето щеше да зануляваш руснаците с него?
    Или нямаш време от нощно пилотиране на "български еф-16" над Москва?
    Пак ли се хвана за тая картченица? Остави я малко да и се охлади цевта, де!

    14:57 29.12.2025

  • 14 Механик

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Не знам, ама ако на 60 убити руснака викаш Груз-200, какво ли трябва да речем на 1000 убити украинеца?
    Щото такава е тенденцията при размяна на тела последните 3 години.

    Коментиран от #15

    14:59 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Механик

    6 3 Отговор
    Много е тежко да си укро-трол и въпреки цялата пропаганда която се излива против Русия да виждаш че българите са ЗА нея.
    Вероятно такова положение не дава покой ни денем, ни нощем, а безсилието те убива и няма спиране.

    Коментиран от #21

    15:02 29.12.2025

  • 17 Механик

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Клъцнах ли ти пилешкото сърчице, многоников?
    За мен най-голямата награда е да те принудя да кълнеш и да се тръшкаш.

    Коментиран от #20

    15:04 29.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гориил

    4 2 Отговор
    Нечовешката маневра на Киев е опит да покаже на спонсорите си поне микроскопичен успех. Светът обаче знае много добре, че след няколко часа украинските войници ще започнат да бягат панически. Срещата в Маями приключи, а загубите на Украйна бяха напразни. Вашингтон не повярва в театралното представление, наречено „Успех“.Поради недостиг на жива сила и резерви, украинската армия претърпя ужасяващи загуби в Купянск. Руската армия се отказа от уличните боеве, изтощавайки и парализирайки безплодните опити на украинските въоръжени сили да влязат в града и да затвърдят позициите си там.Стотици украински войници лежат мъртви по улиците, но напредването е невъзможно. Рояци руски дронове дебнат всеки украински войник.

    15:11 29.12.2025

  • 20 Мартин

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Как е съотношението между генералите?А Измет болшевишка.Я да чуем.

    15:12 29.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тома

    2 2 Отговор
    Ако бяха дошли на черноморието в хотелите сега щяха за четири години да са с по 20-30 килограма горница защото българите добре ги хранят и плащат да перат кючека укрите

    15:14 29.12.2025

  • 23 не може да бъде

    3 2 Отговор
    Това че украинците искат децата им да ходят на училище е чудесно това е правилна позиция ..но трябва да си припомнят че техният президент Порошенко по телевизията се обърна към жителите на двете донбаски републики -нашите деца ще ходят на училище а вашите ще стоят в мазетата ...при това двете републики още бяха в състава на Украйна и нямаше опасност да бъдат присъединени към Русия а Путин предприемаше едни отчаяни действия украинската страна да не обстрелва Луганск и Донецк ...сега нещата се обърнаха ..Не е ли редно украинците да се питат .а оти ги ручахме жабетата?

    Коментиран от #24, #25

    15:15 29.12.2025

  • 24 Изпражнението гайтанджиева

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "не може да бъде":

    Това са руски фейкове колега.

    15:17 29.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факти

    1 1 Отговор
    И ти ли си лапнал кукичката на този руски фейк? Порошенко каза, че Путин ще докара тезе нещастия в Донбас и точно така стана. Нещо като "да го д.... бедните" на Асен Василев. Като чуеш цялото нещо разбираш, че говори за философията на ГЕРБ.

    15:25 29.12.2025

  • 27 овч,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Време ти е да навестиш зъболекаря си ! Наложително ти е , да си знаеш !

    15:26 29.12.2025

  • 28 Гориил

    2 0 Отговор
    Руснаците методично и систематично унищожават нещастните украински войници с непрекъснати удари от мощни авиобомби и дронове. Това се прави изцяло дистанционно и без жертви. Междувременно руски дронове (високоговорители) призовават украинските войници да спасят живота си. Десетки украинци, умиращи от рани и хипотермия, виждат в това спасение. Но техният командир получава заповеди да нанесе ракетни и артилерийски удари срещу тях.

    15:27 29.12.2025

