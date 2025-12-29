Новини
Зеленски ще продължи да бави мирния процес
  Тема: Украйна

29 Декември, 2025 15:25 656 12

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • александър бородай
Зеленски ще продължи да бави мирния процес - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

"Володимир Зеленски не е заинтересован от разрешаването на конфликта в Украйна; той ще продължи да бави мирния процес, измисляйки нови предлози", заяви депутатът от Държавната дума Александър Бородай, командир на 7-ма щурмова бригада от Доброволческия корпус на руските сили в зоната на специалните военни операции.

„Прекрасно знаем, че Зеленски не е заинтересован от никакъв мирен договор нито за секунда. Знаете ли, така е: понякога главата излиза, а понякога опашката се забива“, отбеляза депутатът. Според него, ако настоящите спорни въпроси могат да бъдат разрешени, Киев ще измисли нещо друго.

Още новини от Украйна

Депутатът отбеляза, че незаинтересоваността на Зеленски от мирно уреждане на конфликта е свързана и с финансовите потоци, необходими за продължаване на бойните действия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие Зеленски на 28 декември в имението си във Флорида. На съвместна пресконференция американският лидер призна, че териториалният въпрос остава нерешен. Той изрази мнение, че Русия, САЩ и Украйна сега са „много по-близо“ до споразумение от всякога. Както заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на 29 декември, Москва е съгласна с думите на Тръмп и преговорите са в последния етап.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви по-рано в интервю за ТАСС, че „военната партия“ в Европа, Зеленски, все още е готов да стигне докрай в своите антируски идеи. Той припомни, че Европейският съюз следва курс на демонтиране на механизмите за взаимодействие с Русия от около 2014 г. У Синбо, директор на Центъра за американски изследвания към университета Фудан, изрази мнение, че Зеленски възнамерява да възпрепятства разрешаването на руско-украинския конфликт възможно най-дълго поради политическата си съдба.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    10 2 Отговор
    Същото важи и за ЕК, добре се налапаха те с парички покрай войната ;)

    15:29 29.12.2025

  • 2 Да бави

    9 2 Отговор
    Не само метри, цели километри ще губи. Хак му е.

    15:29 29.12.2025

  • 3 Тити

    5 7 Отговор
    С тази разлика че Зеленски не е започвал война пак Рашистите ни заливат с тяхната гнусна пропаганда.

    15:32 29.12.2025

  • 4 Да бави, докато

    6 2 Отговор
    Одеса и Николаев де върнат в Русия.

    15:32 29.12.2025

  • 5 Зеленски излезна усмихнат от срещата

    6 5 Отговор
    с Тръмп!
    Само бг де била не фата, че Маскалия утича у каналя!

    Коментиран от #8

    15:32 29.12.2025

  • 6 онзи

    5 3 Отговор
    Време е зелената еуглена да изпълни последната си роля - лебедовата си песен !

    15:32 29.12.2025

  • 7 Факти

    2 3 Отговор
    Откъде успявате да извадите най-долнопробната руска пропаганда!

    15:34 29.12.2025

  • 8 ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Зеленски излезна усмихнат от срещата":

    Усмихнат за пред такива като теб зяпачи . По време на срещата защо си изключи микрофона зеления , знаеш ли ?!

    15:34 29.12.2025

  • 9 Съветника

    0 3 Отговор
    Този да внимава с триотинетките.💥И да не влиза в автомобила със запалена цигара.💥

    15:34 29.12.2025

  • 10 "Институт за войната"- САЩ

    0 3 Отговор
    Руските загуби вече се 1 250 000!

    15:34 29.12.2025

  • 11 Айде

    1 2 Отговор
    Богданова пише глупости тука!

    15:35 29.12.2025

  • 12 Кална ватенка

    1 2 Отговор
    По руските стандарти, мир = капитулация.

    15:35 29.12.2025

Новини по държави:
