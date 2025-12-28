Новини
От "Камаз" не виждат необходимост Mercedes да се връща в Русия

От "Камаз" не виждат необходимост Mercedes да се връща в Русия

28 Декември, 2025

През март 2022 г. концернът обяви спирането на доставките на леки автомобили за Русия

Главният изпълнителен директор на "Камаз" Сергей Когогин не смята за необходимо Mercedes да се връща в Русия. Той заяви това в коментар пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

„Да кажем, че имат това право и тази възможност. Но днес едва ли ни е нужен“, каза Когогин, отговаряйки на въпрос дали би се съгласил с връщането на германската компания на руския пазар, ако Mercedes имаше такива планове.

През март 2022 г. концернът обяви спирането на доставките на леки автомобили за Русия и производството им в Русия.


