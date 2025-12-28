От "Камаз" не виждат необходимост Mercedes да се връща в Русия

Главният изпълнителен директор на "Камаз" Сергей Когогин не смята за необходимо Mercedes да се връща в Русия. Той заяви това в коментар пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.
„Да кажем, че имат това право и тази възможност. Но днес едва ли ни е нужен“, каза Когогин, отговаряйки на въпрос дали би се съгласил с връщането на германската компания на руския пазар, ако Mercedes имаше такива планове.
През март 2022 г. концернът обяви спирането на доставките на леки автомобили за Русия и производството им в Русия.
