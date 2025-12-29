Борисов: Няма да забравим, че близо 4 години България беше единствена в ЕС, която не получи средства по ПВУ

Днес България получи близо 3 млрд. лв. по третото плащане от НПВУ. Това е второто плащане, направено към страната ни в мандата на правителството. Това съобщи във фейсбук Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ.
"Искам да благодаря на Европейската комисия и на всички, които работиха през тези 11 месеца за поредните близо 3 млрд. лв. днес по абсолютно проваления План през последните 4 години! Искам да подчертая, че от този абсолютно провален План за възстановяване получените през годината средства от Европейската комисия общо възлизат на над 4,5 млрд. лв., което надхвърля повече от половината от цялостната ни алокация по НПВУ.
Това означава, че портфейлът на българската държава за българския бизнес е с няколко милиарда лева отгоре. Тези средства означават реална подкрепа за българската икономика и за публичните инвестиции. През следващата година страната ни предстои да подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма.
Няма да забравим, че близо 4 години България беше единствената държава в ЕС, която не получи никакви средства по ПВУ. Планът за възстановяване бе провален заради ПП-ДБ, които вкараха уж реформи, за да може Бойко Рашков да стане председател на КПКОНПИ. Очакваха, че милиардите от Плана ще отидат при техните олигарси и заради това всичко забуксува. Днес резултатите говорят сами. Разликата между управление с оправдания и управление с резултати е измерима в милиарди евро за България."
1 Въй
15:23 29.12.2025
2 гост
15:24 29.12.2025
3 Не забравяме
Коментиран от #17
15:24 29.12.2025
4 Зузу
15:24 29.12.2025
5 Трол
15:25 29.12.2025
6 Данчо
15:25 29.12.2025
7 България получи близо 3 млрд. лв
лапането продължава
15:26 29.12.2025
8 ГЕРБ ПОБЕДА
Коментиран от #10
15:27 29.12.2025
9 Асдф
15:27 29.12.2025
10 един от малкото тук
До коментар #8 от "ГЕРБ ПОБЕДА":миряни на ГРОБ
най беден в ес
Коментиран от #15
15:28 29.12.2025
11 Данчо
15:28 29.12.2025
13 Евгени от Алфапласт
----
Брей, че сган лъжлива! Де ги, бре, чекмеджан?🤣
15:29 29.12.2025
14 Град Симитли
И не го внесе!
15:30 29.12.2025
15 Гербер
До коментар #10 от "един от малкото тук":Борисов е абсолютно прав, децата и внуците на тези, които извършиха възродителния процес, днес се снимат пред паметниците на последния и лицемерничат. Още по лошо, на път са промият мозъците на още едно поколение лумпени, прокарвайки фашизъм зад заучени фрази. Те са царе в пропагандата- тя е тяхно комунистическо дело, чиито субекти днес са с други имена. ПП-ДБ са поредното вредно нещо за България, защото лъжат и мажат безскрупулно.
15:31 29.12.2025
16 Смешно
15:32 29.12.2025
17 Паметта
До коментар #3 от "Не забравяме":Тоя интелектуален колос, какво предлага, да забравим едни над 600 милиона, уж за ремонт на язовири, едни 2 милиарда, авансово разплатени уж за строителство на една магистрала, едни хубави изтребители, бронирани машини и какво ли още не ...., което въобще не ни е нужно, но си го купуваме .... защото интелектуалния колос и компанията му са стиснати здраво за анатомията и няма мърдане .... да забравим, че отказахте 5 пъти референдум за еврозоната, кое по напред да забравим?
15:32 29.12.2025
18 Атанас Атанасов
15:33 29.12.2025
19 Лост
15:33 29.12.2025
20 Тити
15:34 29.12.2025
21 банякански боклук
15:35 29.12.2025
22 1111
15:35 29.12.2025