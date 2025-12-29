Новини
Борисов: Няма да забравим, че близо 4 години България беше единствена в ЕС, която не получи средства по ПВУ

29 Декември, 2025 15:22 433 22

Борисов: Няма да забравим, че близо 4 години България беше единствена в ЕС, която не получи средства по ПВУ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес България получи близо 3 млрд. лв. по третото плащане от НПВУ. Това е второто плащане, направено към страната ни в мандата на правителството. Това съобщи във фейсбук Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ.

"Искам да благодаря на Европейската комисия и на всички, които работиха през тези 11 месеца за поредните близо 3 млрд. лв. днес по абсолютно проваления План през последните 4 години! Искам да подчертая, че от този абсолютно провален План за възстановяване получените през годината средства от Европейската комисия общо възлизат на над 4,5 млрд. лв., което надхвърля повече от половината от цялостната ни алокация по НПВУ.

Това означава, че портфейлът на българската държава за българския бизнес е с няколко милиарда лева отгоре. Тези средства означават реална подкрепа за българската икономика и за публичните инвестиции. През следващата година страната ни предстои да подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма.

Няма да забравим, че близо 4 години България беше единствената държава в ЕС, която не получи никакви средства по ПВУ. Планът за възстановяване бе провален заради ПП-ДБ, които вкараха уж реформи, за да може Бойко Рашков да стане председател на КПКОНПИ. Очакваха, че милиардите от Плана ще отидат при техните олигарси и заради това всичко забуксува. Днес резултатите говорят сами. Разликата между управление с оправдания и управление с резултати е измерима в милиарди евро за България."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    11 1 Отговор
    Как да забравите,като не сте си ги поискали?!

    15:23 29.12.2025

  • 2 гост

    12 1 Отговор
    Страх кожа пази! От както Сретен е на свобода Юнак Бою не сме е да се покаже и само на запис поучава!

    15:24 29.12.2025

  • 3 Не забравяме

    10 1 Отговор
    България и днес нищо не е получила, получихте ги вие, крадците и колаборационистите от еврошайката!

    Коментиран от #17

    15:24 29.12.2025

  • 4 Зузу

    7 0 Отговор
    И ГЕРБ можеше за всеки гражданин по едни соларки на покрива по ПВУ да направи, но не щото няма крадене !

    15:24 29.12.2025

  • 5 Трол

    4 2 Отговор
    Ако ГЕРБ беше на власт, тези средства щяха да бъдат усвоени в пълния им размер.

    15:25 29.12.2025

  • 6 Данчо

    6 2 Отговор
    Двете крила на Сорос ГЕРБ-ДПС и ПП-ДъБъ не могат да разделят баницата !!

    15:25 29.12.2025

  • 7 България получи близо 3 млрд. лв

    11 1 Отговор
    за нови тиквени чекмеджета
    лапането продължава

    15:26 29.12.2025

  • 8 ГЕРБ ПОБЕДА

    3 3 Отговор
    ВЕСЕЛА КОЛЕДА! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

    Коментиран от #10

    15:27 29.12.2025

  • 9 Асдф

    5 1 Отговор
    Ей мутро с хиляди просии ти отпуснаха 300 млн после ти наредиха да подпишеш 90 млрд-а за Украйна, като БГ вноската е 1.2 млрд-а да не говорим, че разходите на това министерство измислено по Еврофондове дето габровската мутра е министър са по-големи от това дето отпускат, ако отпуснат изобщо пари.

    15:27 29.12.2025

  • 10 един от малкото тук

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ГЕРБ ПОБЕДА":

    миряни на ГРОБ
    най беден в ес

    Коментиран от #15

    15:28 29.12.2025

  • 11 Данчо

    1 1 Отговор
    Правителството падна именно когато Пеефски направи комисия за Сорос

    15:28 29.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    "Днес България получи близо 3 млрд. лв."
    ----
    Брей, че сган лъжлива! Де ги, бре, чекмеджан?🤣

    15:29 29.12.2025

  • 14 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Последното правителство на тоЪ груйляк трябваше да го внесе
    И не го внесе!

    15:30 29.12.2025

  • 15 Гербер

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "един от малкото тук":

    Борисов е абсолютно прав, децата и внуците на тези, които извършиха възродителния процес, днес се снимат пред паметниците на последния и лицемерничат. Още по лошо, на път са промият мозъците на още едно поколение лумпени, прокарвайки фашизъм зад заучени фрази. Те са царе в пропагандата- тя е тяхно комунистическо дело, чиито субекти днес са с други имена. ПП-ДБ са поредното вредно нещо за България, защото лъжат и мажат безскрупулно.

    15:31 29.12.2025

  • 16 Смешно

    1 0 Отговор
    Бойко благодари на Европейската комисия, а там никой не ще и да чуе за него и дори патронът му от ЕНП Манфред Вебер се дърпа от него.

    15:32 29.12.2025

  • 17 Паметта

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не забравяме":

    Тоя интелектуален колос, какво предлага, да забравим едни над 600 милиона, уж за ремонт на язовири, едни 2 милиарда, авансово разплатени уж за строителство на една магистрала, едни хубави изтребители, бронирани машини и какво ли още не ...., което въобще не ни е нужно, но си го купуваме .... защото интелектуалния колос и компанията му са стиснати здраво за анатомията и няма мърдане .... да забравим, че отказахте 5 пъти референдум за еврозоната, кое по напред да забравим?

    15:32 29.12.2025

  • 18 Атанас Атанасов

    1 0 Отговор
    Как да се оправи държавата, щом тази Тиква я избират като първа политическа сила вече 15 години?

    15:33 29.12.2025

  • 19 Лост

    0 0 Отговор
    Правителството пак ли стана ваше?

    15:33 29.12.2025

  • 20 Тити

    0 0 Отговор
    Нормално когато има мафия наречена Герб и Дпс кой ще отпусне пари балъци няма.

    15:34 29.12.2025

  • 21 банякански боклук

    0 0 Отговор
    4 гoдини нe мoжaxтe дa нaглacитe кaк дa cи ги paзпpeдeлитe зa кpaдeнe

    15:35 29.12.2025

  • 22 1111

    0 0 Отговор
    България не ви е бащиния!

    15:35 29.12.2025

