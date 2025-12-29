Новини
Косово: изненадващият изборен триумф на Курти

29 Декември, 2025 15:15 558 4

  • албания-
  • албин курти-
  • прищина-
  • самоопределение

Косово: изненадващият изборен триумф на Курти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Косово се вижда краят на продължилата почти година правителствена криза. Партията на премиера Курти получи на изборите убедителните 50 процента - с малко помощ от диаспората.

Поддръжниците на Албин Курти и на неговата лявонационална партия "Самоопределение" отпразнуваха в Прищина победата на изборите с духова музика и фойерверки. Много от тях бяха дошли от диаспората - от Швейцария и Германия, използвали зимната ваканция, за да пристигнат в родината си да гласуват, пише АРД.

Според много противници на Курти това е нечестно - те го обвиняват, че нарочно е удължил правителствената криза и е забавил предсрочните избори, тъй като е знаел, че може да разчита на силна подкрепа сред косовските албанци от диаспората.

Изключително висок ръст на гласовете

Действително увеличението на подадените за Курти гласове е сериозно: след получените 42 процента на предишните избори през февруари сега той взе 50 на сто.

Оттам следва, че продължилата повече от десет месеца правителствена криза може да приключи. Тъй като Курти вече няма да зависи от трите големи опозиционни партии от либералния и дясноцентристкия лагер.

Сътрудничеството с опозицията ще е необходимо

Курти естествено бе изключително доволен от победата си. "Позволете ми първо да благодаря на гражданите на Косово и на всички наши институции, че организираха свободни, демократични и честни избори." Неговата партия излязла на тези избори по-голям победител, отколкото на предишните.

Курти каза и: "Ще се радвам на сътрудничество с опозицията по отношение на няколко международни споразумения, които още не са сключени и за тях ще имаме нужда от мнозинство от две трети“. Сред тези споразумения са 880 милиона евро от Плана за растеж на ЕС и 120 милиона евро от три договора със Световната банка.

Курти ще зависи от гласовете на малцинствата

Курти обаче няма да може да управлява самостоятелно, отбелязва германската обществена медия. Тъй като в Косово партията, получила 50 процента, не получава автоматично и половината от местата в парламента: 20 от 120-те мандата са запазени за малцинствата в страната.

Десет места са резервирани за косовските сърби, още десет са за другите малцинства - бошняци, турци или роми. За да сформира правителство, Курти ще има нужда от няколко мандата от малцинствата. Косовските сърби отпадат като вариант , тъй като по време на управлението си Курти затвори сръбските административни структури в Косово и се е случвало да разпорежда полицейски нападения срещу сърбите. Но депутатите от останалите малцинства се очаква да бъдат склонни към сътрудничество, прогнозира АРД.


Албания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    0 1 Отговор
    Накрая България ще дари Еврото на Косово, както навремето дари ваксините за Ковид на Македония.

    15:19 29.12.2025

  • 3 изборен триумф на тиквата ще има

    1 1 Отговор
    макар да е неприятно
    заради неговите 600 000 избирачи
    макар тук да се ослушват и да не са толкова яростно цъкачи на минуси
    като русофобите

    15:21 29.12.2025

  • 4 Някой

    1 0 Отговор
    Не си мислете, че и там не са правени мушенгии и джидж-биджи (по КП). Все пак сме на Балканите. Но и в ЕС е така - няма истински изборни резултати, а такива, които са предварително нагласени.

    15:25 29.12.2025

