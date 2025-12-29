Специална операция! Загинали и ранени турски командоси при сблъсък с бойци на "Ислямска държава"

Трима от осемте полицаи, които бяха ранени при антитерористична операция срещу „Ислямска държава“ в окръг Ялова тази нощ, загубиха живота си. Това съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая на брифинг, излъчван на живо в социалните медии, пише БТА.

Йерликая уточни, че при операцията в къща по пътя към с. Елмалък са били ранени осем, а не седем полицаи, както беше съобщено по-рано и един охранител. При провеждането на акцията са били обезвредени шестима терористи от групировката „Ислямска държава“.

„Поради факта, че в къщата се намираха жени и деца, операцията беше проведена много внимателно. Петте жени и шестте деца на адреса бяха изведени живи оттам. Шестимата терористи са мъртви след започналата престрелка“, заяви Йерликая.

Вътрешният министър на Турция съобщи, че терористите са турски граждани. Той отчете, че при операции срещу „Ислямска държава“ през последния месец са заловени 137 заподозрени, а на 97 заподозрени е взета мярка за неотклонение от съда.

„Като продължение на тези решителни действия тази сутрин бяха проведени операции в 15 окръга, при които едновременно бяха претърсени 108 адреса. Една от тях беше тази сутрин в 2 ч., в окръг Ялова“, заяви вътрешният министър.

От излявлението стана ясно, че операцията е приключила в 9:40 ч.