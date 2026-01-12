Новини
Свят »
Германия »
Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

12 Януари, 2026 10:53 930 15

  • еврозона-
  • германия-
  • германци-
  • марки-
  • пари

През 2002 година в Германия бе въведено еврото. Въпреки това до днес германците държат милиарди германски марки

Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През 2025 германците са обменили в Дойче Бундесбанк близо 53 милиона германски марки - почти толкова, колкото и през 2024 година. "Много хора откриват парите в домовете на своите възрастни родители или баби и дядовци , които са починали", казва Буркхард Балц от ръководството на Федералната банка. Случва се германски марки да изскачат и от стари куфари, якета или стари монетни колекции.

Германската марка и сантименталната ѝ стойност

Други откриват германски марки при голямото пролетно почистване. Точно това се е случило например на 66-годишната Брунхилде Райман-Лукас от Бад Наухайм. Тя е открила няколко банкноти и монети от старата валута в чекмеджета, кутийки и пликове и ги е предала за обмяна в Дойче Бундесбанк.

Пенсионерката признава, че решението да обмени марките не е било лесно. "Имам толкова много спомени с германската марка, израснах с нея", казва Райман-Лукас и признава, че и до днес пресмята цените в германски марки.

Няма срок за предаването. Обмяната е безплатна.

Десетилетия след въвеждането на еврото в Германия липсват все още 12 милиардса германски марки, казвата от Дойче Бундесбанк. "Една част от тях сигурна е изгубена или унищожена", казва Буркхард Балц

Който открие стари банкноти или монети германски марки, все още може да ги предаде и да ги обмени в Дойче Бундесбанк. Срок за това няма. Обмяната е безплатна и може да се извърши във всички 31 филиала на банката из цялата страна. За тези, които са забравили: 1 евро отговаря на близо 2 германски марки.

Автор: Урсула Майер (ARD)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Понци

    7 5 Отговор
    Имат качествени принтери!

    10:58 12.01.2026

  • 2 Само питам

    18 5 Отговор
    Защо Германия, Франция и Австрия (и други държави) си съхраняват изтеглените национални валути, а ние бързаме да унищожим левовете. Сигурен съм, че ще бъдат изгорени срещу много добро заплащане (и комисиони).

    Коментиран от #7, #8, #11, #12, #15

    11:03 12.01.2026

  • 3 Копейкиииии

    5 15 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.хах

    Коментиран от #5, #6, #13

    11:05 12.01.2026

  • 4 Александър 3

    14 4 Отговор
    Еврото дойде ама циганката дето го хвалеше умре !

    11:07 12.01.2026

  • 5 Сретен

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Копейкиииии":

    голям си!

    11:08 12.01.2026

  • 6 Фют

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Копейкиииии":

    Май са нещо като Maxi Priest “Close to you“, особено 3 копейки, или греша

    11:09 12.01.2026

  • 7 Защо бързаш

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Лева е вечен !

    11:09 12.01.2026

  • 8 Финансист

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Защото реалния курс е 7 лева за евро?

    11:11 12.01.2026

  • 9 Георги

    0 0 Отговор
    сутринта внасях левове във вече евровата си сметка - няма такса. Внасях и евро в същата сметка - има такса! Къде е логиката?

    11:11 12.01.2026

  • 10 така е

    3 3 Отговор
    Важното ребята е, че едно болгарско Евро е 98 рублей.

    11:13 12.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мнение

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Точно както спряха плановите операции заради "кромид" и всички хора които загинаха заради това, ги писаха починали от въпросния вирус, а съответните "медици" по веригата получиха доста евраци по въпросната кл. пътека!

    Друг пример с животновъдството!
    Обавиха разни чуми и др болести по животните в България и хоооп изведнъж властите тръгнаха да съкращават стадата, щото уж били болни, а реално щото получават кинти от ЕС на глава добитък!!!

    Това се прави умишлено!
    Съкращаваш населението чрез вируси, махаш му храната, махаш му и кинтите и ги заменяш с дигитални, и хооп независим народ вече няма!!!

    Обаче как да го обясниш това на тия дето ти обясняват колко лесно било пазаруването с дебитна карта, щото не трябвало да се занимаваш с кеш?!

    Такава е, или ще се събудим и обединим като народ, или ще ни претопят и закрият!!!

    11:14 12.01.2026

  • 13 Аз само в украински

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Копейкиииии":

    гривни плащам, най-стабилната валута!

    11:19 12.01.2026

  • 14 демократ

    2 2 Отговор
    Българите имат афинитет към това да живеят зле и да им е гадно. Някаква форма на психично раз стройство както мазохистите иои тия дето ядат лна

    11:21 12.01.2026

  • 15 БеГемот

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Къде прочете това бе ?!Аман от тъпаци с накривени калпаци...същият цирк ще стане и тука ще има милиарди забравени и унищожени левове...

    11:21 12.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания