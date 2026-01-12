Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

През 2025 германците са обменили в Дойче Бундесбанк близо 53 милиона германски марки - почти толкова, колкото и през 2024 година. "Много хора откриват парите в домовете на своите възрастни родители или баби и дядовци , които са починали", казва Буркхард Балц от ръководството на Федералната банка. Случва се германски марки да изскачат и от стари куфари, якета или стари монетни колекции.
Германската марка и сантименталната ѝ стойност
Други откриват германски марки при голямото пролетно почистване. Точно това се е случило например на 66-годишната Брунхилде Райман-Лукас от Бад Наухайм. Тя е открила няколко банкноти и монети от старата валута в чекмеджета, кутийки и пликове и ги е предала за обмяна в Дойче Бундесбанк.
Пенсионерката признава, че решението да обмени марките не е било лесно. "Имам толкова много спомени с германската марка, израснах с нея", казва Райман-Лукас и признава, че и до днес пресмята цените в германски марки.
Няма срок за предаването. Обмяната е безплатна.
Десетилетия след въвеждането на еврото в Германия липсват все още 12 милиардса германски марки, казвата от Дойче Бундесбанк. "Една част от тях сигурна е изгубена или унищожена", казва Буркхард Балц
Който открие стари банкноти или монети германски марки, все още може да ги предаде и да ги обмени в Дойче Бундесбанк. Срок за това няма. Обмяната е безплатна и може да се извърши във всички 31 филиала на банката из цялата страна. За тези, които са забравили: 1 евро отговаря на близо 2 германски марки.
Автор: Урсула Майер (ARD)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Понци
10:58 12.01.2026
2 Само питам
11:03 12.01.2026
3 Копейкиииии
11:05 12.01.2026
4 Александър 3
11:07 12.01.2026
5 Сретен
До коментар #3 от "Копейкиииии":голям си!
11:08 12.01.2026
6 Фют
До коментар #3 от "Копейкиииии":Май са нещо като Maxi Priest “Close to you“, особено 3 копейки, или греша
11:09 12.01.2026
7 Защо бързаш
До коментар #2 от "Само питам":Лева е вечен !
11:09 12.01.2026
8 Финансист
До коментар #2 от "Само питам":Защото реалния курс е 7 лева за евро?
11:11 12.01.2026
9 Георги
11:11 12.01.2026
10 така е
11:13 12.01.2026
12 Мнение
До коментар #2 от "Само питам":Точно както спряха плановите операции заради "кромид" и всички хора които загинаха заради това, ги писаха починали от въпросния вирус, а съответните "медици" по веригата получиха доста евраци по въпросната кл. пътека!
Друг пример с животновъдството!
Обавиха разни чуми и др болести по животните в България и хоооп изведнъж властите тръгнаха да съкращават стадата, щото уж били болни, а реално щото получават кинти от ЕС на глава добитък!!!
Това се прави умишлено!
Съкращаваш населението чрез вируси, махаш му храната, махаш му и кинтите и ги заменяш с дигитални, и хооп независим народ вече няма!!!
Обаче как да го обясниш това на тия дето ти обясняват колко лесно било пазаруването с дебитна карта, щото не трябвало да се занимаваш с кеш?!
Такава е, или ще се събудим и обединим като народ, или ще ни претопят и закрият!!!
11:14 12.01.2026
13 Аз само в украински
До коментар #3 от "Копейкиииии":гривни плащам, най-стабилната валута!
11:19 12.01.2026
14 демократ
11:21 12.01.2026
15 БеГемот
До коментар #2 от "Само питам":Къде прочете това бе ?!Аман от тъпаци с накривени калпаци...същият цирк ще стане и тука ще има милиарди забравени и унищожени левове...
11:21 12.01.2026