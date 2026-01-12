Новини
Кулеба: Ратификацията на мирно споразумение с Русия няма да гарантира пълна легитимност
  Тема: Украйна

Кулеба: Ратификацията на мирно споразумение с Русия няма да гарантира пълна легитимност

12 Януари, 2026 09:44, обновена 12 Януари, 2026 09:43 1 483 44

Бившият външен министър на Украйна настоява за всенароден референдум

Кулеба: Ратификацията на мирно споразумение с Русия няма да гарантира пълна легитимност - 1
Снимкa: БГНЕС
Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба заяви, че ратифицирането на евентуално мирно споразумение с Русия от Върховната рада няма да осигури пълната легитимация на документа, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Според него бъдеща политическа сила, която дойде на власт след парламентарни избори, може да се откаже от договореностите.

„Смятам, че минималният вариант е ратификация във Върховната рада. Но така легитимността ще куца, защото когато бъдат обявени следващите парламентарни избори, новите политически сили ще си измият ръцете и ще кажат: „Ние не сме подписвали това, това не е наше споразумение“, каза Кулеба в интервю за „Украинска правда“.

По думите му пълната легитимност на подобно споразумение в Украйна може да бъде осигурена единствено чрез всенароден референдум. „Ратификацията в парламента дава частична легитимност - до следващия изборен цикъл. Реалната легитимност е референдум“, подчерта той.

Кулеба отбеляза още, че потвърждаването на споразумението чрез референдум би защитило страната от вътрешнополитически сътресения. Според него това би направило значително по-трудно за политиците, борещи се за властта, да „разкъсват страната на парчета“ с аргументи, че ще договорят „по-добро споразумение“, след като поемат управлението.


Украйна
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Алооо

    37 2 Отговор
    Няма кой да ви пусне фандък да разписвате споразумение! Ще разписвате или договор, или капитулация!

    Коментиран от #24

    09:46 12.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 2 Отговор
    Ами да бяхте признали РЕФЕРЕНДУМИТЕ в Крим, ЛНР и ДНР ❗

    Коментиран от #12, #39

    09:46 12.01.2026

  • 4 Й.В.Сталин

    33 3 Отговор
    И ти си в списъка. И за теб има мноого място в Сибир, по-точно там има място за цялата фашистка шайка не само от Крайна, но и за целият Запад.

    09:48 12.01.2026

  • 5 Трол

    28 1 Отговор
    Какво се опитва да ни каже този мил и симпатичен господин?

    09:50 12.01.2026

  • 6 Лука

    7 40 Отговор
    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Спорещите първо да четат !

    Коментиран от #8, #9, #13, #16, #26, #31

    09:52 12.01.2026

  • 7 Баце ЕООД

    30 1 Отговор
    Тоя пък анимационен герой откъде го изровиха

    09:52 12.01.2026

  • 8 Ахаха

    26 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    Ти кога е трябвало да четеш си блеял, сега е късно.. Недей дава мн акъл

    09:53 12.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АМАH OT ИДИOTИ

    33 3 Отговор
    ОПРАЗВАЙТЕ ЧЕРНОМОРИЕТО, ГЛУПAЦИ!
    НЕ ЗНАЕХТЕ ЛИ ЧЕ КОЙТО Е ПОВЯРВАЛ НА АНГЛОСАКСИТЕ СЕ Е ПРОВАЛИЛ. 😖

    09:55 12.01.2026

  • 11 Гошо

    27 2 Отговор
    Мало ви вият руснаците ,за това говорите такива неща

    09:57 12.01.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    4 24 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като законна територия на Украйна, само Украйна може да провежда там референдуми.

    Коментиран от #15, #17, #18, #19

    09:59 12.01.2026

  • 13 Моряка

    28 2 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    Да,ама ние сме чели как украинците изклаха 100 000 хиляди поляци и евреи по време на Волинското клане 1943г.Как изгориха над 50 човека живи в Одеса и 38 милиционери в Мариупол през май 2014г.Гледохме го пряко и по ТВ.Виновни няма.

    Коментиран от #35

    10:01 12.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха,ха,ха

    23 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха ха":

    Украйна да си направи първо изборите, че зелето се вкусна и мирише.

    10:03 12.01.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    22 2 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    То и управлението в Брюксел отговаря на почти всички критерии за фашизъм... ама кой да го види...

    10:03 12.01.2026

  • 17 не си наясно

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха ха":

    и с демокрацията май ,а ? Много зле, просто под всяква критика сте либералите

    10:07 12.01.2026

  • 18 Тома

    22 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха ха":

    Разкажи ни за референдума в законната територия Косово, разкажи ни, за да ни разсмееш за пореден път, хахавелко!

    10:10 12.01.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха ха":

    ХА ХО, ама нали международните организации заявиха, че Косово ИМА ПРАВО да се отдели от държавата БЕЗ ПОЗВОЛЕНИЕТО на държавата❗
    Ей как въртите Евангелието 🤔🤔🤔🤔

    10:11 12.01.2026

  • 20 Механик

    14 1 Отговор
    Лично аз нищо не разбрах от брътвежите на тоя бандеровец. Но това е без значение, понеже вече "е късно за китка, либе". Сега ще е както каже Русия. В Истанбул ви бе предоставена възможност да всякакви договори, но вие казахте "До посления украинец". Е, сега точно така ще бъде.

    10:14 12.01.2026

  • 21 Тома

    16 2 Отговор
    Някой ще обясни ли колко "всенароден" е един референдум, проведен във воюваща държава, загубила 20% от територията и 50%+ от населението си?

    Коментиран от #23

    10:14 12.01.2026

  • 22 Факти

    3 16 Отговор
    То пък щото референдумът е гаранция... Когато СССР рухна се проведе референдум. Крим и Донбас избраха да бъдат в Украйна, а не в Русия. Какво излиза? Че гласът на народа няма значение. Путин започна да плаща на екстремистки фракции да всяват смут и да създават впечатление, че тези райони искат да се отцепват. Това хората никога не са го искали. Путин финансира и въоръжи сепаратистите и останалото е история. Сега Путин анексира и провежда "референдуми" под дулото на автоматите за да "легитимира" кражбата на територия. Хората не искат да живеят в неговата Русия, но никой не ги пита. Крим е в колапс. Туризмът им е съсипан, а това там е основният поминък. Хората си мечтаят за времето преди руската окупация.

    Коментиран от #25, #32

    10:19 12.01.2026

  • 23 чакай чакай чакай ся

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    ти хептем се обърка ... Те първо си гласуваха, после се отделиха, после се сбиха и чаааак тогава намаля населението и територията

    Коментиран от #27

    10:20 12.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 мдам

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    страхотна фантастика пишеш... Корабът Майка се гордее с теб!

    10:21 12.01.2026

  • 26 Име

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    Обърнете плочата!

    10:22 12.01.2026

  • 27 Тома

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "чакай чакай чакай ся":

    Коментирах предложението на Кулеба за "всенароден" референдум.
    Референдумите в Крим, ДНР и ЛНР не бяха всенародни, а локални.

    10:27 12.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Изненадващо, но Кулеба е прав !!!
    И след като Рассия нищо си не може повече направи в Украйна, комай е време да подвием опашки и прибираме дoмoй, так товapищи ?
    Щот план Б с Томахавките не ми се види опция, пък да правим Ядрева война за смешните 20% разорена украинска земя не ме се види xopoшая идея.
    Що ми трябваше въобще да почвам, не пaнимaю.....🎅

    10:30 12.01.2026

  • 30 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    С ма куа колибо, пълна капитулация със сигурност ще гарантира

    10:31 12.01.2026

  • 31 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    Ще стане фашистка държава Русия, когато направи пещи за горене на хора и изгори отпадъците като теб

    Коментиран от #40

    10:31 12.01.2026

  • 32 Тома

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Лъжеш.
    В Донбас не е имало никакъв референдум, а на референдума в Крим през 1994 хората масово гласуваха за пълна независимост от Киев.

    Коментиран от #37

    10:31 12.01.2026

  • 33 Фронтовата линия на 11 и 12.01.26 г.

    3 1 Отговор
    Руската армия атакува североизточно от Харков в районите на Прилипка, Лиман, Вовчанска, Вилча, Вовчански Хутори и Графске, както и близо до Велики Бурлук, Дворичанске и в посока Колодезне. Има регистриран малък напредък. В същото време има проникване в Руските части в южната част на Подол, източно от Купянск. Фронтовата линия е изместена малко напред към Украйна. Руснаците също активно атакуват Купянск, но Украинските сили държат позиции северно от града и на източния бряг на Оскол, като все още пречат на врага да премине реката. Предполага се, че между 70 и 80 Руски войници са остановени в самия Купянск. Към Боровск Руските войски напредват в района на западната част на Ридкодуб, южно от Боровая. В същото време нападенията и напредък продължава близо до Богуславка, Захризове, Хрекивка, Карпивка, Дружинезовка и редица селища южно от Борова. Въоръжените сили на Украйна са атакували Руска зенитна система Бук-М3 в Луганска област, но неуспешно, украинската група бойци са унищожени. В Донецка област Руските войски са напреднали в посока Славянск и Лиман. Боевете продължават в района на Лиман, както и близо до Ямпол, Заречни, Дробишеве, Ставки и Закитне. Според Украинското командване, Руснаците са засилили проникването на малки групи в посока Славянск, но напредъка е малък. В същото време се регистрират проблеми в управлението и моралното състояние на отделни Украински части. В района на Константиновка и Дружковка Руските войски имат не голямо настъпление в из

    10:32 12.01.2026

  • 34 Фронтовата линия на 11 и 12.01.26 г.

    2 1 Отговор
    Ожесточени боеве продължават по северните, източните и южните покрайнини на града, както и близо до Часов Яр, Плещиевка и Иванопилия. Русия активно използва дронове, като нанася удари по Украинските позиции и оборудването. В посока Доброполе Руските атаки в районите на Кучеров Яр, Шахматне, Торецк и Заповедно имат слаби положителни резултати. Подобна е ситуация и в посока Новопавловка, където боевете продължават до покрайнините на Новопавловка с леко настъпление на Руската армия. В района на Покровск Руските войски са успяли да почистят северната част на града в районите където преди имаше саботажни и разузнавателни Украински групи. Боевете продължават както в Покровск така и по фланговете му в районите на Родински, Мирноград, Котлин и Удачни. Украинските сили отбелязват висока активност на Руски дронове, което силно усложнява логистиката и защитата.В южна посока в района на Гуляй-Поле Руските войски постигат голям успех, напредвайки в северозападната и централната част на града, както и западно от Прилук. Руската армия извършва настъпателни действия като побеждава с повече допълнителни военни части, включително въздушнодесантни. В западната част на Запорожкия регион е регистрирано също настъпление на Руснаците в района на устието на река Конка, близо до Приморско, въпреки, че превземането на селищата остават непотвърдени. В посока Херсон Руските войски продължават атаките в района на моста Антоновка с лека промяна на фронтовата линия. Украинските сили са

    10:33 12.01.2026

  • 35 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Моряка":

    А поляците колко украинци са изклали когато Украйна е била под полско робство? 400 години сигурно да ги галили с перо. Защо мислиш, че украинският език звучи повече като полски, отколкото като руски? Сталин пък е избил между 4 и 10 милиона украинци за една зима с гладомор като е конфискувал всичкото зърно на селяните. На русофилите откога ви пука за евреите? Нали ги мразите? Украйна я мачкат от 13-ти век - монголи, поляци, руснаци... Според теб да тя няма право да се защити, така ли? По твоята логика ние не е трябвало да се опъваме на турците и да се оставим да ни претопят и да изчезнем като народ.

    10:33 12.01.2026

  • 36 Добре де,

    3 1 Отговор
    а кой ще организира този всенароден референдум и кой ще го плаща на фона на милиони емигрирали от Украйна в различни държави по света???Как се организира и преброява вота на подобен референдум???

    Коментиран от #38

    10:34 12.01.2026

  • 37 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тома":

    Разбира се, че имаше референдум и в Донбас. Прочети статията в Уикипедия за резултатите по области. Донецк - 83,9% за независима Украйна. Луганск - 83,86% за независима Украйна. Крим - 54,19% за независима Украйна (57,07% в Севастопол). Крим е единственото място в цяла Украйна под 80%, но все пак е за. Защо мислиш Русия призна Крим и Донбас за украинска територия в Будапещенския меморандум? Защото това беше волята на народа! Ако хората в Крим и Донбас бяха гласували за Русия, мислиш ли, че тя щеше да се откаже от тези територии? Това е единственият истински референдум, провеждан в Крим и Донбас и Русия тогава прие резултатите, защото си имаше вътрешни проблеми и нямаше сили да ги превзема. После Путин дойде на власт и скъса референдума. С пропаганда, оръжие и пари създаде сепаратистки фракции, подпали конфликти и после ги окупира с извинението, че ги "освобождава". Хората си живееха спокойно и не го искаха, ама никой не ги е питал.

    10:49 12.01.2026

  • 38 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Добре де,":

    Разбира се, че е невъзможно да се провеждат избори и референдуми по време на активна война. То половината население е в чужбина или в окупирани територии. Самата организация е практически невъзможна, да не говорим пък колко е опасно. То постоянно има тревоги и хората бягат да се крият.

    10:57 12.01.2026

  • 39 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Фалшификации не се признават !

    10:58 12.01.2026

  • 40 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ХаХа":

    Прав си това е последния критерии!

    11:03 12.01.2026

  • 41 Украина

    0 0 Отговор
    е провалена държава. Войната ще продължи още няколко години. Мирно споразумение няма да има докато европейците успяват да осигуряват пари. Ако парите секнат Украйна ще загуби държавността си напълно.
    Сега всичко е в ръцете на ЕС. Украина е неин проблем.

    11:04 12.01.2026

  • 42 Ако

    0 0 Отговор
    нещо въобще остане от Украйна след тази война, то гарантирано ще бъде една осакатена завинаги държава под европейски политически контрол. Като България, но след война и с планини от дълг.

    Коментиран от #44

    11:08 12.01.2026

  • 43 Едва ли

    0 0 Отговор
    ЕС ще им позволи да проведат референдум.

    11:09 12.01.2026

  • 44 е то България

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ако":

    две световни загуби, една балканска, една студена, с марионетно правителство и си прилича на следвоенна зона навсякъде ...

    11:10 12.01.2026

