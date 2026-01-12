Кулеба: Ратификацията на мирно споразумение с Русия няма да гарантира пълна легитимност

Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба заяви, че ратифицирането на евентуално мирно споразумение с Русия от Върховната рада няма да осигури пълната легитимация на документа, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Според него бъдеща политическа сила, която дойде на власт след парламентарни избори, може да се откаже от договореностите.
„Смятам, че минималният вариант е ратификация във Върховната рада. Но така легитимността ще куца, защото когато бъдат обявени следващите парламентарни избори, новите политически сили ще си измият ръцете и ще кажат: „Ние не сме подписвали това, това не е наше споразумение“, каза Кулеба в интервю за „Украинска правда“.
По думите му пълната легитимност на подобно споразумение в Украйна може да бъде осигурена единствено чрез всенароден референдум. „Ратификацията в парламента дава частична легитимност - до следващия изборен цикъл. Реалната легитимност е референдум“, подчерта той.
Кулеба отбеляза още, че потвърждаването на споразумението чрез референдум би защитило страната от вътрешнополитически сътресения. Според него това би направило значително по-трудно за политиците, борещи се за властта, да „разкъсват страната на парчета“ с аргументи, че ще договорят „по-добро споразумение“, след като поемат управлението.
