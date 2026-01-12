Иран: Ситуацията в страната е „под пълен контрол“ след окървавените протести

Ситуацията в Иран е „под пълен контрол“, след като протестите през уикенда прераснаха в насилие, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му предупрежденията на американския президент Доналд Тръмп към Техеран, че ще има последствия, ако по време на протестите бъде пролята кръв - могат да мотивират „терористи“ да атакуват както демонстранти, така и силите за сигурност, с цел да бъде „поканена“ чужда намеса.

Арагчи заяви, че протестите умишлено са били превърнати в „насилствени и кървави“, за да се създаде извинение за действия от страна на Съединените щати.

Иранският външен министър добави още, че достъпът до интернет в страната ще бъде възстановен в най-скоро време.