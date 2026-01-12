Новини
Иран: Ситуацията в страната е „под пълен контрол“ след окървавените протести

12 Януари, 2026 10:56, обновена 12 Януари, 2026 10:59

Техеран обвини предупрежденията на Тръмп, че могат да провокират външна намеса

Иран: Ситуацията в страната е „под пълен контрол“ след окървавените протести - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ситуацията в Иран е „под пълен контрол“, след като протестите през уикенда прераснаха в насилие, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му предупрежденията на американския президент Доналд Тръмп към Техеран, че ще има последствия, ако по време на протестите бъде пролята кръв - могат да мотивират „терористи“ да атакуват както демонстранти, така и силите за сигурност, с цел да бъде „поканена“ чужда намеса.

Арагчи заяви, че протестите умишлено са били превърнати в „насилствени и кървави“, за да се създаде извинение за действия от страна на Съединените щати.

Иранският външен министър добави още, че достъпът до интернет в страната ще бъде възстановен в най-скоро време.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 гост

    15 2 Отговор
    МОСАД официално признава, че финансира протестите и работи с агенти на терен в ИранV Другото направление, по което работи е издигане на имиджа и връщането на престола на Реза Пахлави.

    Коментиран от #3, #14

    11:02 12.01.2026

  • 2 Александър 3

    14 0 Отговор
    Имаше такъв майдан и в Китай !

    11:02 12.01.2026

  • 3 ФАКТ Е

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Борисов и ГЕРБ панически моментално върнаха връченият им първи мандат!

    11:05 12.01.2026

  • 4 Следва продължение

    13 2 Отговор
    Тоест- ЦРУ не успя този път...

    11:07 12.01.2026

  • 5 нннн

    8 1 Отговор
    Цветята на Цветната революция не виреят на иранска почва.

    11:09 12.01.2026

  • 6 си дзън

    4 2 Отговор
    Аятоласите смазаха протестите и решиха проблема с водата на Техеран.

    11:12 12.01.2026

  • 7 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    УСА и Израел - кръв и разрушения.
    Сега поне им надръгнаха задни ците

    11:16 12.01.2026

  • 8 И след такъв Майдан и

    3 1 Отговор
    в Киев, виж ги сега ...

    11:17 12.01.2026

  • 9 Теория на конспирацията

    3 3 Отговор
    "Демокрацията " на Тръмп, се отложи за момента!

    11:17 12.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Точно това казах и аз 24 февруари 2022г, 04 часа сутринта. Резултата е налице !!!
    Не ми благодарете, а тичайте.....тичайте към мазетата.
    Все по плану, терпи моя красавице 🎅👍

    11:17 12.01.2026

  • 11 Гръм и мълнии

    3 2 Отговор
    Където има петрол, САЩ са загрижени за демокрацията 🤔😉🤣

    11:19 12.01.2026

  • 12 Теория на конспирацията

    2 0 Отговор
    Защо не отвлякоха аятолаха?🤣🤣🤣

    11:22 12.01.2026

  • 13 Анализатор

    2 1 Отговор
    Иде края на режима на аятоласите...
    Иде края на руския свят в световен мащаб...
    Безумие е през 21 век да има ислямски републики!!!
    Но дори иранците са много по-умни от рушляците и ще свалят своя аятолах...
    Но ще дойде ред и на аятолах Путлер... във фашистка пРоссия...

    11:24 12.01.2026

  • 14 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Интересно как се финансират милиони протестиращи в 190 града в 31 провинции да си рискуват живота и здравето. Толкова ли е трудно да повярвате, че на хората им писна от 47 години средновековна ислямска диктатура, репресии, беднотия, липса на вода и т.н.

    11:26 12.01.2026

