Иран: Ситуацията в страната е „под пълен контрол“ след окървавените протести

Ситуацията в Иран е „под пълен контрол“, след като протестите през уикенда прераснаха в насилие, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите му предупрежденията на американския президент Доналд Тръмп към Техеран, че ще има последствия, ако по време на протестите бъде пролята кръв - могат да мотивират „терористи“ да атакуват както демонстранти, така и силите за сигурност, с цел да бъде „поканена“ чужда намеса.
Арагчи заяви, че протестите умишлено са били превърнати в „насилствени и кървави“, за да се създаде извинение за действия от страна на Съединените щати.
Иранският външен министър добави още, че достъпът до интернет в страната ще бъде възстановен в най-скоро време.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #3, #14
11:02 12.01.2026
2 Александър 3
11:02 12.01.2026
3 ФАКТ Е
До коментар #1 от "гост":Борисов и ГЕРБ панически моментално върнаха връченият им първи мандат!
11:05 12.01.2026
4 Следва продължение
11:07 12.01.2026
5 нннн
11:09 12.01.2026
6 си дзън
11:12 12.01.2026
7 Хасковски каунь
Сега поне им надръгнаха задни ците
11:16 12.01.2026
8 И след такъв Майдан и
11:17 12.01.2026
9 Теория на конспирацията
11:17 12.01.2026
10 Владимир Путин, президент
Не ми благодарете, а тичайте.....тичайте към мазетата.
Все по плану, терпи моя красавице 🎅👍
11:17 12.01.2026
11 Гръм и мълнии
11:19 12.01.2026
12 Теория на конспирацията
11:22 12.01.2026
13 Анализатор
Иде края на руския свят в световен мащаб...
Безумие е през 21 век да има ислямски републики!!!
Но дори иранците са много по-умни от рушляците и ще свалят своя аятолах...
Но ще дойде ред и на аятолах Путлер... във фашистка пРоссия...
11:24 12.01.2026
14 Факти
До коментар #1 от "гост":Интересно как се финансират милиони протестиращи в 190 града в 31 провинции да си рискуват живота и здравето. Толкова ли е трудно да повярвате, че на хората им писна от 47 години средновековна ислямска диктатура, репресии, беднотия, липса на вода и т.н.
11:26 12.01.2026