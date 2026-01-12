Китай критикува САЩ за коментарите на Тръмп относно Гренландия

Китай призова Съединените щати да не използват други държави като оправдание за преследване на собствените си интереси, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да притежават Гренландия, за да предотвратят руска или китайска окупация на острова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Арктика засяга общите интереси на международната общност“, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин. Тя уточни, че дейностите на Китай в региона имат за цел да осигурят мир, стабилност и устойчиво развитие.

Мао призова за зачитане на правата и свободите на всички държави да извършват законни действия в Арктика. Тя подчерта и категоричната подкрепа на Пекин за запазване на суверенитета и сигурността на Куба на фона на заплахите от страна на САЩ.

По отношение на Иран Китайското външно министерство изрази надежда, че правителството и народът на страната скоро ще преодолеят трудностите, като припомни, че „суверенитетът и сигурността трябва да бъдат напълно защитени според международното право“.

Мао Нин също така отбеляза очакваното задълбочаване на китайско-канадските отношения по време на предстоящото посещение на канадския премиер Марк Карни в Китай от 14 до 17 януари. Това ще бъде първото посещение на канадски премиер в страната от осем години насам и е част от усилията двете държави да възстановят връзките си след напрежение през последните години.

Карни за последно се срещна с китайския лидер Си Цзинпин през октомври 2025 г. в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея.