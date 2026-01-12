Новини
Китай критикува САЩ за коментарите на Тръмп относно Гренландия

Китай критикува САЩ за коментарите на Тръмп относно Гренландия

12 Януари, 2026 11:29

Пекин призова за мир и уважение на суверенитета в Арктика и подкрепи стабилността в международните отношения

Китай критикува САЩ за коментарите на Тръмп относно Гренландия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай призова Съединените щати да не използват други държави като оправдание за преследване на собствените си интереси, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да притежават Гренландия, за да предотвратят руска или китайска окупация на острова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Арктика засяга общите интереси на международната общност“, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин. Тя уточни, че дейностите на Китай в региона имат за цел да осигурят мир, стабилност и устойчиво развитие.

Мао призова за зачитане на правата и свободите на всички държави да извършват законни действия в Арктика. Тя подчерта и категоричната подкрепа на Пекин за запазване на суверенитета и сигурността на Куба на фона на заплахите от страна на САЩ.

По отношение на Иран Китайското външно министерство изрази надежда, че правителството и народът на страната скоро ще преодолеят трудностите, като припомни, че „суверенитетът и сигурността трябва да бъдат напълно защитени според международното право“.

Мао Нин също така отбеляза очакваното задълбочаване на китайско-канадските отношения по време на предстоящото посещение на канадския премиер Марк Карни в Китай от 14 до 17 януари. Това ще бъде първото посещение на канадски премиер в страната от осем години насам и е част от усилията двете държави да възстановят връзките си след напрежение през последните години.

Карни за последно се срещна с китайския лидер Си Цзинпин през октомври 2025 г. в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    3 9 Отговор
    Дребно, ама зло като оса!

    Коментиран от #3

    11:31 12.01.2026

  • 2 Не,че нещо,ама...

    10 0 Отговор
    С тези си действия, Тръмп узаконява инвазията и на други страни

    11:39 12.01.2026

  • 3 Див селянин

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Нъл знайш, чи дребните бубулечки, апят най-многу.

    11:41 12.01.2026

  • 4 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    2 0 Отговор
    Зенитно-ракетна система С-300 унищожи украински изтребител F-16

    12:14 12.01.2026

  • 5 Факт

    4 0 Отговор
    Китай лови риба край Гранландия, както други държави!

    12:18 12.01.2026

  • 6 Гренландия

    0 0 Отговор
    отива в САЩ. Колко пъти да им го повтарят. Иначе я взема Путин.

    12:48 12.01.2026

