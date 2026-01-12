Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела освободи двама италиански граждани от затвора

Венецуела освободи двама италиански граждани от затвора

12 Януари, 2026 09:54 779 6

  • италия-
  • венецуела-
  • затвор-
  • освободи

Рим изпраща самолет, за да върне Алберто Тренитини и Марио Бурло в Италия

Венецуела освободи двама италиански граждани от затвора - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Венецуела освободи италианските граждани Алберто Тренитини и Марио Бурло от затвора, съобщи днес министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

По думите ѝ самолет вече е излетял от Рим, за да върне двамата в родината им.

Алберто Тренитини, служител в благотворителна организация от Венеция, е най-известният сред около 20 италиански граждани, които до момента бяха задържани във венецуелски затвори.

На 8 януари властите във Венецуела обявиха, че ще освободят значителен брой затворници, включително чуждестранни граждани, като жест на добра воля. Решението отговаря на призивите на правозащитни организации, международни институции и опозиционни фигури и беше взето на фона на засилен международен натиск върху режима в Каракас.

„Приветствам с радост и задоволство освобождаването на нашите сънародници Алберто Тренитини и Марио Бурло, които вече са в безопасност в италианското посолство в Каракас“, заяви Мелони в официално изявление.

Тренитини беше арестуван през ноември 2024 г. заедно с венецуелския си шофьор Рафаел Мачадо. Той е работил за неправителствената организация „Хуманност и приобщаване“ (Humanity & Inclusion), която подпомага хора в неравностойно положение.

Марио Бурло, бизнесмен от Торино, също беше задържан през ноември 2024 г. и държан в същия затвор - „Ел Родео“ в Каракас - като Тренитини.

Миналата седмица бяха освободени и други двама италианци - журналистът Биаджо Пилиери и бизнесменът Луиджи Гасперин.

В изявлението си италианският премиер благодари на венецуелските власти, начело с временната президентка Делси Родригес, за „конструктивното сътрудничество, демонстрирано през последните дни“.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 8 Отговор
    червената чума и пияните им робовладелци от блатата трябва да се млатат до като шават, иначе няма спасение‼️

    10:04 12.01.2026

  • 2 Венецуела вече не съществува тук е САЩ

    4 2 Отговор
    Ще се обръщате така:
    Сащ освободи от Венецуела двама затворници

    10:16 12.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Гледам Мелони, смотрю наша Маша и ми се ще да съм Президент на Италия и да нямам нищо общо ни с Русия, ни с узкоглазия народ 😍👍

    Коментиран от #4

    10:20 12.01.2026

  • 4 Па язе най- харесвам

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Урсулина, баба Прелоси, Кая и Санду. Красота неземна!

    10:24 12.01.2026

  • 5 Добре де, а защо са задържани във

    4 1 Отговор
    венецуелски затвор споменатите италиански граждани не пишете! Мелони какъв принос има за освобождаването същите на италиански граждани, задържани във Венецуела отново не пишете…

    10:24 12.01.2026

  • 6 Наблюдателен

    1 1 Отговор
    Според венецуелски свидетели САЩ са употребили абсолютно непонятно оръжие при атаката си ,което е извадило от строя стотици и даже няколко хиляди венецуелски войници . Те лежали на земята парализирани , с кръвотечение от носа , а в отделни случаи и повръщане . Но били неспособни да се бият .
    Казват , че оръжието било звуково . Не знаели как да се предпазят от него . Никога не били виждали или чували за нещо подобно .

    10:53 12.01.2026