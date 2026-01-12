Венецуела освободи двама италиански граждани от затвора

Венецуела освободи италианските граждани Алберто Тренитини и Марио Бурло от затвора, съобщи днес министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

По думите ѝ самолет вече е излетял от Рим, за да върне двамата в родината им.

Алберто Тренитини, служител в благотворителна организация от Венеция, е най-известният сред около 20 италиански граждани, които до момента бяха задържани във венецуелски затвори.

На 8 януари властите във Венецуела обявиха, че ще освободят значителен брой затворници, включително чуждестранни граждани, като жест на добра воля. Решението отговаря на призивите на правозащитни организации, международни институции и опозиционни фигури и беше взето на фона на засилен международен натиск върху режима в Каракас.

„Приветствам с радост и задоволство освобождаването на нашите сънародници Алберто Тренитини и Марио Бурло, които вече са в безопасност в италианското посолство в Каракас“, заяви Мелони в официално изявление.

Тренитини беше арестуван през ноември 2024 г. заедно с венецуелския си шофьор Рафаел Мачадо. Той е работил за неправителствената организация „Хуманност и приобщаване“ (Humanity & Inclusion), която подпомага хора в неравностойно положение.

Марио Бурло, бизнесмен от Торино, също беше задържан през ноември 2024 г. и държан в същия затвор - „Ел Родео“ в Каракас - като Тренитини.

Миналата седмица бяха освободени и други двама италианци - журналистът Биаджо Пилиери и бизнесменът Луиджи Гасперин.

В изявлението си италианският премиер благодари на венецуелските власти, начело с временната президентка Делси Родригес, за „конструктивното сътрудничество, демонстрирано през последните дни“.