Рязко увеличение на отвличанията на свещеници в Нигерия

Нигерия отбелязва рязко увеличение на отвличанията на свещеници през 2025 година, пише Aleteia.org.

Двама католически свещеници бяха отвлечени преди дни в Нигерия , отбелязвайки рязка ескалация на насилието срещу религиозни служители в африканската страна.

Инцидентите увеличават общия брой на отвлечените духовници в Нигерия през 2025 г. до 12 - което прави това най-лошото първо тримесечие в историята от началото на събирането на данни. Това сочат данните на Aid to the Church in Need.

Увеличението е значително. За същия период на миналата година са регистрирани само три отвличания, без загинали. През 2023 г. имаше две отвличания и едно убийство. За разлика от тях през 2025 г. вече бяха убити двама духовници.

Нигерия остава най-опасната нация за християните. Страната представлява повече от 80% от глобалните случаи на отвличане, убийство или несправедлив арест, включващи свещеници и религиозни през 2025 г.

Нигерия по-рано тази година бе обявена за най-опасното място в света за християнство. Докладът разкрива, че най-малко 50 000 християни са били убити в Нигерия през последните две десетилетия, а още стотици хиляди са разселени поради преследване.

Въпреки че се смята, че някои отвличания са религиозно мотивирани, особено в средния пояс на Нигерия, където междуобщностните и религиозните напрежения са високи, много от тях са част от по-широко престъпно начинание. Отвличанията, основани на откуп, станаха широко разпространени.

Организацията Aid to the Church in Need призова за повишено международно внимание към кризата в Нигерия и призовава за продължаване на подкрепата за засегнатите общности.