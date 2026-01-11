Новини
Хавана е готова да защитава независимостта си до последна капка кръв

11 Януари, 2026 18:33 1 371 32

Диас-Канел: САЩ нямат морално право да упрекват Куба за каквото и да било

Хавана е готова да защитава независимостта си до последна капка кръв - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Куба е подложена на атаки от САЩ от 66 години и е готова да защитава независимостта си до последната капка кръв. Това заяви кубинският президент Мигел Диас-Канел в отговор на изявления на американския президент Доналд Тръмп.

Куба е свободна, независима и суверенна държава. Никой не ни диктува какво да правим. Куба не атакува; САЩ я атакуват от 66 години. Куба не заплашва; тя се готви и е готова да се защитава до последната капка кръв“, пише Диас-Канел в X.

Той посочи, че САЩ нямат морално право да упрекват Куба за каквото и да било, тъй като американските власти „превръщат всичко, включително човешките животи, в бизнес“. „Тези, които сега истерично атакуват страната ни, са побъркани от ярост заради суверенното решение на нашия народ да избере своя политически модел. Тези, които обвиняват революцията за тежките икономически трудности, които изпитваме, трябва да се засрамят, защото знаят и признават, че това е резултат от драконовските, задушаващи мерки, които Съединените щати предприемат срещу нас в продължение на шест десетилетия и сега заплашват да ги затегнат“, добави президентът.

На 11 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Куба вече няма да получава петрол и пари от Венецуела. Той обвини Хавана, че предоставя „услуги за сигурност“ на Каракас. Тръмп обяви, че доставките на венецуелски петрол за Куба ще бъдат спрени.


Куба
  • 1 Последния Софиянец

    5 12 Отговор
    Тръмп каза че Марко Рубио ще е следващият президент на Куба .А Стефан Витков ще бъде президент на България

    Коментиран от #9, #22

    18:34 11.01.2026

  • 2 Град Козлодуй

    12 24 Отговор
    Този козел много се е напънал.

    Коментиран от #7

    18:35 11.01.2026

  • 3 отец Щирлиц

    29 8 Отговор
    Вива Куба.

    18:35 11.01.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    29 11 Отговор
    Кубинците не се дават лесно на говедарите!

    Коментиран от #17

    18:35 11.01.2026

  • 5 А България

    29 11 Отговор
    е поробена, зависима и подчинена държава.

    18:37 11.01.2026

  • 6 Перник

    7 5 Отговор
    Тоя футболистчето филип кръстев е Чист Смрадлив Циганин, като само майка му и баща му, не са...Цигани.

    18:38 11.01.2026

  • 7 Перник

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Гнусното Прасе деница сачева некога е била по слаба.

    18:39 11.01.2026

  • 8 китайски балон

    25 11 Отговор
    Явно е дошло време държавите от Латинска Америка да си купят малко орешници на отложено плащане да плеснат БайДончо през алчните ръчички, че нещо много се е взел на сериозно😉

    Коментиран от #27

    18:46 11.01.2026

  • 9 Град Симитли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Степан, Степан Витков :))

    18:51 11.01.2026

  • 10 Сила

    8 15 Отговор
    От 1959 до 2026 година ....само речи , манифестации и ламбада !!! Никаква индустрия , никакво производство , никакво развитие на икономиката и селското стопанство , само помощи от СИВ и СССР !!! Краят е предизвестен отдавна ....даже Че Гевара избяга навремето от Острова на "свободата" ....

    Коментиран от #12

    18:54 11.01.2026

  • 11 Диас-Канел ли!

    8 16 Отговор
    Тръмп не е решил, не ги е размазал. Тоя въздухар плиши гаргите.

    18:55 11.01.2026

  • 12 Презвитер Козма

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    Тютюн, захар, ром...
    Бай Ганьо рупа австрийски картофи, холандски моркови, полски ябълки, турски домати и старите си кундури от яд!

    18:58 11.01.2026

  • 13 Фори

    10 4 Отговор
    В Куба можеш да изкараш цял живот по къси гащи. Не им трябва нефт и електричество. Няма отопление и разходи. Лежиш под палмата и ти пада всичко! Това е живот!

    Коментиран от #20, #23, #26

    18:58 11.01.2026

  • 14 Диас-Канел:

    6 13 Отговор
    Ще браним кокала до последната капка кръв на народа ни. Иначе такива като мен, довели страната ни до пълна разруха, ще увиснат на въжето.

    18:59 11.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Правоверен москал

    6 13 Отговор
    38 лв...средна заплата, в магазините всичко е с купони ( като в Москалбад), НЕ - човешка мизерия, мръсотия, пе-- дера- стия, портрети на Кастро, брат му , петолъчки, военна техника от средата на миналият век!

    19:01 11.01.2026

  • 17 След няколко години

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Ще има повече кубинци в САЩ отколкото в Куба, резултата от 70 години социализъм в Куба.

    19:02 11.01.2026

  • 18 Комунистът

    4 6 Отговор
    е готов да защитава властта си до последната капка кръв на изнурения народ!

    19:03 11.01.2026

  • 19 мдам

    3 8 Отговор
    След като падна Венецуела, тия скоро сами ще капнат. Спира им тока през два часа, в зверска криза са и на кубинците взе да им писва. До края на годината ще имаме смяна на режима и в Куба.

    19:06 11.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 малко факти

    3 7 Отговор
    Хи хи , кубинските смешници , та тях няма нужда да ги нападат , те сами ще пукнат от глад .

    19:08 11.01.2026

  • 22 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не точно. Някак си са пропуснали да го напишат в статията, но
    Тръмп каза, че кубинците няма да получават петрол докато Рубио
    не стане техен президент и допълни че Рубио е с кубински корени.

    19:09 11.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Незнайко

    4 1 Отговор
    Е тва е държавник,гладни,но независими...

    19:19 11.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Така

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "китайски балон":

    Говорехте и за Венецуела как Русия е пратила сума ти кораби с оръжия и ракети и не знам си какво и накрая при цялата операция но Тръмп само един повреден хеликоптер леко ударен от ракета. Просто ставате смешни вече с тия изцепки, които ги говорите.

    Коментиран от #30

    19:31 11.01.2026

  • 28 Няма го вече другаря Кастро

    1 0 Отговор
    Тръмпоча ще си ги подкупи като хората на Мадуро.

    19:31 11.01.2026

  • 29 Познавах много кубинци-колеги навремето

    5 1 Отговор
    и изпитвам истинска симпатия към този народ. Там има представители на всички раси и техните смеси. Това са изключително енергични и весели хора. Желая на всички кубинци да преодолеят изпитанията, на които са подложени в момента!

    19:33 11.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 9689

    0 0 Отговор
    Това е държавник,мислещ за страната и народа си.

    19:47 11.01.2026

  • 32 ще победим другари

    0 0 Отговор
    Другари , нашите другари от братска Куба ще победят врага ...САЩ.
    Нашият другар Путин ,ще им се притече на помощ.Както на другаря Садам,Кадафи,Мадуро ..Садат и на Хаменей...

    19:51 11.01.2026