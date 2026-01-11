Хавана е готова да защитава независимостта си до последна капка кръв

Куба е подложена на атаки от САЩ от 66 години и е готова да защитава независимостта си до последната капка кръв. Това заяви кубинският президент Мигел Диас-Канел в отговор на изявления на американския президент Доналд Тръмп.
„Куба е свободна, независима и суверенна държава. Никой не ни диктува какво да правим. Куба не атакува; САЩ я атакуват от 66 години. Куба не заплашва; тя се готви и е готова да се защитава до последната капка кръв“, пише Диас-Канел в X.
Той посочи, че САЩ нямат морално право да упрекват Куба за каквото и да било, тъй като американските власти „превръщат всичко, включително човешките животи, в бизнес“. „Тези, които сега истерично атакуват страната ни, са побъркани от ярост заради суверенното решение на нашия народ да избере своя политически модел. Тези, които обвиняват революцията за тежките икономически трудности, които изпитваме, трябва да се засрамят, защото знаят и признават, че това е резултат от драконовските, задушаващи мерки, които Съединените щати предприемат срещу нас в продължение на шест десетилетия и сега заплашват да ги затегнат“, добави президентът.
На 11 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Куба вече няма да получава петрол и пари от Венецуела. Той обвини Хавана, че предоставя „услуги за сигурност“ на Каракас. Тръмп обяви, че доставките на венецуелски петрол за Куба ще бъдат спрени.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #22
18:34 11.01.2026
2 Град Козлодуй
Коментиран от #7
18:35 11.01.2026
3 отец Щирлиц
18:35 11.01.2026
4 БОЛШЕВИК
Коментиран от #17
18:35 11.01.2026
5 А България
18:37 11.01.2026
6 Перник
18:38 11.01.2026
7 Перник
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Гнусното Прасе деница сачева некога е била по слаба.
18:39 11.01.2026
8 китайски балон
Коментиран от #27
18:46 11.01.2026
9 Град Симитли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Степан, Степан Витков :))
18:51 11.01.2026
10 Сила
Коментиран от #12
18:54 11.01.2026
11 Диас-Канел ли!
18:55 11.01.2026
12 Презвитер Козма
До коментар #10 от "Сила":Тютюн, захар, ром...
Бай Ганьо рупа австрийски картофи, холандски моркови, полски ябълки, турски домати и старите си кундури от яд!
18:58 11.01.2026
13 Фори
Коментиран от #20, #23, #26
18:58 11.01.2026
14 Диас-Канел:
18:59 11.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Правоверен москал
19:01 11.01.2026
17 След няколко години
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":Ще има повече кубинци в САЩ отколкото в Куба, резултата от 70 години социализъм в Куба.
19:02 11.01.2026
18 Комунистът
19:03 11.01.2026
19 мдам
19:06 11.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 малко факти
19:08 11.01.2026
22 Ами
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не точно. Някак си са пропуснали да го напишат в статията, но
Тръмп каза, че кубинците няма да получават петрол докато Рубио
не стане техен президент и допълни че Рубио е с кубински корени.
19:09 11.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Незнайко
19:19 11.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Така
До коментар #8 от "китайски балон":Говорехте и за Венецуела как Русия е пратила сума ти кораби с оръжия и ракети и не знам си какво и накрая при цялата операция но Тръмп само един повреден хеликоптер леко ударен от ракета. Просто ставате смешни вече с тия изцепки, които ги говорите.
Коментиран от #30
19:31 11.01.2026
28 Няма го вече другаря Кастро
19:31 11.01.2026
29 Познавах много кубинци-колеги навремето
19:33 11.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 9689
19:47 11.01.2026
32 ще победим другари
Нашият другар Путин ,ще им се притече на помощ.Както на другаря Садам,Кадафи,Мадуро ..Садат и на Хаменей...
19:51 11.01.2026