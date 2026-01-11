Хавана е готова да защитава независимостта си до последна капка кръв

Куба е подложена на атаки от САЩ от 66 години и е готова да защитава независимостта си до последната капка кръв. Това заяви кубинският президент Мигел Диас-Канел в отговор на изявления на американския президент Доналд Тръмп.

„Куба е свободна, независима и суверенна държава. Никой не ни диктува какво да правим. Куба не атакува; САЩ я атакуват от 66 години. Куба не заплашва; тя се готви и е готова да се защитава до последната капка кръв“, пише Диас-Канел в X.

Той посочи, че САЩ нямат морално право да упрекват Куба за каквото и да било, тъй като американските власти „превръщат всичко, включително човешките животи, в бизнес“. „Тези, които сега истерично атакуват страната ни, са побъркани от ярост заради суверенното решение на нашия народ да избере своя политически модел. Тези, които обвиняват революцията за тежките икономически трудности, които изпитваме, трябва да се засрамят, защото знаят и признават, че това е резултат от драконовските, задушаващи мерки, които Съединените щати предприемат срещу нас в продължение на шест десетилетия и сега заплашват да ги затегнат“, добави президентът.

На 11 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Куба вече няма да получава петрол и пари от Венецуела. Той обвини Хавана, че предоставя „услуги за сигурност“ на Каракас. Тръмп обяви, че доставките на венецуелски петрол за Куба ще бъдат спрени.