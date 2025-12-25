Новини
Израел убива ключов член на иранските „Ал-Кудс“ сили в Ливан

25 Декември, 2025 17:55

Операцията е насочена срещу планиране на атаки от Сирия и Ливан, твърдят израелските военни

Израел убива ключов член на иранските „Ал-Кудс“ сили в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелските военни съобщиха в четвъртък, че техни сили са ликвидирали член на иранските сили „Ал-Кудс“ в Ливан, който е участвал в планирането на нападения от Сирия и Ливан, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Военните идентифицираха убития като Хюсеин Махмуд Маршад ал-Джаухари, определяйки го като ключов оперативен служител в поделение 840 на силите „Ал-Кудс“. Според израелската армия той е бил убит в района на Ансария, като подробности за обстоятелствата около смъртта му не бяха предоставени.

В изявлението се посочва, че Ал-Джаухари е действал под егидата на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) и е участвал в терористични операции, ръководени от Иран, срещу Държавата Израел и нейните сили за сигурност.

Израел и Иран проведоха кратка война през юни, а израелската армия продължава почти ежедневно да извършва удари в Ливан с цел да попречи на ливанската групировка Хизбула, подкрепяна от Иран, да се възстанови и възобнови нападения срещу Израел.


Израел
