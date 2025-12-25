Новини
Свят »
Русия »
Преговори между Русия и MOL за продажбата на „НИС“ с цел премахване на санкциите

Преговори между Русия и MOL за продажбата на „НИС“ с цел премахване на санкциите

25 Декември, 2025 18:55 328 0

  • русия-
  • нис-
  • премахване-
  • санкции-
  • продажба-
  • преговори

Сърбия подкрепя сделката, която цели излизане на руската собственост и осигуряване на оперативен лиценз

Преговори между Русия и MOL за продажбата на „НИС“ с цел премахване на санкциите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В ход са преговори между руските акционери на „НИС“ и унгарската компания MOL за продажбата на руската собственост в сръбската петролна компания, съобщи министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович, цитирана от Новости, предава Фокус.

Сделката се обсъжда като част от усилията на правителството на САЩ за създаване на условия за премахване на санкциите срещу „НИС“.

„НИС се свърза с Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) по този въпрос. Унгарската MOL направи същото. Правителството на Унгария подкрепя тези преговори, а ние, като сръбско правителство, също предоставяме подкрепа, за да се намери решение за премахване на санкциите и да се създадат условия за предоставяне на оперативен лиценз за петролната индустрия на Сърбия“, заяви Джедович Ханданович.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания