Преговори между Русия и MOL за продажбата на „НИС“ с цел премахване на санкциите

В ход са преговори между руските акционери на „НИС“ и унгарската компания MOL за продажбата на руската собственост в сръбската петролна компания, съобщи министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович, цитирана от Новости, предава Фокус.

Сделката се обсъжда като част от усилията на правителството на САЩ за създаване на условия за премахване на санкциите срещу „НИС“.

„НИС се свърза с Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) по този въпрос. Унгарската MOL направи същото. Правителството на Унгария подкрепя тези преговори, а ние, като сръбско правителство, също предоставяме подкрепа, за да се намери решение за премахване на санкциите и да се създадат условия за предоставяне на оперативен лиценз за петролната индустрия на Сърбия“, заяви Джедович Ханданович.