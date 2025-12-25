Проф. Борислав Георгиев: Здравето не е ценност номер едно за българина

За някои хора Коледа се превръща не толкова в духовен празник, колкото в гастрономичен. Това заяви проф. Борислав Георгиев, началник на клиниката по кардиология в Националната кардиологична болница, в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Обикновено на Бъдни вечер се сервират ястията, които бабите ни са приготвяли и които сме запазили с векове. Виждам, че дори младите хора се стремят да спазват традицията с постните храни на трапезата. Онези, които искат да хапнат нещо модерно, често го правят, за да демонстрират финансовите си възможности, но тези храни не са особено полезни“, обясни проф. Георгиев.

По думите му, постите не са само формалност „на хартия“, а от векове се практикуват като период на пречистване от месото и мазното – храни, които могат да натоварят организма. „Ако един човек пости истински, стомахът му се свива и се нуждае от по-малко храна“, уточни кардиологът.

Проф. Георгиев отбеляза, че съвременната тенденция е хората да се опитват да отслабват чрез диети или медикаменти, вместо чрез естествено ограничаване на мазното и червеното месо. „Постната храна е лека и не натоварва стомаха, но е опасно, когато се прекалява – например с мазнини, алкохол, сладки и газирани напитки“, каза той.

Освен правилното хранене, специалистът подчерта важността на движението. „Физиологичното отслабване е около 3–4 кг на месец. Опити за 7, 8 или 10 кг месечно са вече болестни и опасни. Човек трябва да има балансирана диета, с повече фибри и по-малко сол и мазнини“, добави проф. Георгиев.

Той посочи и проблемите с модерното месо и колбасите: „Красивите, червени колбаси са пълни с химия и не са полезни, особено в по-големи количества. Същото важи и за традиционните туршии – те не трябва да се правят с много сол. Солта може да се замени с подправки като черен пипер, мащеха или лимон“.

Проф. Георгиев предупреди, че българите консумират в пъти повече сол от препоръчителното, което води до повишаване на кръвното налягане и проблеми с бъбреците. „Някои хора нямат достатъчно здравна култура, което води и до по-ранна смърт. За българина здравето все още не е ценност номер едно. Столетниците в България не са много в сравнение с други държави“, каза още той.

„За да живеем дълго и здравословно, е нужна правилна храна, здравословен сън и движение", заключи проф. Георгиев.