Тръмп към Украйна и Русия: Проведете срещата сега! Зеленски отговори: Чакам Путин в Турция в четвъртък!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска Украйна "незабавно" да се съгласи на преки преговори с Русия в опит да сложи край на войната.



Това се случва, след като президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че екипът му е "готов да се срещне“ с руски представители след предложението на Владимир Путин за мирни преговори при условие на безусловно прекратяване на огъня от понеделник.



Президентът на Русия направи предложението за преговори в Истанбул в четвъртък (15 май), след като европейските лидери, включително британският премиер Киър Стармър, го заплашиха с нови санкции, ако Русия не спази безусловното 30-дневно прекратяване на огъня, започващо в понеделник.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви преди минути, че ще "очаква" руския си колега Владимир Путин в Турция, където той предложи по-рано да преговарят идния четвъртък, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…