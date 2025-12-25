Зеленски разговаря със Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп ВИДЕО

Володимир Зеленски обяви, че е разговарял със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и със зетя на американския лидер, предприемача Джаред Къшнър.

„Днес проведох много добър разговор със специалния пратеник на президента Тръмп Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

„Обсъдихме някои важни детайли от работата. Има добри идеи, които биха могли да работят за съвместен резултат и траен мир. Надявам се, че нашите коледни споразумения и идеите, които обсъдихме днес, ще бъдат полезни.“

Той не разкри съдържанието на тези „идеи“, но добави, че секретарят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Хнатов, който наскоро се завърна от преговори в Съединените щати, са присъствали по време на разговора, както и украинският външен министър Андрий Сибиха, неговият заместник Сергий Кислица, и служителите от офиса на Зеленски Игор Брусило и Александър Бевз.

Зеленски публикува видео съобщение, в което казва, че разговорът му с Уиткоф и Къшнър е продължил почти час. Той каза, че са се появили нови идеи, свързани с формати, срещи и време. „Рустем Умеров ще говори отново с американския екип днес. Важно е да можем да организираме това, което обсъдихме през деня. И някои документи вече са готови. Виждам, че някои документи са почти напълно готови. Разбира се, все още трябва да работим по чувствителни въпроси. Но заедно с американския екип разбираме как да гарантираме всичко това. Следващите седмици също могат да бъдат интензивни“, каза той.

На 24 декември Зеленски представи пред журналисти план от 20 точки, който Украйна е обсъждала по време на преговорите в Съединените щати. Той включва броят на военнослужещите на украинските въоръжени сили да е фиксиран на 800 000 души в мирно време; статут на Украйна без ядрено оръжие; гаранции за сигурност за Киев, моделирани по член 5 от Договора за НАТО; Присъединяването на Украйна към ЕС в определен момент; въвеждането на образователни програми в украинските училища, които насърчават толерантността към различните култури; свободата на корабоплаването по река Днепър с демилитаризацията на Кинбурнската коса; размяна на пленници по формулата „всички за всички“; и провеждането на президентски избори в Украйна.

Споразумението съдържа и разпоредби по териториалните въпроси и Запорожката АЕЦ, но САЩ и Украйна не са постигнали компромис по тези въпроси.