Зеленски разговаря със Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп ВИДЕО
  Тема: Украйна

Зеленски разговаря със Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп ВИДЕО

25 Декември, 2025 20:04, обновена 25 Декември, 2025 20:15 623 38

Има добри идеи, които биха могли да работят за съвместен резултат и траен мир, заяви украинският президент

Зеленски разговаря със Стивън Уиткоф и зетя на Тръмп ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски обяви, че е разговарял със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и със зетя на американския лидер, предприемача Джаред Къшнър.

„Днес проведох много добър разговор със специалния пратеник на президента Тръмп Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

„Обсъдихме някои важни детайли от работата. Има добри идеи, които биха могли да работят за съвместен резултат и траен мир. Надявам се, че нашите коледни споразумения и идеите, които обсъдихме днес, ще бъдат полезни.“

Той не разкри съдържанието на тези „идеи“, но добави, че секретарят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Хнатов, който наскоро се завърна от преговори в Съединените щати, са присъствали по време на разговора, както и украинският външен министър Андрий Сибиха, неговият заместник Сергий Кислица, и служителите от офиса на Зеленски Игор Брусило и Александър Бевз.

Зеленски публикува видео съобщение, в което казва, че разговорът му с Уиткоф и Къшнър е продължил почти час. Той каза, че са се появили нови идеи, свързани с формати, срещи и време. „Рустем Умеров ще говори отново с американския екип днес. Важно е да можем да организираме това, което обсъдихме през деня. И някои документи вече са готови. Виждам, че някои документи са почти напълно готови. Разбира се, все още трябва да работим по чувствителни въпроси. Но заедно с американския екип разбираме как да гарантираме всичко това. Следващите седмици също могат да бъдат интензивни“, каза той.

На 24 декември Зеленски представи пред журналисти план от 20 точки, който Украйна е обсъждала по време на преговорите в Съединените щати. Той включва броят на военнослужещите на украинските въоръжени сили да е фиксиран на 800 000 души в мирно време; статут на Украйна без ядрено оръжие; гаранции за сигурност за Киев, моделирани по член 5 от Договора за НАТО; Присъединяването на Украйна към ЕС в определен момент; въвеждането на образователни програми в украинските училища, които насърчават толерантността към различните култури; свободата на корабоплаването по река Днепър с демилитаризацията на Кинбурнската коса; размяна на пленници по формулата „всички за всички“; и провеждането на президентски избори в Украйна.

Споразумението съдържа и разпоредби по териториалните въпроси и Запорожката АЕЦ, но САЩ и Украйна не са постигнали компромис по тези въпроси.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    12 1 Отговор
    Кръчмар Путин ще каже на края.....

    Коментиран от #3, #7

    20:18 25.12.2025

  • 2 Мдааа

    8 2 Отговор
    Ами той си е евреин, що да не разваля на християните празниците?

    20:19 25.12.2025

  • 3 🤡🤡🤡🤡

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Зеля разкри предколедните си мечти. Те звучат също толкова нелепо като мечтите на Мирчев за 121 мандата.
    Четейки тези 20 точки оставам с впечатление, че Украйна е победила и смачкала едновременно Русия, САЩ и ЕС, защото с ултимативен тон налага свои условия и иска. Иска близо 1 трилион долара, иска безусловно да бъде приета в ЕС, иска САЩ да им гарантира сигурността, иска НАТО безусловно да влезе във война с всеки, който Украйна му посочи. Искат, искат, искат.  . Толкова нахално-нагли могат да бъдат само Зеленски и Асенката Василев.
    Добри Божилов

    Коментиран от #24

    20:19 25.12.2025

  • 4 гръмовержецът

    9 1 Отговор
    Защо ни разваляте коледното настроение с тия гном.....ове ?!

    20:21 25.12.2025

  • 5 Слава Украйна

    2 9 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #15, #21

    20:22 25.12.2025

  • 6 Украйна Попиля Русия

    2 10 Отговор
    Факт!!!

    Коментиран от #25

    20:22 25.12.2025

  • 7 Омбре

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Винаги съм се чудел каква е идеята на тия разговори без едната страна в конфликта, в случая по силната? На какъв резултат се надяват? Преди време пак се бяха събрали на трапеза и се хвалеха,че русия не била поканена, нищо,че руснаците бяха казали, че и да ги поканят няма да отидат. Е за какво се хвалехте,че не каните руснаците,даже беше планирана втора среща, която не се сътоя,ако не се лъжа. Каква е идеята?

    20:23 25.12.2025

  • 8 Русия Умира

    2 8 Отговор
    Путин унищожава Русия
    Помогнете на Русия да се спаси

    20:23 25.12.2025

  • 9 Русия Умира

    2 7 Отговор
    Путин унищожава Русия
    Помогнете на Русия да се спаси

    20:23 25.12.2025

  • 10 Бункерно Плашило

    2 8 Отговор
    Хвърлям всичко във Украйна и Бягам При Ким чен ун Преди да ме обесят

    20:24 25.12.2025

  • 11 ОВЧ ,

    3 1 Отговор
    Умират на баба ти шортите ...!

    20:25 25.12.2025

  • 12 5 годи СВО

    3 6 Отговор
    То се видя едно Огромно НИЩО!!

    Коментиран от #14

    20:25 25.12.2025

  • 13 Пепи Волгата

    4 7 Отговор
    Хаха глупави тролове, аз избрах еврото

    20:25 25.12.2025

  • 14 Как бе нищо ти луд ли си

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "5 годи СВО":

    200000000 Руснаци Умряха това е най Хубавото нещо случвало се някога

    Коментиран от #18

    20:26 25.12.2025

  • 15 ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна":

    Слава кокаине ! Зеленский гномчик , как дела ?!

    Коментиран от #19, #26

    20:26 25.12.2025

  • 16 Живият Руснак не е Руснак Той е предател

    2 5 Отговор
    Сталин/Путин

    20:26 25.12.2025

  • 17 Бялджип

    5 1 Отговор
    Преди ден, два синът на Байдън, Хънтър, същия замесен с наркотици, биолаборатории в Украйна за произвеждане на смърт и какво ли още не, все неща за които знаехме и чувахме, заяви нещо странно. Тази държава в която имах бизнеспроекти, е най-мръсната и най-корумпирана държава на света?! Не съм допускал никога това, което видях там...

    Какво става? Светът ли се обръща?

    Коментиран от #29

    20:28 25.12.2025

  • 18 селски ,

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Как бе нищо ти луд ли си":

    Смятай 1000 укри към 26 руснаци и тогава реши какво е съотношението им (ако можеш да смяташ , разбира се ) .

    Коментиран от #33

    20:29 25.12.2025

  • 19 Те затова избягаха от Купянск

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "ха-ха":

    Ама Путин не е видял още Новините
    Забрави да види имал разстройство

    20:29 25.12.2025

  • 20 Байкал

    3 1 Отговор
    Комикът който унищожи най много свои съграждани и нанесе най много щети на славянските народи !

    Коментиран от #36

    20:29 25.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 не може да бъде

    0 2 Отговор
    Може би вече са решили единодушно -Картаген трябва да бъде разрушен!?

    Коментиран от #27

    20:30 25.12.2025

  • 23 Браво на Украйна

    1 2 Отговор
    Разби Злото
    Русия е наведена със Плюнка на фаската

    20:30 25.12.2025

  • 24 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "🤡🤡🤡🤡":

    Прав си..... Мечти на един негодяй, разрушител на най глезената страна от СССР... Съгласен съм и за украинската наглост и нахалство.... На края ще стане това, което се разбраха Путин и Тръмп в Аляска, ако бай Дончо не се отрече, като имам неговата ексцентричниост и непостоянство.....

    Коментиран от #38

    20:32 25.12.2025

  • 25 100% Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Украйна Попиля Русия":

    Добре че са диктатура иначе щяха да запалят Бункера на Многоходовият Глупак

    20:32 25.12.2025

  • 26 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "ха-ха":

    Рашистите да пишат в рашистките сайтове ,ако могат!

    Коментиран от #31

    20:32 25.12.2025

  • 27 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "не може да бъде":

    Ти имаш ли представа къде изобщо се намира Картаген , че днес цял ден ни занимаваш с тъпите си писания ?!

    20:32 25.12.2025

  • 28 Дупнат Руснак

    1 1 Отговор
    Само Пропагандата ни остана
    Армията ни е Въображаема

    20:33 25.12.2025

  • 29 Верно ли бре Рублоидиот

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бялджип":

    Така и намериха

    Биолаборатории в Украйна

    Руските Окупатори

    Бре Рублоидиот.

    Ако имаше такива

    Руските Ашлаци
    Щяха непрестанно
    Да пускат Клипове
    Бре Рублоидиот.

    Дай нещо ново
    Че за пореден път
    Доказваш
    Че Капейките сте
    Жалки Изкуфялници.

    20:33 25.12.2025

  • 30 Мира ботокса от мисирката НОВА ТВ

    1 0 Отговор
    Коато треоразделен шут го играе политик резултата е очевиден. Надявам се да последва съдбата на Троцки.

    20:34 25.12.2025

  • 31 прошляк ,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Лука":

    А зелените еуглени - в украинските ! Понял ?! Учи руски , че ще ти трябва !

    20:34 25.12.2025

  • 32 Те това са си говорили

    1 0 Отговор
    Зеления пор е питал янките ще пуснат ли Шмерц и Микрон да му дойдат на гости, че носят много луксозни салфетки, а той е във война и няма.

    20:34 25.12.2025

  • 33 До Тъпото

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "селски ,":

    Нападащият е винаги 3 към 1 във случаят Руснята се хвърлят на Тълпи хаотично и е 5,6 към 1 сматай колкото и да си ТЪП

    Коментиран от #37

    20:35 25.12.2025

  • 34 То се оказа че Русия е първенец

    0 1 Отговор
    По гледане на трансджендър порн във порнхъб
    Факт!

    20:36 25.12.2025

  • 35 Спецназ

    2 1 Отговор
    НЕкой преди време да ми беше казал,
    че Украинския Президент може да държи като

    тъп козел на каишка Американския Президент,

    ЩЯХ ДА МУ СЕ ИЗСМЕЯ В ЛИЦЕТО!

    Украинеца дотолкова е деградирал от коката,
    че открито показва К.Р на Американеца!

    Преди 3 дена се изказа че американската политика се променя,
    защото всеки е смъртен!

    ИМАШЕ ПРЕДВИД ТРЪМП, Баце!
    ФАКТ!

    20:36 25.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ОВЧ ,

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "До Тъпото":

    Придържай се към добрия тон ! Това не ти е Столипиново !

    20:38 25.12.2025

  • 38 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Европеец":

    Наглост е да започнеш война и да се правиш на освободител и потърпевш!

    20:38 25.12.2025

