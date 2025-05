Специалният представител на Тръмп за Украйна: Думите на Медведев за Трета световна война са абсолютно безрасъдство

Специалният представител на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог нарече "безразсъдни" думите на заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

В публикация в социалната мрежа X Келог подчертава, че подклаждането на страхове от глобален конфликт е "неудачен" и "неподходящ" коментар за представител на световна сила. Той добавя, че президентът Доналд Тръмп работи за прекратяване на конфликта.



Колег допълва, че Вашингтон очаква Москва да предостави меморандума, обещан по-рано.

Stoking fears of WW III is an unfortunate, reckless comment by @MedvedevRussiaE and unfitting of a world power. President Trump @POTUS is working to stop this war and end the killing. We await receipt of RU Memorandum (Term Sheet) that you promised a week ago. Cease fire now. https://t.co/Mq2NxLyw2V