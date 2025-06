Иранската държавна телевизия съобщи за трима убити при израелския въздушен удар

Иранската държавна телевизия съобщи днес за трима убити при израелския въздушен удар по нейната сграда вчера, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Жертвите са били служители на медията. Иранската държавна телевизия съобщи и за ранени, но не уточни броя им. Иранският министър на външните работи Абас Арагчи осъди атаката, която според него издава "отчаянието на израелците".

"Това нападение показва нагледно страхливост в най-висша форма: (израелците) не могат да спечелят истинска битка и атакуват цивилна сграда, която казва само истината", заяви Арагчи по иранската държавна телевизия.

Израелската армия междувременно съобщи тази сутрин, че е нанесла през нощта няколко големи удара по военна инфраструктура в Западен Иран.

Поразени бяха "десетки съоръжения за съхранение и изстрелване на ракети земя-земя", както и "установки за изстрелване на ракети земя-въздух и складове за дронове", пише в комюникето. Това съобщение бе направено на петия ден от началото на размяната на удари между Израел и Иран.

⚡️BREAKING: Israel has struck the headquarters of Iranian state television live on air. pic.twitter.com/iOhpFkavBr