Израел елиминира най-високопоставения военен командир в Иран

Израелската армия обяви днес, че е убила Али Шадмани – военновременният началник на Генералния щаб на иранските въоръжени сили, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че Шадмани е смятан за най-високопоставения военен командир в Иран. Две експлозии отекнаха междувременно в северозападния ирански град Тебриз, съобщиха местни медии, цитирани от Франс прес.

"Две експлозии избухнаха в Тебриз преди пет минути", написа в. "Хам Михан". "Гъст дим беше видян около Тебриз във вторник сутринта, след експлозия", съобщи и агенция Мехр, като сподели и видеокадри.

В града, разположен на около 600 километра северозападно от столицата Техеран, се намира най-голямата иранска военновъздушна база. През последните дни тя стана мишена на израелски удари, отбелязва АФП.

Убитият Али Шадмани е описван като силно приближен до върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

След "изненадваща възможност през нощта, израелските военновъздушни сили удариха команден център в сърцето на Техеран и елиминираха Али Шадмани – най-високопоставения военен командир и много близка фигура до иранския върховен лидер Али Хаменей", съобщиха израелските ВВС в изявление.

От своя страна Иран днес обяви, че през нощта е разрушил израелски "стратегически обекти".

"Различни видове разрушителни дорнове, оборудвани с прецизни способности за унищожаване и насочване, унищожиха стратегически позиции на ционисткия режим в Тел Авив и Хайфа" в Северен Израел, заяви ген. Киюмарс Хейдари – командир на армейските сухопътни сили, цитиран от държавната телевизия.

Another Day — Another General Down. Israel Eliminates Iran's New Chief of General Staff — He Held the Position for Just a Few Days



Ali Shadmani was appointed Chief of General Staff on June 13, replacing Gholamali Rashid, who had been killed earlier. Now Shadmani himself has been… pic.twitter.com/8m7mwgFJOG