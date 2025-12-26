Плановете на САЩ да доставят оръжие на Тайван няма да доведат до желаните резултати, заяви пред ТАСС Лиу Пенгю, прессекретар на китайското посолство във Вашингтон.

Той отбеляза, че решимостта на Китай да защити своя суверенитет не бива да се подценява.

„Сепаратистките сили на острова, застъпващи се за „независимост на Тайван“, се опитват да възпрепятстват обединението с континентален Китай, като изграждат военната си мощ. Те пилеят средства на данъкоплатците за покупки на оръжие и рискуват да превърнат Тайван в „барутен погреб“. Такива действия няма да променят неизбежния крах на „независимостта на Тайван“ и само ще ускорят заплахата от военен конфликт в Тайванския проток. За САЩ насърчаването на „независимостта“ чрез въоръжаване на Тайван само ще има обратен ефект, а опитите за сдържане на Китай чрез Тайван са обречени на провал“, подчерта дипломатът.

Това беше неговият коментар по твърдението, цитирано в публикуван по-рано доклад на Пентагона за развитието на въоръжените сили на Китай, че Пекин „очаква да може да води и спечели война срещу Тайван до края на 2027 г.“

Както отбеляза Лиу Пенгю, „Съединените щати предварително публично обявиха план за продажба на големи количества съвременни оръжия на Тайван“. „Тази стъпка сериозно нарушава принципа „един Китай“ и разпоредбите на трите съвместни китайско-американски комюникета, нарушава суверенитета, сигурността и териториалната цялост на Китай, подкопава мира и стабилността в Тайванския проток и изпраща дълбоко погрешен сигнал към сепаратистките сили, защитаващи „независимостта на Тайван“. Китай дълбоко осъжда това, твърдо му се противопоставя и незабавно изрази решителния си протест към американската страна“, подчерта той.

„Никой не бива да подценява силната воля и огромните възможности на китайските власти и народ да защитят своя суверенитет и териториална цялост“, добави Лиу Пенгю. Той отбеляза, че Съединените щати трябва „незабавно да прекратят опасните си действия, насочени срещу Тайван“. „Китай ще предприеме решителни и строги мерки за защита на своя суверенитет, сигурност и териториална цялост“, подчерта говорителят, уверявайки, че тайванският въпрос е ключов за Пекин и „първата червена линия в китайско-американските отношения, която не трябва да бъде преминавана“.

Китайското външно министерство по-рано заяви, че докладът на Пентагона умишлено изкривява отбранителната стратегия на Китай и се използва като инструмент за провокиране на раздори в отношенията на Китай с трети страни. Министър-председателят на Тайван Лай Цинде публикува статия във вестник „Вашингтон пост“ в края на ноември, в която обяви, че Тайпе ще отпусне допълнителни 40 милиарда долара към бюджета си за отбрана. Той уточни, че планира да използва тези средства за закупуване на оръжия от Съединените щати.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят там след загубата в Китайската гражданска война. Пекин счита Тайван за провинция на Китайската народна република. Съединените щати прекъснаха дипломатическите си отношения с Тайван през 1979 г. и установиха такива с Китайската народна република. Докато прокламира политиката на „един Китай“, Вашингтон продължава да поддържа контакти с администрацията на Тайпе. Съединените щати са основният доставчик на оръжие за Тайван. Настоящата администрация на Вашингтон обеща да увеличи темпото на доставки на оръжие и военна техника за Тайван.