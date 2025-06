Иран твърди, че е нанесъл тежък удар срещу Мосад

Иранската Революционна гвардия, елитните сили на Ислямска република Иран, заявиха днес, че са нанесли удар по център на израелското външно разузнаване Мосад, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Революционните гвардейци "нанесоха удар по центъра на военното разузнаване на армията на ционисткия режим, АМАН, и по центъра за планиране на терористичните операции на ционисткия режим Мосад в Тел Авив", се казва в изявление, прочетено по иранската държавна телевизия.

"Този център в момента гори" според същия източник. Това съобщение не е потвърдено от независим източник. Засега няма реакция от страна на Израел.

Израелската армия днес обяви по-рано днес, че при нощен удар е елиминирала важен ирански военен командир, предаде Франс прес. Убитият Али Шадмани е описван като силно приближен до върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

След "изненадваща възможност през нощта, израелските военновъздушни сили удариха команден център в сърцето на Техеран и елиминираха Али Шадмани – най-високопоставения военен командир и много близка фигура до иранския върховен лидер Али Хаменей", съобщиха израелските ВВС в изявление.

От своя страна Иран днес обяви, че през нощта е разрушил израелски "стратегически обекти". "Различни видове разрушителни дорнове, оборудвани с прецизни способности за унищожаване и насочване, унищожиха стратегически позиции на ционисткия режим в Тел Авив и Хайфа" в Северен Израел, заяви ген. Киюмарс Хейдари – командир на армейските сухопътни сили, цитиран от държавната телевизия.

⚡⚡ Iran Claims Strikes on Mossad Headquarters and Israeli Military Intelligence Center



Tehran says it hit a Mossad headquarters near Tel Aviv — the building is reportedly on fire. Footage of the aftermath was published by the Tasnim news agency (video 1).



A logistics hub of… pic.twitter.com/ojB2GPs0Kx