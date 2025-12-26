Новини
Съветникът на Зеленски Михайло Подоляк: Четири страни са готови да пратят военни в Украйна. Нямаме пари за избори
  Тема: Украйна

26 Декември, 2025 05:15, обновена 26 Декември, 2025 06:50 2 162 37

В бюджетен дефицит сме, приоритетите ни са насочени към въоръжаване и социални програми, заяви той

Съветникът на Зеленски Михайло Подоляк: Четири страни са готови да пратят военни в Украйна. Нямаме пари за избори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция, Германия, Турция и Обединеното кралство са готови да изпратят мироопазващ контингент в Украйна след края на военния конфликт с Русия, заяви пред Novyi.LIVE Михаил Подоляк, съветник в офиса на украинския президент.

Подоляк смята, че международните партньори трябва да участват в осигуряването на мира и „сдържането на Русия“.

Като пример, съветникът на Володимир Зеленски посочи Турция, за която, според него, е важно да се предотврати повторение на „икономически проблеми в Черно море“.

Турското министерство на отбраната заяви, че са необходими три ключови условия за изпращане на войски в Украйна като част от международни сили: пълно прекратяване на огъня, определяне на ясни цели и правомощия за мироопазващата мисия и разпределение на отговорностите между участващите страни.

Обединеното кралство е подготвило план за изпращане на своите войски в Украйна след края на бойните действия. Както съобщи Bloomberg, Лондон първоначално е готов да инвестира над 100 милиона британски лири за тези цели, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня. Френският президент Еманюел Марон заяви, че войските на страната ще бъдат разположени „далеч от фронта“ след края на боевете. Той смята, че „първата гаранция за сигурност“ на Украйна трябва да бъде „възраждането“ на собствената ѝ армия.

Разпоредба за гаранции за Украйна е включена в 20-точковия мирен план, който Киев обсъди с Вашингтон. Според Зеленски се предвижда също международни сили да наблюдават линията на съприкосновение.

Руското външно министерство нарече западните планове за изпращане на миротворци в Украйна „фантазии“ и отбеляза, че присъствието на войски на НАТО там, дори под фалшив флаг, е неприемливо за Москва. Президентът Владимир Путин нарече чуждестранните войски, които биха могли да пристигнат в съседната страна, легитимна цел. Той смята, че ако бъде постигнато споразумение, няма смисъл да се разполагат миротворци в Украйна.

Украйна няма финансови ресурси за провеждане на избори, заяви още Михайло Подоляк.

„Обективно, няма да можем да се справим с това, защото имаме бюджетен дефицит“, каза той. На 10 декември украинският президент Володимир Зеленски подписа закона за бюджета за 2026 г., който предвижда приходи от 2,918 трилиона гривни и разходи от 4,781 трилиона гривни.

Бюджетният дефицит е приблизително 1,863 трилиона гривни (47,5 милиарда долара).

Според Подоляк, настоящите приоритети на бюджета са въоръжаване и социални програми, които компенсират икономическите загуби за домакинствата.

В разговор със съветника в офиса на Зеленски, журналистът обърна внимание на въпроса за участието в изборите на 6-8 милиона украинци, живеещи в чужбина.

Подоляк отбеляза, че специална работна група трябва да бъде натоварена със задачата да организира гласуването им.

Парламентарна работна комисия трябва да изчисли разходите за евентуалните избори, добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 що така

    66 83 Отговор
    за избори нЕма мъни но за златни ке.ефи има.

    Коментиран от #2, #27

    05:22 26.12.2025

  • 2 Ясно е отдавна

    29 7 Отговор

    До коментар #1 от "що така":

    Няма да има избори преди края на войната.

    05:26 26.12.2025

  • 3 Не лъжете

    58 73 Отговор
    Как да няма пари!? Хунтата краде по 10-15 милиарда годишно, лично главатарят им има 4 млрд.

    Коментиран от #5

    05:27 26.12.2025

  • 4 Лост

    29 14 Отговор
    Ако съ на Путин,че кажа ,че ще осигурят пари за изборите.Да видим тогава как ще реагира Зеленски и ЕС

    05:32 26.12.2025

  • 5 Смешко

    22 37 Отговор

    До коментар #3 от "Не лъжете":

    Халюцинации ли имаш копейко мaлoyмна🤣?

    Коментиран от #8

    05:38 26.12.2025

  • 6 Българин

    47 34 Отговор
    Споко,кака ви Фарсула фон Дерлаинен ще ви даде от нашите данъци да си направите "изборченца",нещастници крадливи.

    Коментиран от #7

    05:42 26.12.2025

  • 7 Прав си,донякъде👍

    18 20 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Трябва да "благодарим" на бункерния фюрер за войната!

    05:49 26.12.2025

  • 8 Не лъжете

    33 44 Отговор

    До коментар #5 от "Смешко":

    Скоро ще се скриеш в дупката си, палячо. Идва трудно време за безмозъчните фенове на фашисти.

    Коментиран от #9

    05:53 26.12.2025

  • 9 Отдавна съм се "скрил" 😁

    18 27 Отговор

    До коментар #8 от "Не лъжете":

    Ама не се излагам ,като вас русофили нeaдекватни и бeзмозъчни.

    Коментиран от #24

    05:59 26.12.2025

  • 10 Пенчо

    27 4 Отговор
    Демек дайте още пари, затова без да ги провеждате, обявете резултатите.

    06:04 26.12.2025

  • 11 Гръч

    21 2 Отговор
    Пари на цигани не давам

    06:09 26.12.2025

  • 12 Да ви е.а

    29 4 Отговор
    пари за избори няма а за златни кенефи има.раZтрел на кафявите яки4ки

    06:16 26.12.2025

  • 13 Хмм

    18 4 Отговор
    измислиха си причина

    06:20 26.12.2025

  • 14 Анонимен

    22 3 Отговор
    Нямали пари... Е ми, да претопят златните кенефи (нали не мислите че е само един?!) и да насекат гривни и ето им пари! Нямали били... Хайде, пак просия...

    06:31 26.12.2025

  • 15 Зелето

    17 1 Отговор
    Пари нема,свиквайте. Нова година - със старорто Зеле, догодина - с кисело Зеле, по-догодина - с вкиснато Зеле и т.н.

    Коментиран от #25

    06:50 26.12.2025

  • 16 Готов за бой

    2 13 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #19, #22, #34

    06:56 26.12.2025

  • 17 злати

    7 0 Отговор
    нямали пари,върнете всичко откраднато и ще имате пари за години напред

    07:04 26.12.2025

  • 18 Винкело

    5 0 Отговор
    И какво ще правят "далеч от фронта"? Ще думкат украинки? Ами че те са бактериологични бомби.

    07:04 26.12.2025

  • 19 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Готов за бой":

    а защо не идеш още сега в Украйна? Там такива като теб са високо ценени и трудно откриваеми.

    07:05 26.12.2025

  • 20 Единствената

    7 0 Отговор
    Която със сигурност ще изпрати мироопазващ контингент в Украйна е Русия. На другите само им се иска, но не им стиска

    07:10 26.12.2025

  • 21 Абе нека са готови

    8 1 Отговор
    Русия излишно казва, че НЕ иска натовски военни на границата си. За това започна и войната. Ама тези още сънуват, тъпо и упорито едно и също.
    Това упорстване ще накара Русия да превземе цяла Украйна и да й ликвидира държавността. Пък нека още упорстват.

    07:14 26.12.2025

  • 22 Рускиня

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Готов за бой":

    Ако не бяха рашките сега щеше да пишеш на турски!
    Питай баща си и дядо си и те ли така мислят.

    07:16 26.12.2025

  • 23 сан саничь..

    7 0 Отговор
    Нямате пари,а за вили в токсана,казина в кипре и за златни кенефи..имате,няма ли избори-точките отпадат,те не могат да бъдат подписани от зеленясъл продукт със изтекла годност,който е за бунището-и за това дезинфекцията на кieвската хунта ще продължи

    07:16 26.12.2025

  • 24 Само тъпаците

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Отдавна съм се "скрил" 😁":

    обиждат.

    07:16 26.12.2025

  • 25 Ми това е

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зелето":

    "развитието" на прокисналия съюз.
    Дадоха си парите и оръжията на укра и те там изгоряха в огъня на войната.
    Е, сега нито имат оръжия, нито и пари. За индустрията и икономиката да не говорим.
    Кой сам какво си направи, по-лошо друг не може да му го направи.

    07:18 26.12.2025

  • 26 хикочко..

    5 0 Отговор
    Франсетата и британците ще влязат в бандерско през крив макарон,но ако има алиански,,миротворци,,масква ще прати пхенянци и пекинци при тях за да бъде по интересно

    07:22 26.12.2025

  • 27 Реално

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "що така":

    Путлера напълни Украйна с пари и оръжия,нали? По "хитрия" му "план"...😁🤣😂

    Коментиран от #35

    07:23 26.12.2025

  • 28 дядото

    4 5 Отговор
    като нямате пари- къса туника,с купичка грес на кръста и на площада в брюксел.все нещо ще съберете

    07:29 26.12.2025

  • 29 Зелен наркоман

    6 2 Отговор
    Избори ще има ако някой ми даде 3 млрд гущера

    07:35 26.12.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Ша фърчи френско и британско печено...

    07:36 26.12.2025

  • 31 Умен по цялата глава

    2 0 Отговор
    Първата държава е Русия,следва Северна Корея,после Полша и накрая Унгария.

    07:37 26.12.2025

  • 32 Ми то.....

    1 0 Отговор
    Крадете по малко и ще има пари за всичко !!!!! Не гледайте боко , шиши , пиши как гепят за последно .....ние не сме във война ........ !!!!!!

    07:40 26.12.2025

  • 33 Мале какви

    1 0 Отговор
    гривни бе, какво говориш ?

    07:40 26.12.2025

  • 34 Млъкни глупак

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Готов за бой":

    Заминавай да се биеш на м си

    07:41 26.12.2025

  • 35 Ама обратната страна

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Реално":

    На медала е, Западът и тяхното Нато умреха....
    А това е не само за Русия, това е и победа за цял свят. Бъдещето е на Азия и БРИКС. Западналите умреха.

    07:42 26.12.2025

  • 36 Британските служби

    0 2 Отговор
    Подготвили сме план, не само войната да не спира, но и да ескалира! Много ни бива в тия работи!
    Къв мир бе? Та нали тогава ще почнат да търсят виновниците. А и без враг, какво ще стане с бизнеса НАТО?

    "Обединеното кралство е подготвило план за изпращане на своите войски в Украйна след края на бойните действия."

    07:43 26.12.2025

  • 37 Тома

    0 0 Отговор
    Но за крадене на пари има

    07:44 26.12.2025

