Съветникът на Зеленски Михайло Подоляк: Четири страни са готови да пратят военни в Украйна. Нямаме пари за избори

Франция, Германия, Турция и Обединеното кралство са готови да изпратят мироопазващ контингент в Украйна след края на военния конфликт с Русия, заяви пред Novyi.LIVE Михаил Подоляк, съветник в офиса на украинския президент.
Подоляк смята, че международните партньори трябва да участват в осигуряването на мира и „сдържането на Русия“.
Като пример, съветникът на Володимир Зеленски посочи Турция, за която, според него, е важно да се предотврати повторение на „икономически проблеми в Черно море“.
Турското министерство на отбраната заяви, че са необходими три ключови условия за изпращане на войски в Украйна като част от международни сили: пълно прекратяване на огъня, определяне на ясни цели и правомощия за мироопазващата мисия и разпределение на отговорностите между участващите страни.
Обединеното кралство е подготвило план за изпращане на своите войски в Украйна след края на бойните действия. Както съобщи Bloomberg, Лондон първоначално е готов да инвестира над 100 милиона британски лири за тези цели, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня. Френският президент Еманюел Марон заяви, че войските на страната ще бъдат разположени „далеч от фронта“ след края на боевете. Той смята, че „първата гаранция за сигурност“ на Украйна трябва да бъде „възраждането“ на собствената ѝ армия.
Разпоредба за гаранции за Украйна е включена в 20-точковия мирен план, който Киев обсъди с Вашингтон. Според Зеленски се предвижда също международни сили да наблюдават линията на съприкосновение.
Руското външно министерство нарече западните планове за изпращане на миротворци в Украйна „фантазии“ и отбеляза, че присъствието на войски на НАТО там, дори под фалшив флаг, е неприемливо за Москва. Президентът Владимир Путин нарече чуждестранните войски, които биха могли да пристигнат в съседната страна, легитимна цел. Той смята, че ако бъде постигнато споразумение, няма смисъл да се разполагат миротворци в Украйна.
Украйна няма финансови ресурси за провеждане на избори, заяви още Михайло Подоляк.
„Обективно, няма да можем да се справим с това, защото имаме бюджетен дефицит“, каза той. На 10 декември украинският президент Володимир Зеленски подписа закона за бюджета за 2026 г., който предвижда приходи от 2,918 трилиона гривни и разходи от 4,781 трилиона гривни.
Бюджетният дефицит е приблизително 1,863 трилиона гривни (47,5 милиарда долара).
Според Подоляк, настоящите приоритети на бюджета са въоръжаване и социални програми, които компенсират икономическите загуби за домакинствата.
В разговор със съветника в офиса на Зеленски, журналистът обърна внимание на въпроса за участието в изборите на 6-8 милиона украинци, живеещи в чужбина.
Подоляк отбеляза, че специална работна група трябва да бъде натоварена със задачата да организира гласуването им.
Парламентарна работна комисия трябва да изчисли разходите за евентуалните избори, добави той.
1 що така
Коментиран от #2, #27
05:22 26.12.2025
2 Ясно е отдавна
До коментар #1 от "що така":Няма да има избори преди края на войната.
05:26 26.12.2025
3 Не лъжете
Коментиран от #5
05:27 26.12.2025
4 Лост
05:32 26.12.2025
5 Смешко
До коментар #3 от "Не лъжете":Халюцинации ли имаш копейко мaлoyмна🤣?
Коментиран от #8
05:38 26.12.2025
6 Българин
Коментиран от #7
05:42 26.12.2025
7 Прав си,донякъде👍
До коментар #6 от "Българин":Трябва да "благодарим" на бункерния фюрер за войната!
05:49 26.12.2025
8 Не лъжете
До коментар #5 от "Смешко":Скоро ще се скриеш в дупката си, палячо. Идва трудно време за безмозъчните фенове на фашисти.
Коментиран от #9
05:53 26.12.2025
9 Отдавна съм се "скрил" 😁
До коментар #8 от "Не лъжете":Ама не се излагам ,като вас русофили нeaдекватни и бeзмозъчни.
Коментиран от #24
05:59 26.12.2025
10 Пенчо
06:04 26.12.2025
11 Гръч
06:09 26.12.2025
12 Да ви е.а
06:16 26.12.2025
13 Хмм
06:20 26.12.2025
14 Анонимен
06:31 26.12.2025
15 Зелето
Коментиран от #25
06:50 26.12.2025
16 Готов за бой
Коментиран от #19, #22, #34
06:56 26.12.2025
17 злати
07:04 26.12.2025
18 Винкело
07:04 26.12.2025
19 Георги
До коментар #16 от "Готов за бой":а защо не идеш още сега в Украйна? Там такива като теб са високо ценени и трудно откриваеми.
07:05 26.12.2025
20 Единствената
07:10 26.12.2025
21 Абе нека са готови
Това упорстване ще накара Русия да превземе цяла Украйна и да й ликвидира държавността. Пък нека още упорстват.
07:14 26.12.2025
22 Рускиня
До коментар #16 от "Готов за бой":Ако не бяха рашките сега щеше да пишеш на турски!
Питай баща си и дядо си и те ли така мислят.
07:16 26.12.2025
23 сан саничь..
07:16 26.12.2025
24 Само тъпаците
До коментар #9 от "Отдавна съм се "скрил" 😁":обиждат.
07:16 26.12.2025
25 Ми това е
До коментар #15 от "Зелето":"развитието" на прокисналия съюз.
Дадоха си парите и оръжията на укра и те там изгоряха в огъня на войната.
Е, сега нито имат оръжия, нито и пари. За индустрията и икономиката да не говорим.
Кой сам какво си направи, по-лошо друг не може да му го направи.
07:18 26.12.2025
26 хикочко..
07:22 26.12.2025
27 Реално
До коментар #1 от "що така":Путлера напълни Украйна с пари и оръжия,нали? По "хитрия" му "план"...😁🤣😂
Коментиран от #35
07:23 26.12.2025
28 дядото
07:29 26.12.2025
29 Зелен наркоман
07:35 26.12.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:36 26.12.2025
31 Умен по цялата глава
07:37 26.12.2025
32 Ми то.....
07:40 26.12.2025
33 Мале какви
07:40 26.12.2025
34 Млъкни глупак
До коментар #16 от "Готов за бой":Заминавай да се биеш на м си
07:41 26.12.2025
35 Ама обратната страна
До коментар #27 от "Реално":На медала е, Западът и тяхното Нато умреха....
А това е не само за Русия, това е и победа за цял свят. Бъдещето е на Азия и БРИКС. Западналите умреха.
07:42 26.12.2025
36 Британските служби
Къв мир бе? Та нали тогава ще почнат да търсят виновниците. А и без враг, какво ще стане с бизнеса НАТО?
"Обединеното кралство е подготвило план за изпращане на своите войски в Украйна след края на бойните действия."
07:43 26.12.2025
37 Тома
07:44 26.12.2025