Франция, Германия, Турция и Обединеното кралство са готови да изпратят мироопазващ контингент в Украйна след края на военния конфликт с Русия, заяви пред Novyi.LIVE Михаил Подоляк, съветник в офиса на украинския президент.

Подоляк смята, че международните партньори трябва да участват в осигуряването на мира и „сдържането на Русия“.

Като пример, съветникът на Володимир Зеленски посочи Турция, за която, според него, е важно да се предотврати повторение на „икономически проблеми в Черно море“.

Турското министерство на отбраната заяви, че са необходими три ключови условия за изпращане на войски в Украйна като част от международни сили: пълно прекратяване на огъня, определяне на ясни цели и правомощия за мироопазващата мисия и разпределение на отговорностите между участващите страни.

Обединеното кралство е подготвило план за изпращане на своите войски в Украйна след края на бойните действия. Както съобщи Bloomberg, Лондон първоначално е готов да инвестира над 100 милиона британски лири за тези цели, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня. Френският президент Еманюел Марон заяви, че войските на страната ще бъдат разположени „далеч от фронта“ след края на боевете. Той смята, че „първата гаранция за сигурност“ на Украйна трябва да бъде „възраждането“ на собствената ѝ армия.

Разпоредба за гаранции за Украйна е включена в 20-точковия мирен план, който Киев обсъди с Вашингтон. Според Зеленски се предвижда също международни сили да наблюдават линията на съприкосновение.

Руското външно министерство нарече западните планове за изпращане на миротворци в Украйна „фантазии“ и отбеляза, че присъствието на войски на НАТО там, дори под фалшив флаг, е неприемливо за Москва. Президентът Владимир Путин нарече чуждестранните войски, които биха могли да пристигнат в съседната страна, легитимна цел. Той смята, че ако бъде постигнато споразумение, няма смисъл да се разполагат миротворци в Украйна.

Украйна няма финансови ресурси за провеждане на избори, заяви още Михайло Подоляк.

„Обективно, няма да можем да се справим с това, защото имаме бюджетен дефицит“, каза той. На 10 декември украинският президент Володимир Зеленски подписа закона за бюджета за 2026 г., който предвижда приходи от 2,918 трилиона гривни и разходи от 4,781 трилиона гривни.

Бюджетният дефицит е приблизително 1,863 трилиона гривни (47,5 милиарда долара).

Според Подоляк, настоящите приоритети на бюджета са въоръжаване и социални програми, които компенсират икономическите загуби за домакинствата.

В разговор със съветника в офиса на Зеленски, журналистът обърна внимание на въпроса за участието в изборите на 6-8 милиона украинци, живеещи в чужбина.

Подоляк отбеляза, че специална работна група трябва да бъде натоварена със задачата да организира гласуването им.

Парламентарна работна комисия трябва да изчисли разходите за евентуалните избори, добави той.