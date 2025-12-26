Новини
Свят »
Германия »
Манфред Вебер: Искам войски с европейски флаг на униформите да гарантират мира заедно с нашите украински приятели
  Тема: Украйна

Манфред Вебер: Искам войски с европейски флаг на униформите да гарантират мира заедно с нашите украински приятели

26 Декември, 2025 06:36, обновена 26 Декември, 2025 06:41 1 026 36

  • манфред вебер-
  • европа-
  • войски-
  • украйна

Европа трябва да играе отговорна роля, когато става въпрос за предоставяне на дългосрочни гаранции за сигурност на Украйна, заяви председателят на ЕНП

Манфред Вебер: Искам войски с европейски флаг на униформите да гарантират мира заедно с нашите украински приятели - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Манфред Вебер, ръководител на Европейската народна партия (ЕНП) и нейната група в Европейския парламент, призова за участието на германски войски в осигуряването на мирно уреждане в Украйна под европейски флаг.

„Европа трябва да играе отговорна роля, когато става въпрос за предоставяне на дългосрочни гаранции за сигурност на Украйна. Надявам се, че тогава ще говорим не за национални, а за европейски оперативни структури. Искам войски с европейски флаг на униформите си, които да гарантират мира заедно с нашите украински приятели“, каза Вебер в интервю за медийната група Funke.

Още новини от Украйна

В същото време, твърди политикът, не бива да се очаква от президента на САЩ Доналд Тръмп „да осигури мирно уреждане единствено с помощта на американски войски“. „А ако говорим за европейски войски, тогава Германия не може да остане настрана“, подчерта лидерът на ЕНП. Европа, според него, „трябва да поеме отговорност за сигурността на Украйна“. „След прекратяване на огъня или мирно споразумение, европейският флаг трябва да се вее по линията на сигурност“, заключи Вебер. Същевременно той изрази скептицизъм относно перспективите за бързо прекратяване на огъня в Украйна.

По-рано лидерите на ЕС публикуваха съвместно изявление след разговорите в Берлин. Те смятат, че гаранциите за Киев трябва да включват създаването на водени от Европа „многонационални сили за Украйна“, съставени от заинтересовани страни, които да бъдат сформирани „като част от „коалиция на желаещите“ и с подкрепата на САЩ“. В изявлението се посочва, че „тези сили ще съдействат за възстановяването на украинските въоръжени сили, осигурявайки контрол над украинското въздушно пространство и морската сигурност, както и чрез операции в Украйна“.

Русия се противопоставя на присъствието на войски на НАТО в Украйна. На брифинг на 17 декември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че позицията на Москва срещу разполагането на западни контингенти в Украйна е последователна и добре позната. На 21 август руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че осигуряването на сигурността на Украйна чрез „чуждестранна военна намеса в която и да е част от украинската територия“ би било неприемливо за Русия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    42 2 Отговор
    Прочетох статията и разбрах къде е заровено кучето и откъде идват всички бъди за България, който може ще разбере.....

    Коментиран от #6

    06:44 26.12.2025

  • 2 И аз искам

    29 3 Отговор
    Мерилин Монро ама вече я няма. И я искам на18......

    06:46 26.12.2025

  • 3 Истината

    49 3 Отговор
    Вебер...да няма накрая "Ставай, ставай страна огромная...и на запад до Берлин"

    06:46 26.12.2025

  • 4 Росен Желязков

    11 27 Отговор
    България ще даде 2 млн сини каски за Украйна.Слава Украине

    Коментиран от #12

    06:47 26.12.2025

  • 5 Готов за бой

    5 38 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакво Нато не ми трябва. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    06:49 26.12.2025

  • 6 Европеец

    42 4 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Пропуснах да кажа, че Украйна няма да стана член на ЕС, тъй като той ще се превръща и във военна организация .... Да на Европейския съюз на европейските свободи и суверени държави... Не на Европейския тоталитарен и колониален съюз на урсулите.....

    06:49 26.12.2025

  • 7 побърканяк

    49 4 Отговор
    Веберчо като искаш заминавай за фронта ние ще ти пратиме Пасито с трабанчето

    06:49 26.12.2025

  • 8 Българин

    43 4 Отговор
    Недей да ми искаш,ами слагай униформата и какъвто знак искаш и заминавай на фронта,оли гофрен очилат,не хващал оръжие в ръцете си.

    06:50 26.12.2025

  • 9 Реалност

    31 2 Отговор
    Само с искам не става ,в "периферията" на ЕС се краде като за последно поръчват се стари модели тунинг оръжия на двоини цени всички искаме МИР но някой прибира едни пари и няма полза войната да приключи.

    06:52 26.12.2025

  • 10 404

    30 4 Отговор
    обрасни се бе педофил

    06:53 26.12.2025

  • 11 Гост

    33 3 Отговор
    Такива европендели като този,само селскостопанските производители ще ги излекуват с тракторите.

    06:56 26.12.2025

  • 12 Верно

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Росен Желязков":

    начело със Запряна !

    07:01 26.12.2025

  • 13 Партията

    21 1 Отговор
    На толупите

    07:06 26.12.2025

  • 14 мишо

    22 1 Отговор
    и аз неискам да ми харчите от данъците за украйна ама не ме питате който му се мре за друга държава да ходи време е вие да си изпратите децата там

    07:12 26.12.2025

  • 15 Хе!

    11 0 Отговор
    Айде, тикви! Нали сте ЕНП! Синята каска и в Масква на параде! С европейски флаг и китки в задните части на туловищата! Пред Кремал! Пеевски, Тикваря, бай Танас и Явор Божанков, дефилират победно, конвоирани от Костадинов, нахлупил съветска каска и СВТ с набучен щик!

    07:12 26.12.2025

  • 16 От небето ли да паднат тези войски?

    19 0 Отговор
    Кой джендър ще отиде да се бие, те друго държат, не пушки, нали ги виждаме на Евровизия какви страшни бойци са!? Ами да не дразнят руската мечка, защото всяко търпение има край, Европа ще гръмне като фойерверк.

    07:17 26.12.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    Хитлер пък искаше Вермахта да влезе в Москва и да превземе Сталинград. Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш.

    07:17 26.12.2025

  • 18 Ка ви търпи путин не зная

    13 3 Отговор
    Аз ако бях дори генерал от ракетни воиски с достъп до пусковите установки щях да ви залича завинаги без да чакам заповед от путин и целата европа ше удара с атома и саш иде що има ракета ще я пратя на запад и да става квото ще

    Коментиран от #29

    07:18 26.12.2025

  • 19 Тези укри

    13 0 Отговор
    Са ви приятели, защото доста парички правите покрай тях в Брюксел. На мен не са ми никакви приятели, защото постоянно ми бъркат в джоба. Колкото по бързо ги приключи Путин, толкова по добре и за моя джоб.

    07:19 26.12.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор
    Германците ще разпалят поредната световна война.

    07:19 26.12.2025

  • 21 Искаш, много искаш

    13 1 Отговор
    Иди ти бе. Ама всичките сте много умни. Ама кога стане въпрос, кой да умре, веднага се криете, другите да умират. Скапаняци сте...
    Кой война иска, сам да отиде и тям да умре. Нас това не ни засяга и няма да изпълняваме дебилните желания на психопати.

    07:23 26.12.2025

  • 22 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Вебер, еврейско 💩,,като искаш това,слагай каската,нахлузвай кубинките,нарамвай пушката и отивай у окопите на любимата ти хазарско-бандерясала клоака уСрайнна.
    Айди дай личен пример мишко.

    07:28 26.12.2025

  • 23 Айдеееее

    5 0 Отговор
    Новия Хитлер се подготвя...
    Ама още преди да започне стана от къде страната на булката!!!

    07:28 26.12.2025

  • 24 батСали

    2 0 Отговор
    МанАФфред Вебер нещо се разшава. Мислех че е умрвл надупен пред някой надарен имигрант от Кения

    07:30 26.12.2025

  • 25 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Всичките по дл оги на жлътите звезди героски ще "воюват" с кръвта на нашите деца !!

    07:30 26.12.2025

  • 26 Истината

    5 0 Отговор
    Докато тоя брадат каун ,Тъпата Кая Калас и Акушерката Урсула са на власт мир няма да има. Нека тия да пратят първи децата си в
    Украйна миротворци при Наркомана,ама нуког няма стане

    07:32 26.12.2025

  • 27 Розов пеньоар

    3 0 Отговор
    Искам на този децата и внуците да са в окопите

    Коментиран от #36

    07:32 26.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Зеленски пък иска да превземе Москва. Кой за кво си му е... Друсат се с ковти наркотици. Бай Дончо спря трафика.

    07:33 26.12.2025

  • 29 Шефът на РВСН

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ка ви търпи путин не зная":

    Е генерал полковник Каракаев. Набор 1961. Да, възможно е само с една заповед да излетят хиляди от онези, дългите кюнци и със света е свършено. Ама защо? Заради някакви си деца и внуци на бившите победени фашисти? Ненормалници бандеровци?
    Абе те са малцинство. По -добре е във всяка страна и в съюзите нормалните да ги пуснат тези и ги вържат мирно, отново Нюрнбергски съд и да се затворят завинаги на "топло " в Сибир, примерно.
    И другите, 99% на световното население ще продължим да си живеем нормално. Ние, нормалните не искаме никакви войни. А откачалките да са до 1 милион по цял свят, най-много. При над 8 милиарди население на планетата. Не си заслужава заради тези психопати да измрем всички!

    07:33 26.12.2025

  • 30 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Какъв мир ще гарантираш бе паток , европеиските патоци подклаждат войната и искат само смърт !!!!!!!

    07:34 26.12.2025

  • 31 Ехааааааа

    5 0 Отговор
    Вдигайте бялото знаме на победата и си сядайте на задниците ........да не се развее Руско знаме отново над райхстага !!!!

    07:36 26.12.2025

  • 32 Буци

    1 0 Отговор
    Тоя Вебер е един имоотентен скопен пръч, Бабето Урсула която е раждала повече от циганка и Фригидната Кая която е в менопауза или Наркомана просяк ще ни управят. Та тия хора не са пълноценни вече

    07:41 26.12.2025

  • 33 Навуходоносор

    0 0 Отговор
    Ето ви още един прошляк,който е забравил поуките на историята. Германци като него,колкото щеш.В този аспект упреквам Червената армия,че не си е свършила работата по-мащабно и докрай.

    07:42 26.12.2025

  • 34 Тома

    1 0 Отговор
    Всички г.ейове харесват манфред

    07:42 26.12.2025

  • 35 Хахаха

    0 0 Отговор
    Естаблишмънта в Брюксел откачи!
    Време е за реформи в ЕС.
    1. Премахване на ЕК и ЕП
    2. Отмяна на всички регламенти и директиви с политически и социални въпроси.
    3. ЕС трябва да е само икономически съюз.

    4. Сегашните евробюрократи и Сорос на съд.

    07:43 26.12.2025

  • 36 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Розов пеньоар":

    Той няма деца, нито внуци!

    07:45 26.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания