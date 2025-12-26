Манфред Вебер, ръководител на Европейската народна партия (ЕНП) и нейната група в Европейския парламент, призова за участието на германски войски в осигуряването на мирно уреждане в Украйна под европейски флаг.
„Европа трябва да играе отговорна роля, когато става въпрос за предоставяне на дългосрочни гаранции за сигурност на Украйна. Надявам се, че тогава ще говорим не за национални, а за европейски оперативни структури. Искам войски с европейски флаг на униформите си, които да гарантират мира заедно с нашите украински приятели“, каза Вебер в интервю за медийната група Funke.
В същото време, твърди политикът, не бива да се очаква от президента на САЩ Доналд Тръмп „да осигури мирно уреждане единствено с помощта на американски войски“. „А ако говорим за европейски войски, тогава Германия не може да остане настрана“, подчерта лидерът на ЕНП. Европа, според него, „трябва да поеме отговорност за сигурността на Украйна“. „След прекратяване на огъня или мирно споразумение, европейският флаг трябва да се вее по линията на сигурност“, заключи Вебер. Същевременно той изрази скептицизъм относно перспективите за бързо прекратяване на огъня в Украйна.
По-рано лидерите на ЕС публикуваха съвместно изявление след разговорите в Берлин. Те смятат, че гаранциите за Киев трябва да включват създаването на водени от Европа „многонационални сили за Украйна“, съставени от заинтересовани страни, които да бъдат сформирани „като част от „коалиция на желаещите“ и с подкрепата на САЩ“. В изявлението се посочва, че „тези сили ще съдействат за възстановяването на украинските въоръжени сили, осигурявайки контрол над украинското въздушно пространство и морската сигурност, както и чрез операции в Украйна“.
Русия се противопоставя на присъствието на войски на НАТО в Украйна. На брифинг на 17 декември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че позицията на Москва срещу разполагането на западни контингенти в Украйна е последователна и добре позната. На 21 август руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че осигуряването на сигурността на Украйна чрез „чуждестранна военна намеса в която и да е част от украинската територия“ би било неприемливо за Русия.
