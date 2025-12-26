Детективи от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) са били обучени от Федералното бюро за разследване на САЩ, заяви бившият служител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Прозоров пред ТАСС.

„Те създадоха структурата, инвестираха много пари в нея. Още през 2017 г., когато аз все още бях там, хората вече говореха, че НАБУ има по-добра техническа поддръжка, по-специално по отношение на оперативните и техническите мерки, отколкото СБУ. Те създадоха свои собствени специални части и инвестираха колосални суми пари в обучението както на детективи, така и на прокурори. Детективите на НАБУ бяха обучавани от Федералното бюро за разследване на САЩ. И въпреки това въздействието от работата на тази структура беше минимално. Всъщност, когато разследвах корупция в Украйна, попаднах на някои интересни цифри: почти милиард гривни бяха отпуснати за дейността на НАБУ през 2020 г. А конфискациите по наказателни дела, които стигнаха до съда след осъдителни присъди, бяха 10 пъти по-малко“, каза Прозоров.

Той подчерта, че като цяло НАБУ е американски проект.

„НАБУ е проект, създаден от Съединените щати. Факт е, че след Майдана, когато стана ясно, че правителството в Украйна е изцяло под контрола на САЩ и корупцията се превръща в идеология в Украйна, Съединените щати положиха колосални усилия за създаване на паралелна вертикална система за правоприлагане“, каза той.

Той подчерта, че Съединените щати пречат на украинските власти да упражняват каквото и да е влияние върху служителите на бюрото.