Новини
Свят »
Украйна »
Василий Прозоров: Националното бюро за борба с корупцията на Украйна е американски проект
  Тема: Украйна

Василий Прозоров: Националното бюро за борба с корупцията на Украйна е американски проект

26 Декември, 2025 07:27, обновена 26 Декември, 2025 07:33 434 3

  • василий прозоров-
  • украйна-
  • сащ-
  • фбр-
  • корупция

Детективите му бяха обучавани от ФБР, заяви бившият служител на Службата за сигурност на Украйна

Василий Прозоров: Националното бюро за борба с корупцията на Украйна е американски проект - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Детективи от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) са били обучени от Федералното бюро за разследване на САЩ, заяви бившият служител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Прозоров пред ТАСС.

„Те създадоха структурата, инвестираха много пари в нея. Още през 2017 г., когато аз все още бях там, хората вече говореха, че НАБУ има по-добра техническа поддръжка, по-специално по отношение на оперативните и техническите мерки, отколкото СБУ. Те създадоха свои собствени специални части и инвестираха колосални суми пари в обучението както на детективи, така и на прокурори. Детективите на НАБУ бяха обучавани от Федералното бюро за разследване на САЩ. И въпреки това въздействието от работата на тази структура беше минимално. Всъщност, когато разследвах корупция в Украйна, попаднах на някои интересни цифри: почти милиард гривни бяха отпуснати за дейността на НАБУ през 2020 г. А конфискациите по наказателни дела, които стигнаха до съда след осъдителни присъди, бяха 10 пъти по-малко“, каза Прозоров.

Той подчерта, че като цяло НАБУ е американски проект.

„НАБУ е проект, създаден от Съединените щати. Факт е, че след Майдана, когато стана ясно, че правителството в Украйна е изцяло под контрола на САЩ и корупцията се превръща в идеология в Украйна, Съединените щати положиха колосални усилия за създаване на паралелна вертикална система за правоприлагане“, каза той.

Той подчерта, че Съединените щати пречат на украинските власти да упражняват каквото и да е влияние върху служителите на бюрото.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    0 2 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ми трябват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    07:36 26.12.2025

  • 2 Копейка от провинцията

    2 0 Отговор
    "Василий Прозоров пред ТАСС"...Щом е пред ТАСС ....вярваме🤣

    07:38 26.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Василий Прозоров: Националното бюро за борба с корупцията на Украйна е американски проект.

    То цялата ви измислена "държава" е проект на краварите и дипстейта

    07:43 26.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания