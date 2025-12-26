Новини
Ким Чен-ун поиска производството на повече ракети и боеприпаси

26 Декември, 2025 05:23

Лидерът на КНДР посети големи военно-промишлени съоръжения

Ким Чен-ун поиска производството на повече ракети и боеприпаси - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети големи военно-промишлени съоръжения и обяви необходимостта от увеличаване на производството на ракети и боеприпаси през следващите пет години, предаде KCNA.

Ким Чен-ун заяви, че „производството на ракети и снаряди в страната е от първостепенно значение за възпиране на войната“.

Севернокорейският лидер отбеляза, че откриването на нови съоръжения е необходимо „за да се посрещнат бъдещите нужди“ на ракетните и артилерийски сили на въоръжените сили, а решение за това ще бъде взето на 9-ия конгрес на Работническата партия.

Конгресът ще се проведе в началото на 2026 г. и ще определи плана за развитие на страната за следващите пет години, според Ройтерс.

Ден преди това Ким Чен-ун инспектира строителството на ядрена подводница с управляеми ракети. Той нарече 8700-тонната подводница „епохална и решителна промяна в нивото на възпиране на войната“ и потвърди „стратегическата и тактическа политика, насочена към постоянно развитие на ядрените оръжейни възможности на флота“.

Според севернокорееца, планът на Южна Корея за съвместно разработване на ядрени подводници със САЩ заплашва с нестабилност Корейския полуостров, а отговорът ще бъде модернизиране на ВМС на КНДР и укрепване на ядрените ѝ сили.


Северна Корея
