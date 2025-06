Руски правителствен самолет тайно кацна в САЩ

Руски правителствен самолет е кацнал в САЩ, предаде NEXTA, позовавайки се на данни на сайта Flightradar24, който следи полетите в света в реално време.

Полетът е таен, защото нито една от двете страни не е разкрила кой е на борда на самолета и каква е целта на визитата.

Според данните на Flightradar24, руски правителствен самолет с бордови номер RA-96018 е излетял от Москва, кацнал е в Санкт Петербург и след това е отлетял за Съединените щати.

Самолетът Ил-96 е кацнал първо в Ню Йорк, след което е отлетял за столицата Вашингтон. Не е ясно към момента кой е на борда.

