ЕК: Ако Съединените щати превземат Гренландия със сила, веднага ще настъпи краят на НАТО

Би настъпил краят на НАТО, ако САЩ превземат Гренландия със сила, а държавите членки на Европейския съюз бъдат принудени да се притекат на помощ на Дания, ако тя е изправена пред военна агресия. За това предупреди европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс, цитиран от "Ройтерс".

Тръмп заяви, че САЩ трябва да притежават Гренландия - автономна част от Кралство Дания - за да предотвратят окупацията на стратегически разположената и богата на минерали арктическа територия от Русия или Китай. Той твърди, че военното присъствие на САЩ там не е достатъчно.

Както Гренландия, така и Дания вече подчертаха, че островът не е за продан, но Тръмп не изключи възможността за превземането му със сила.

"Съгласен съм с датския премиер, че това ще бъде краят на НАТО, но и сред хората това ще бъде много, много негативно", отбеляза Кубилюс на конференция по сигурността в Швеция.

Кубилюс посочи и че член 42.7 от Договора за Европейския съюз задължава държавите членки да се притекат на помощ на Дания, ако тя се сблъска с военна агресия.

"Ще зависи много от Дания как ще реагират, каква ще бъде позицията им, но определено има задължение държавите членки да си окажат взаимна помощ, ако друга страна членка е изправена пред военна агресия", поясни той.