ЕК: Ако Съединените щати превземат Гренландия със сила, веднага ще настъпи краят на НАТО

ЕК: Ако Съединените щати превземат Гренландия със сила, веднага ще настъпи краят на НАТО

12 Януари, 2026 16:05

Андрюс Кубилюс посочи и че член 42.7 от Договора за Европейския съюз задължава държавите членки да се притекат на помощ на Дания, ако тя се сблъска с военна агресия

Би настъпил краят на НАТО, ако САЩ превземат Гренландия със сила, а държавите членки на Европейския съюз бъдат принудени да се притекат на помощ на Дания, ако тя е изправена пред военна агресия. За това предупреди европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс, цитиран от "Ройтерс".

Тръмп заяви, че САЩ трябва да притежават Гренландия - автономна част от Кралство Дания - за да предотвратят окупацията на стратегически разположената и богата на минерали арктическа територия от Русия или Китай. Той твърди, че военното присъствие на САЩ там не е достатъчно.

Както Гренландия, така и Дания вече подчертаха, че островът не е за продан, но Тръмп не изключи възможността за превземането му със сила.

"Съгласен съм с датския премиер, че това ще бъде краят на НАТО, но и сред хората това ще бъде много, много негативно", отбеляза Кубилюс на конференция по сигурността в Швеция.

Кубилюс посочи и че член 42.7 от Договора за Европейския съюз задължава държавите членки да се притекат на помощ на Дания, ако тя се сблъска с военна агресия.

"Ще зависи много от Дания как ще реагират, каква ще бъде позицията им, но определено има задължение държавите членки да си окажат взаимна помощ, ако друга страна членка е изправена пред военна агресия", поясни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 11 Отговор
    😀😀😀😀
    Пл.5 - НАТО срещу НАТО
    🤠🤠🤠🤠

    Коментиран от #34

    16:06 12.01.2026

  • 2 Забелязъл

    17 49 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и затова ги лъжат в магазините.

    Коментиран от #4, #6, #9, #18, #23

    16:07 12.01.2026

  • 3 честен ционист

    30 11 Отговор
    Всички новоприети членки на НАТО ще бъдат разменени за Гренландия.

    Коментиран от #13

    16:09 12.01.2026

  • 4 Не помниш

    24 11 Отговор

    До коментар #2 от "Забелязъл":

    щото си 0бъл.

    16:09 12.01.2026

  • 5 И ква пък сила им трябва че да я

    26 6 Отговор
    превземат Гренландия със сила ? И без сила може

    16:09 12.01.2026

  • 6 Гошо

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Забелязъл":

    Дъъжжжжж, ти къдя са научи ве Ганяк, у Гърцийка ли?

    16:10 12.01.2026

  • 7 Доналд Тръмп, Президентът

    8 14 Отговор
    "...Андрус Кубилюс..."

    От руското Муджтаба Рачиболизада по-нелепи са само прибалтийските имена.

    16:10 12.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    37 12 Отговор
    Тогава може само да пожелаем Тръмп да удари!
    Това е много малка цена за края на престъпната организация НАТО!!

    Много е смешно как едни изцяло зависими му се репчат, все едно има какво да направят освен да поскимтят малко

    Коментиран от #111, #156

    16:10 12.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 8 Отговор

    До коментар #2 от "Забелязъл":

    Не лесно да си НЕумна ПО ПЕЙКА❗
    Какво има да запомняш- цената е написана на етикета‼️
    А и тук май не става дума за цени в магазините,
    освен ако не са пуснали Гренландия в ЛИДЛ или Била‼️

    16:10 12.01.2026

  • 10 Факти

    24 6 Отговор
    НАТО приключи. В Европа автоматично се преформатира в единна европейска армия. САЩ да се оправят сами щом така искат.

    Коментиран от #51

    16:11 12.01.2026

  • 11 Бендида

    33 4 Отговор
    Ако Гренландия/Дания поиска помощ за отбрана, просто отивате и наритвате задниците на янките. Веднъж завинаги Европа трябва да престане да каканиже и да действа.

    Коментиран от #82

    16:11 12.01.2026

  • 12 И кво беше това НАТО че

    19 5 Отговор
    ще настъпи краят на НАТО ?

    Коментиран от #17, #106, #118

    16:11 12.01.2026

  • 13 Бохо

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ще ти разменят празната манерка за кило водка.

    Коментиран от #100

    16:11 12.01.2026

  • 14 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    26 12 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    Коментиран от #21

    16:12 12.01.2026

  • 15 ха-ха 😝

    19 8 Отговор
    Тия натОвце ще се избиват взаимно ! Ха-ха ! Заради някакви си ледове и айсберги ....

    Коментиран от #27

    16:12 12.01.2026

  • 16 Ама каква сила им трябва на САЩ

    19 5 Отговор
    наистина като на острова живеят има, няма 50 000 жители. Само като пръдне нещо където е яло боб и до там им е.

    Коментиран от #31

    16:13 12.01.2026

  • 17 Владо

    6 23 Отговор

    До коментар #12 от "И кво беше това НАТО че":

    НАТО-вско оръжие помете 2 милиона руски сбърканяци.

    16:13 12.01.2026

  • 18 Ей,трол

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Забелязъл":

    Чезни от статията

    16:14 12.01.2026

  • 19 Факт неоспорим

    9 6 Отговор
    Пълни глупости , това само генеколожката фонделайниен може да го е измислила . Тръмп работи единтсвено и само за НАТО и безопасността на съюзниците в него .

    16:14 12.01.2026

  • 20 Олееееее, "демокрация" ...

    22 3 Отговор
    После и остров Ливингстън ще превземат и пингвините и Пимпирата ще отвлекат

    16:14 12.01.2026

  • 21 Руската пропаганда

    8 18 Отговор

    До коментар #14 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":

    Има за цел винаги глупака.

    16:14 12.01.2026

  • 22 Тодор Тагарев, военен министър

    4 10 Отговор
    Най-приемливото решение е да се разреши С.А.Щ да направят военна база в Гренландия !!! Не разбирам за какво е цялана тая патърдия и защо български военен министър трябва всичко да казва ?

    Коментиран от #29, #78

    16:15 12.01.2026

  • 23 Копейка

    6 14 Отговор

    До коментар #2 от "Забелязъл":

    Аз продължавам всеки ден да протестирам срещу еврото ! Искам левове или в краен случай рубли !

    16:15 12.01.2026

  • 24 няма лошо

    24 6 Отговор
    Нека да идва краят на натото, краят на ЕС, краят на еврозоната и да се свършва тази мъка. Съсипахте уредени държави и ги досарахте до фалити. Натото е нацвъкало военни бази по цял свят и не спря 50 години да води войни. ЕС с безумните си регулации и санкции успя да доведе Европа до следвоенно положение. Еврото умира едновременно с долара, защото и двете валути не са покрити със стока, а зад тях не стоят някога могъщите икономически сили. Нищо не остана, нито чиста храна, нито чист въздух, нито работни места, нито качествен живот. Ние можем и сами да се оправим, стига да не ни назначават продажници. Спрат ли да се бъркат в работите ни, ние отлично знаем как да се изправим на крака и да подобрим живота си. Затова нека това е краят на триглавата ламя, която задушава всичко, до което се докосне.

    Коментиран от #50, #76, #98

    16:15 12.01.2026

  • 25 Антитрол

    7 9 Отговор
    В този сайт битуват 7-8 трола, които работят на 2 смени, по 3-4 трола на смяна. Всеки трол длиза тук с поне 10 ника и пише вдевъзможни глупости. Аман от смахнати тролове.

    Коментиран от #33

    16:15 12.01.2026

  • 26 Факти

    18 3 Отговор
    Да помислим реално. Какво ще се промени за ЕС ако САЩ вземат Гренландия? Нищо. И без това там в момента нищо не се случва. Не се добиват ресурси и ЕС не печели по никакъв начин. Можем да говорим за пропуснати ползи в бъдеще време, но това е в сферата на хипотезите. Единственото, което ще се случи е, че връзките със САЩ ще се скъсат. Това лошо ли е всъщност? Ами ако се окаже, че така е по-добре? За ЕС ще е много по-добре да започнем да разчитаме на себе си за отбрана. Американските оръжия са адски надценени и това ни бърка яко в джоба.

    Коментиран от #30

    16:16 12.01.2026

  • 27 ха- ха 😝

    9 15 Отговор

    До коментар #15 от "ха-ха 😝":

    европейците и американците да не такива глупаци като руснаците. вече 2 000 000 руснака са под земята.

    Коментиран от #38, #45, #57

    16:16 12.01.2026

  • 28 Абе оуууууу

    15 2 Отговор
    Санкци на САЩ няма ли да наложат ? А? Щом е напуснала ООН да се закриват всички посолства на САЩ по света. Кво чакат?

    Коментиран от #55

    16:17 12.01.2026

  • 29 Факти

    12 7 Отговор

    До коментар #22 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    САЩ имат няколко военни бази в Гренландия. Имат договор с Дания от 1951 г. да правят каквито си бази искат. Това, което Тръмп го иска, те винаги са го имали и го имат и днес. Той просто иска да анексира Гренландия за да добива ресурси.

    Коментиран от #44

    16:18 12.01.2026

  • 30 честен ционист

    6 7 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Гренландия трябва на САЩ поради същата причина, поради която на РФ са й нужни бившите сателити от Източна Европа - да поемат първия удар.

    16:18 12.01.2026

  • 31 Коуега

    6 12 Отговор

    До коментар #16 от "Ама каква сила им трябва на САЩ":

    Още ли не си разбрал? Целта е да няма руснаци и китайци там и наоколо, не са им проблем жителите на Гренландия.

    Коментиран от #40, #103

    16:18 12.01.2026

  • 32 Уфф

    13 3 Отговор
    Няма да настъпи края на света бре джендъри! За какво ви това НАТО!?

    16:18 12.01.2026

  • 33 Така е колега

    16 4 Отговор

    До коментар #25 от "Антитрол":

    Аман от смахнати атлантически тролове. И са много неграмотни впрочем !

    Коментиран от #53

    16:19 12.01.2026

  • 34 Европеец

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тоя член 5, си е като без член..... Заглавието е симпатично..... Национал Атлантическата Терористична Организация трябваше да се разтури още когато се разпусна Варшавския договор....

    Коментиран от #126

    16:19 12.01.2026

  • 35 Гост

    14 4 Отговор
    Не се сещам, кой, аджеба, ще се притече на помощ на Дания, ако Тръмп нахлуе в Тръмпландия? Кои ще са главните участници от Коалицията на желаещите? България, Малта и Хърватия или ще има и други? И най вече, каква помощ ще могат да окажат на Дания срещу пълномащабната непредизвикана военна агресия на САЩ?

    Коментиран от #41, #48

    16:19 12.01.2026

  • 36 Ей,кво нещо!

    17 3 Отговор
    Европа сама си свали гащите и се 0дупи пред САЩ, а сега се чудят , защо американците искат да им го сл0жат.А честито!

    Коментиран от #54

    16:20 12.01.2026

  • 37 Евродебил

    13 8 Отговор
    Бай Дончо им предложи на меките скандинавски китки да я купи,а те не искат да го слушат.Тъкмо щеше да налее свежи средства към датското социално перо-бежанци.Ами като не искат да го слушат,той ще си вземе Гренландия без пари.После и Турция ще си прибере версиите от османския период,а Русия ще си върне балтийските територии от т.н. Финландия та чак през Варшава.Новите граждани на Германия,Швеция,Дамия,Франция и Британия ще сформират халифат и ще наложат шерията.Китай ще анексира всичко от Япония до нова Зеландия и нещата си идват на мястото.

    Коментиран от #43, #89

    16:20 12.01.2026

  • 38 хахаха

    10 5 Отговор

    До коментар #27 от "ха- ха 😝":

    е до 140 милиона има какво още ...., ми нещо украинците взеха да посвършват

    16:20 12.01.2026

  • 39 Одисей

    2 3 Отговор
    А ако я превземат с хитрост?

    16:21 12.01.2026

  • 40 Ъхъъъъъъ....

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Коуега":

    Фряш е там от руснаци и китайци ... там наоколо. Ти знаеш ли къде е точно Гренландия? А? Аре да ти помогна зетърче, че някаква полезност да има

    Коментиран от #86, #90

    16:21 12.01.2026

  • 41 Брачед

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    Как каква? Лубриканти.🤣

    16:22 12.01.2026

  • 42 Ей значи много ще ме е яд,

    13 2 Отговор
    така си го обичам това НАТО толкова много мир донесе на света, дано не се разтури. "веднага ще настъпи краят на НАТО"

    16:22 12.01.2026

  • 43 Механик

    0 5 Отговор

    До коментар #37 от "Евродебил":

    Само не използвай думата "ще!

    16:22 12.01.2026

  • 44 Тодор Тагарев, военен министър

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    "...Тръмп иска да анексира Гренландия за да добива ресурси...."

    И това може съвсем спокойно да се договори.
    Американците разработват, добиват ресурси и дават проценти на Дания, Гренландия без никакви разправии.

    16:22 12.01.2026

  • 45 проскубан 🐀,

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "ха- ха 😝":

    Никой не се интересува от мнението ти ! Локуми ще разтягаш в хоремага , тука не е за щрауси като теб !

    16:22 12.01.2026

  • 46 Дипломат

    1 1 Отговор
    Тръмп няма да използва сила за Гренландия . Ще се разберат цивилизовано.

    16:22 12.01.2026

  • 47 Уфф

    9 3 Отговор
    На кого ще се притечете на помощ бре джендъри? С господаря си ли ще воювате бре жалки смешници?

    16:22 12.01.2026

  • 48 Те са

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    си там!Искат Гренладия на книга!

    16:22 12.01.2026

  • 49 гренбандия е на САЩ

    5 2 Отговор
    Щат Гренландия ще бъдат истински американци.Ще имат бургери и макенчийз.Всичко ще е прекрасно.

    16:22 12.01.2026

  • 50 Факти

    3 9 Отговор

    До коментар #24 от "няма лошо":

    Точно заради регулациите ЕС има много по-чист въздух и храна от любимия ти БРИКС. В България за жалост има много коруция и те не се прилагат стриктно.

    Коментиран от #65, #87

    16:23 12.01.2026

  • 51 Европеец

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Така е.... Тогава Украйна се сбогува и с мераците за членство в европейския тоталитарния колониален съюз...

    Коментиран от #74

    16:23 12.01.2026

  • 52 Зевзек

    10 3 Отговор
    "Би настъпил краят на НАТО, ако САЩ превземат Гренландия със сила"

    Е няма да е със сила - той Тръмп ще направи "неустоимо предложение". Да се смееш ли да плачеш ли - във "великото НАТО" ще се самоизядат.

    Ама ви беше много хубаво когато вие със сила превземахте и затривахте държави нали - е светът му дойде до гуша от вашия "отбранителен" съюз.

    16:23 12.01.2026

  • 53 Да де

    3 12 Отговор

    До коментар #33 от "Така е колега":

    Къде ви е Мочата?
    Къде ви е лева?

    Коментиран от #62, #63, #71, #91, #95

    16:24 12.01.2026

  • 54 Айдуците и крадците са

    9 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ей,кво нещо!":

    били най-големите дупелизци винаги и така ще бъде и занапред.

    16:25 12.01.2026

  • 55 То си е точно така

    11 2 Отговор

    До коментар #28 от "Абе оуууууу":

    Щом САЩ е напуснала ООН трябва да се закрият всички посолства на САЩ по света. Правно погледнато е точно така. Дефакто САЩ е нелегитимна държава ! Нещо като диво племе в пустинята Негев

    16:25 12.01.2026

  • 56 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    12 2 Отговор
    Ще се съберат на поредният банкет...пардон,..конференция, да обсъдят ситуацията 🤣🤣🤣

    Коментиран от #64

    16:25 12.01.2026

  • 57 Това са безспорни

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "ха- ха 😝":

    Факти.

    16:25 12.01.2026

  • 58 пари и загуби

    11 2 Отговор
    Гренландия за САЩ .Останките от Украйна за ЕС за да има за какво да им потънат налятите и бъдещите мангизи там.Русия неслучайно ще им остави едно две селца.

    16:26 12.01.2026

  • 59 Илитерат

    5 2 Отговор
    Това са пълни глупости!

    16:26 12.01.2026

  • 60 Ха ХаХа

    7 4 Отговор
    Сороси ваш ли е Краснов ?,

    16:27 12.01.2026

  • 61 Дай боже

    12 4 Отговор
    Редно беше с края на Студената война, а и Варшавския договор, да се сложи край и на НАТО и натовци

    16:27 12.01.2026

  • 62 Да де

    9 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да де":

    поробиха ни

    16:27 12.01.2026

  • 63 Тихо предател, паразит !

    10 4 Отговор

    До коментар #53 от "Да де":

    Знаем че всяко зло за България, вас атлантиците ви радва. Не е нужно обаче постоянно да го демонстрирате когато сте анонимни

    Коментиран от #66, #67

    16:27 12.01.2026

  • 64 портфолио колко са задружни

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    има да се целуват,щтракат и опипват с усмивки.....

    16:28 12.01.2026

  • 65 Антитрол

    12 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    "много по-чист въздух и храна"

    За това ли подписаха споразумението с МЕРКОСУР за да си внесем храна от "лошия" БРИКС.

    Толкова е чиста храната ни че в кремвишите и колбасите няма месо, в сиренето няма мляко, кравето масло отдавна не е краве а палмово, хлябът се прави от фуражно жито и киселото мляко не се вкисва половин година.

    До кога ще се мъчиш да правиш пропаганда с лъжи и казване на черното бяло.

    Коментиран от #70, #72, #92

    16:29 12.01.2026

  • 66 ВЗРИВЯАВАЙ

    2 9 Отговор

    До коментар #63 от "Тихо предател, паразит !":

    АЛЬОША

    Коментиран от #73

    16:29 12.01.2026

  • 67 Поробен си

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тихо предател, паразит !":

    и се радваш.

    16:29 12.01.2026

  • 68 Гръм и мълнии

    10 3 Отговор
    НАТО е САЩ и САЩ е НАТО. Без американците, НАТО не може да съществува.

    Коментиран от #75

    16:29 12.01.2026

  • 69 !!!?

    4 6 Отговор
    Путлер е готов да даде "Орешник" на Тръмп за да превземе Гренландия...че му причернява от това НАТО !

    16:29 12.01.2026

  • 70 Руската пропаганда има за цел

    5 8 Отговор

    До коментар #65 от "Антитрол":

    Глупака 😄

    Коментиран от #138

    16:29 12.01.2026

  • 71 поробен си и се

    8 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да де":

    радваш.

    16:31 12.01.2026

  • 72 Оди у Русиа

    3 9 Отговор

    До коментар #65 от "Антитрол":

    На чистата храна.Чий го крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #79

    16:31 12.01.2026

  • 73 Заравяй

    7 2 Отговор

    До коментар #66 от "ВЗРИВЯАВАЙ":

    Но заравяй живи под него отрепките като теб

    16:31 12.01.2026

  • 74 Факти

    2 10 Отговор

    До коментар #51 от "Европеец":

    Украйна е с единия крак в ЕС. Връщане назад няма. Нали затова е тази война - колко нова територия и ресурсу ще влязат в ЕС. Путин не иска да ни даде Крим и Донбас, защото там са залежите на нефт, газ и редкоземни елементи. Да не мислиш, че на Путин му пука за руснаците, които избива от 12 години? Евромайдана беше за членство на Украйна в ЕС ако не си забравил. Тогава никой не е споменавал НАТО. За НАТО се заговори чак през 2017 г., когато стана ясно, че Путин няма да спре да въоръжава и финансира сепаратистите в Донбас. Войната е за ресурси. На Путин може да не му трябват, но на ЕС му трябват и Путин не иска да му ги даде, за да не стане ЕС по-силен. Това, че Украйна е сувереннна държава и избира ЕС вместо Русия на Путин не му дреме.

    16:31 12.01.2026

  • 75 Една мисъл не ми дава мира

    0 7 Отговор

    До коментар #68 от "Гръм и мълнии":

    Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?

    Коментиран от #83

    16:32 12.01.2026

  • 76 Всяко зло за добро

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "няма лошо":

    Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.

    Ето Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
    Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
    Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
    Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
    Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.

    16:32 12.01.2026

  • 77 ООН е тази която дава

    8 1 Отговор
    Легитимност на държавите. В момента САЩ не е легитимна и НЕ е държава! Нужно и правилно е ООН да я лиши от правото на всякакви държавни атрибути и символи! Посолства, търговски представителства и право на собствена международно призната валута! Това би трябвало да се направи! Законите и устава на ООН го налагат

    16:32 12.01.2026

  • 78 Истината е

    4 10 Отговор

    До коментар #22 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    че САЩ искат да ликвидират тотално присъствието на Русия в Арктика. Всъщност, ако САЩ придобият Гренландия, Русия веднага ще подвие опашка и ще избяга. Лошото за руснаците е, че този регион е единственото място където могат да скрият малкото им останали здрави кораби, навсякъде другаде могат да бъдат задържани и конфискувани, а в Черно море и директно унищожени от украински подводни дронове.

    16:32 12.01.2026

  • 79 Първо

    7 1 Отговор

    До коментар #72 от "Оди у Русиа":

    Теб в Сибир да те трескат тунгусите

    16:32 12.01.2026

  • 80 Имаше една поговорка

    5 0 Отговор
    "Кой каквото си надроби, това ще сърба"...освен,че ще сърбат,сега ще го и ядат🔞

    16:32 12.01.2026

  • 81 Отец Дионисий

    6 4 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #85

    16:33 12.01.2026

  • 82 Коста

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Бендида":

    И ти бе! С мешката! Ще гледаш тв ли мислиш?

    16:33 12.01.2026

  • 83 Гръм и мълнии

    7 1 Отговор

    До коментар #75 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Май руснаците яко са те чук али, че са ти фетиш ...само копейки и руснаци ти се привиждат.

    16:34 12.01.2026

  • 84 Хаха

    6 2 Отговор
    А когато Турция взе Северен Кипър във война с Гърция, настъпи ли отан апокалипсис!? Нищо няма да се случи и сега! Много ми е интересно, ако някой нападне Турция например, дали гръцки войски ще се втурнат по отановска линия да бранят Тюркие или ще помагат на нападателя, както и при обратния вариант...

    16:35 12.01.2026

  • 85 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "Отец Дионисий":

    Така мислят помаците.
    Марш в джамията бе гьотверен

    16:35 12.01.2026

  • 86 Не ги образовай

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ъхъъъъъъ....":

    Атлантиците трябва да си останат кухарки, сган, смет .

    .

    16:35 12.01.2026

  • 87 Тоя па

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    А въздухът над ЕС си стои там и не мърда, а? Поне една гънка да имаше връз онуй сивото нещо в чутурата, щеше да разбереш в какви дивотии вярваш.

    16:36 12.01.2026

  • 88 Гост

    7 2 Отговор
    Стига тъпотии. Тръмп не иска Гренландия нито заради територията, нито заради ресурсите, нито заради местоположението.Той просто иска:
    1. Да покаже на европейските пудели, че са само пудели и колкото и да лаят по кервана, той си върви. Да се знае, кой е Шефът!
    2. Зашото може! Може да си прави каквото си иска, може да вземе и Гренландия и никой дори няма да се опита, да го спре.
    3. Вярва, че така ще влезе в историята като първия президент, разрширил територията на САЩ.
    Толкова. Всичко станало са подробности без значение. .

    16:37 12.01.2026

  • 89 Град Козлодуй

    3 6 Отговор

    До коментар #37 от "Евродебил":

    Много грешиш, приятел. Китай ще анексира Русия, която така или иначе е техен вече полумъртъв васал.

    Коментиран от #93

    16:37 12.01.2026

  • 90 Коуега

    4 6 Отговор

    До коментар #40 от "Ъхъъъъъъ....":

    На двата полюса оперират най-много руснаци,тъпанар.Сигурно знаеш и повече от Тръмп. Сега китайците строят собствени ледоразбивачи.А тази снимка,си я мушни отзад , географски педал.

    Коментиран от #94, #97, #99

    16:39 12.01.2026

  • 91 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да де":

    Ти остави мочата - къде ви е Гренландия, къде ви е българското злато, къде ви е "силното и сплотено" НАТО.

    16:41 12.01.2026

  • 92 Факти

    0 5 Отговор

    До коментар #65 от "Антитрол":

    Мислиш, че в БРИКС тия стоки са с по-добро качество ли? Сделката с МЕРКОСУР беше сключена от необходимост за да се свали инфлацията и да се спаси автомобилния сектор. Това се нарича компромис. Ти знаеш ли какви бяха кренвиршите и колбасите по комунизма??? Не говоря за домашните луканки, а тези от магазина. Знаеш ли какви отрови имаше в тях за които БКП не ти казваше? Както не ти каза за Чернобил и 47 уранови мини, които отровиха земята ни. Айде моля ти се. Сега има продукти с всякакво качество. Ако имаш качества имаш пари и си купуваш качествени храни. Ако нямаш качества имаш по-малко пари и си купуваш по-нискокачествени храни. Това се нарича справедливост. Аз какво съм виновен, че ти нямаш качества да си купиш качествена храна?

    Коментиран от #101, #102

    16:41 12.01.2026

  • 93 Ломския

    4 2 Отговор

    До коментар #89 от "Град Козлодуй":

    О козлодуйски - какво стана онези мургавите излекуваха ли ти запека.

    16:43 12.01.2026

  • 94 Бегай бре неграмотник

    2 4 Отговор

    До коментар #90 от "Коуега":

    Никой порай Гренландия не минава. Маршутите са на съвсем друго място. А относно автономията на Гренландия териториалните и води не са определени а и САЩ вече не е в ООН и на териториални води реално право няма от правно международна гледна точка. Тва е сега една държава парий, диво племе дефакто без легитимност

    Коментиран от #117, #150

    16:46 12.01.2026

  • 95 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да де":

    Левът "ни" явно никога не е била "твоя" валута, защото такава за теб е турската лира...

    16:47 12.01.2026

  • 96 После

    1 2 Отговор
    Камчатка и Якутия,че са заплаха за САЩ!

    Коментиран от #108

    16:47 12.01.2026

  • 97 То се вижда ясно

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Коуега":

    Кой е тъпанар

    16:47 12.01.2026

  • 98 Сульооо

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "няма лошо":

    Кух ,какво търсиш в еврозоната и ЕС? Заминавай за Русия,след това на фронта и знаеш какво следва

    Коментиран от #105, #116

    16:50 12.01.2026

  • 99 "оперират" смешник

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Коуега":

    Мозъчни операции правят

    Коментиран от #109

    16:50 12.01.2026

  • 100 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бохо":

    Кой ще ти да де нещо за нищо бе,няма толкова глупав.

    16:52 12.01.2026

  • 101 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "Факти":

    "от необходимост за да се свали инфлацията и да се спаси автомобилния сектор"

    И защо в "просперираща европа има инфлация и трябва да се спасява автомобилния сектор" - нали Русия щеше да фалира а не ЕС.

    "Знаеш ли какви отрови имаше в тях за които БКП не ти казваше?" - казах ти до кога ще се мъчиш да правиш пропаганда с лъжи и казване на черното бяло. Знам много добре защото съм работил в такива фабрики навремето - колбасите се правеха от месо и нямаше хилядите Е-та които слагат сега. "Кучешката радост" което беше най-долнопробния салам беше по истински от сегашните - сега кучето ми ужким шпек не иска да яде. Всичко беше натурално защото ако имаше отрови киселото мляко нямаше да се вкисва като сегашното или пък бирата да става на парцали ако стои един ден на слънце. Отровите освен хората избиват и бактериите.

    Но няма лошо продължавай с плоските си лъжи - единственото което постигаш хората да намразват все повече наведените ни евроатлантици

    16:52 12.01.2026

  • 102 Шушумиго

    5 0 Отговор

    До коментар #92 от "Факти":

    Кого заблуждаваш?!? Знам какви бяха колбасите при комунизма,защото поддържах машините на най-големия месокомбинат в България!Имаше БДС.И който не го спазваше влизаше в затвора. Тия лидълски номера ги запази за двайсетгодишните ютюбъри!

    16:52 12.01.2026

  • 103 Колко имаш

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Коуега":

    По география бе играч??

    Коментиран от #107, #110, #143

    16:52 12.01.2026

  • 104 Долу ЕС

    5 0 Отговор
    независимо със сила или друг начин, сащ ще постигнат пълен контрол над скапания датски остров, а нато няма да се разпадне каквото и да става. Все едно роба в плантацията да си напише сам свидетелството за СВОБОДЕН ЧОВЕК и робовладелеца да го подпечата доброволно! скапаните европейци НИШО НЕ СА РАЗБАРАЛИ. цяла западна европа скоро нама да е бяла и такива преговори изобшо за вбъдеще няма да се водят, защото преговарящите няма да са ввче глупави бели, а млади амбициозни мургави мюсюлмани

    16:52 12.01.2026

  • 105 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Сульооо":

    Ами ти защо не си на източния фронт да помагаш на зеления наркоман че го е закъсал.

    16:54 12.01.2026

  • 106 Пръдляк

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "И кво беше това НАТО че":

    Явно бавно четеш и трудно помниш.НАТО е това ,дето копейките го разгромиха над 2000 пъти,при положение че там не е стъпвал крак на натовски войник!

    Коментиран от #113

    16:58 12.01.2026

  • 107 Абе остави го тва атлантенце

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Колко имаш":

    Аз мислих да му покажа северният маршут на китакските контейнеровози даже, но на малоумни неграмотни атлантенца не си струва ум да им наливаш..
    друго им е нужно.... Ква география, те мозъчна дейност нямат ...ти за география

    Коментиран от #114

    16:58 12.01.2026

  • 108 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "После":

    "Камчатка и Якутия,че са заплаха за САЩ!"

    Ха ха ха, ама там има атом и като го има не са заплаха - ето даже и Кимчо не е заплаха за САЩ защото има атом че даже Дончо му ходи на гости и си приказваха сладко - забравихте ли?

    16:58 12.01.2026

  • 109 Коуега

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от ""оперират" смешник":

    Операция, не означава само доктор да ти я извършва. Ограмоти се какво означава, илитерат

    16:58 12.01.2026

  • 110 Коуега

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Колко имаш":

    Не ходих на училище,географе

    16:59 12.01.2026

  • 111 Сульовци

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Няма да ви стигне живота да дочакате края на НАТО! Не вярвайте на руската пропаганда и не си правете илюзии.

    Коментиран от #115

    17:00 12.01.2026

  • 112 Блян

    1 0 Отговор
    Дончо има тази мечта за Гренландия отдавна...

    17:01 12.01.2026

  • 113 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Пръдляк":

    "при положение че там не е стъпвал крак на натовски войник"

    Ами то краварски войник не беше стъпвал почти до самия край на Хитлер ама според пропагандата ви САЩ са победили Хитлер нали? - или тази опорка за друго трябваше да се ползва.

    17:01 12.01.2026

  • 114 Коуега

    2 3 Отговор

    До коментар #107 от "Абе остави го тва атлантенце":

    Образовай се, какво търсят китайци и руснаци там,папагал.Контейнеровозите си ги остави за друг път

    Коментиран от #120

    17:01 12.01.2026

  • 115 Зевзек

    1 3 Отговор

    До коментар #111 от "Сульовци":

    "Няма да ви стигне живота да дочакате края на НАТО!"

    Що бе докторите да не са ти казали че ще мреш скоро щото НАТО-то ви е вече история.

    Коментиран от #129

    17:02 12.01.2026

  • 116 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "Сульооо":

    Как пък нито една копейка не замина да работи или живее в Русия.

    17:02 12.01.2026

  • 117 Коуега

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Бегай бре неграмотник":

    Спирай гренландските гъби

    17:03 12.01.2026

  • 118 Айде сега

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "И кво беше това НАТО че":

    НАТО е това което ти пази дирника.Като престане да го пази други ще го вземат.

    Коментиран от #125

    17:04 12.01.2026

  • 119 пффф

    3 1 Отговор
    И като настъпи краят на НАТО -- какво? Голям праз ?!

    17:04 12.01.2026

  • 120 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #114 от "Коуега":

    "какво търсят китайци и руснаци там"

    А какво търсят господарите ти там - да не би цялото земно кълбо да им е бащиния.

    Коментиран от #133, #139

    17:04 12.01.2026

  • 121 Давай, бате Дони!

    3 1 Отговор
    В теб ни е спасението и надеждата да бутнеш сата.НАТО и ЕС.сср!

    17:05 12.01.2026

  • 122 Ъхъъъъъъ....

    1 3 Отговор
    Фряш е там от руснаци и китайци ... там наоколо. Около наоколо... Ти знаеш ли къде е точно Гренландия? А? И къв да го дирят там руснаците? Или е сложничка географията за атлантенце?

    Коментиран от #136

    17:05 12.01.2026

  • 123 Хеми значи бензин

    1 2 Отговор
    Е нали не е на Дания. какъв е проблема тогава.

    17:06 12.01.2026

  • 124 Иван Венков

    1 1 Отговор
    Излиза, че ако кралят на най-силното кралство (САЩ) е луд, другите само кудкудякат и не може да направят нищо?! А другите двама крале Путин и Си, се облизват и те да завладеят нещо и да имат полза.
    А, всъщност кой е зад кулисите?
    Възмутително! Вместо да си сътрудничат 90% от хората действат, като идиоти.

    Коментиран от #130

    17:07 12.01.2026

  • 125 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "Айде сега":

    "НАТО е това което ти пази дирника"

    Хайде бе как го пази като напада други държави ли, и как го пази - като създава врагове ли. Кой ни застрашаваше до 2014 година когато организираха кървавия преврат в Русия. Ако господарите ти не се месеха по целия свят сега светът щеше да е едно много мирно и тихо място.

    Коментиран от #135

    17:08 12.01.2026

  • 126 Не си познал

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Европеец":

    За да си прави средновековната Просийка каквото си поиска ли? Няма да се разтури,а ще се увеличи и ще бие тези които трябва!

    17:09 12.01.2026

  • 127 Търновец

    0 2 Отговор
    Вчера или оня ден беше вдигнат на тубата коментар на една дама по BR 24 Zukunft 1. Там много добре е пояснено че според Американците Русите са много напред в усвояването на природните ресурси по дъното на Северния океан - нефт и газ злато диаманти редки метали, и тревожното е че за Вова се твърди че има вече и домогвания към централната зона - ничия вода - ръководена от ООН. И ако Гренландия стане Американска то техните фирми ще спечелят огромни суми не само от богатствата на острова но и от прилежащия шелф. А Китай няма как да атакува и заради многото сила около Тайван но и защото най новият самолетоносач влезе за ремонт скоро след пускане на вода.

    Коментиран от #142

    17:10 12.01.2026

  • 128 Вижте бре

    2 2 Отговор
    Тръмп не е добре с кратуната човека а в САЩ масово са тотално скарани с географията. Не е нужно всяка глупост да им се коментира. Нали помните как 6-ти американски флот щяха да го пращат по бреговете и пристанищата на Беларус? А? .... Това са неграмотни хора бе....

    17:10 12.01.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Историк

    0 3 Отговор

    До коментар #124 от "Иван Венков":

    "А другите двама крале Путин и Си, се облизват и те да завладеят нещо и да имат полза"

    Има "малка" разлика - Путин и Си се борят за собствените си територии отнети някога от тях за разлика от краварите които завладяват чужди територии които никога не са били техни.

    Коментиран от #164

    17:12 12.01.2026

  • 131 Амин

    1 2 Отговор
    Та то това е целта на бай дън :)

    17:13 12.01.2026

  • 132 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #129 от "Прудльооо":

    "щом още ти пази кирливия дирник"

    НАТО единствено пази задниците на нашите продажни евроатлантици от народната любов - друго не пази. Ама като гледам на къде върви натото евроатлантиците скоро ще я изпитат.

    Коментиран от #155

    17:14 12.01.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Съобщение

    2 1 Отговор
    До -Троловете на смъркача - от 4 години есе едни и същи фантазии драскате , нямате ли малко акъл поне да размените думите в изреченията хихи ?

    17:16 12.01.2026

  • 135 Ами така, пази го!

    2 0 Отговор

    До коментар #125 от "Антитрол":

    Ако не беше намесата на Алианса в Бивша Югославия,никой нямаше да знае за тебе!

    17:16 12.01.2026

  • 136 Коуега

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "Ъхъъъъъъ....":

    Брей,цял албум си имаш...дирят майка ти там,спокойно🤣

    17:16 12.01.2026

  • 137 Крадливият САЩ

    2 1 Отговор
    Нали щяха на Панама канала да връщат? Ъхъъъ....

    17:16 12.01.2026

  • 138 Правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Руската пропаганда има за цел":

    Тук има най много глупаци.

    Коментиран от #141

    17:17 12.01.2026

  • 139 Коуега

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "Учуден":

    Майка ти търсят,спокойно.

    Коментиран от #144

    17:17 12.01.2026

  • 140 мдаааа

    2 0 Отговор
    повтаряме една и съща мантра по 5х на седмица. Явно събира кликове за отчитане пред рекламодателите

    17:19 12.01.2026

  • 141 Няма пич най много глупаци!

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "Правилно":

    Едно две атлантенца са само които мърсят форума. И при това са неграмотни и двете

    17:19 12.01.2026

  • 142 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "Търновец":

    "ничия вода - ръководена от ООН"

    Ха ха ха ама господарите ти като дойдат вече няма да е ничия нали - не ви ли заболяват кръстовете да сте постоянно в тая поза. Иначе краварите могат да си обявят мексиканския залив за американски - там не е ничия вода ръководена от ООН. Кога ще научите че териториалните води на всяка държава са 12 мили от брега - всичко останало е международни води.

    Коментиран от #146

    17:19 12.01.2026

  • 143 Коуега

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Колко имаш":

    4уках даскалката, и не влизах в час,кой да ти учи? 🤣🤣🤣географията я оставям на такива като теб

    Коментиран от #147

    17:20 12.01.2026

  • 144 Учуден

    1 2 Отговор

    До коментар #139 от "Коуега":

    Няма страшно те са намерили твоята - тя си е на същото място на околовръстното.

    Коментиран от #148

    17:21 12.01.2026

  • 145 хихи

    1 0 Отговор
    А дано, ама надали!!

    17:22 12.01.2026

  • 146 Руската пропаганда

    0 1 Отговор

    До коментар #142 от "Антитрол":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #151

    17:23 12.01.2026

  • 147 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #143 от "Коуега":

    Да не е бил даскал че при джендитата много полове и се обърквам във взаимоотношенията им.

    17:24 12.01.2026

  • 148 То като го четеш тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #144 от "Учуден":

    Май и той е бил цял живот на околовръстното. Някаква атлантическа чайка ще да е

    Коментиран от #160

    17:24 12.01.2026

  • 149 Ну, Пагади !

    4 1 Отговор
    НАТО ще се разпадне и Европейския съюз също.
    Въпрос на време е . Тогава мощен член, ще ни влезне от към юг.

    Коментиран от #157

    17:24 12.01.2026

  • 150 Копейките освен,че са предатели

    1 4 Отговор

    До коментар #94 от "Бегай бре неграмотник":

    Са и неграмотни.

    Коментиран от #154

    17:25 12.01.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Галина Колева

    1 0 Отговор
    НЯКОЙ ДА ЗАЩИТИ КИПЪР !? ...

    Коментиран от #167

    17:26 12.01.2026

  • 153 Мехмед I

    1 0 Отговор
    Интересно ми е тогава ще я има ли границата от Капитан Андреево до Резово или ще станем пак Вилает Румелия?!Язък за похарчените пари за Ф-ките.......

    Коментиран от #158

    17:26 12.01.2026

  • 154 Обади се ако намериш

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Копейките освен,че са предатели":

    Неграмотен русофил ! Виж атлантенцата масово са такива. С мозък на пастет

    17:26 12.01.2026

  • 155 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "Зевзек":

    От вас никой не се страхува,две плесници на един вас и се разбягвате като хлебарки.Какво общо имате вие с народа? Силни сте само на думи,но сте изключително тъпи и прости! Слушах интервюто на вашия вожд по канал едно,такива глупости за Еврозоната изтропа,че се скъсах от смях.Тоя си мисли ,че говори на митинг в някоя ромска махала.

    Коментиран от #161

    17:27 12.01.2026

  • 156 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Не те знам на колко години си,но не правиш ли сметка че в случай че НАТО фалира може би ни чака Путин!И автоматично младите мъже стават мишена на Путин.Така че още се радвай че НАТО си заминава.

    17:27 12.01.2026

  • 157 Една мисъл не ми дава мира

    1 3 Отговор

    До коментар #149 от "Ну, Пагади !":

    Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?!

    Коментиран от #165, #170

    17:27 12.01.2026

  • 158 Хаарсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #153 от "Мехмед I":

    Да сте учили Турски!

    17:28 12.01.2026

  • 159 хаха

    1 0 Отговор
    Какво само доживяхме? Евроатлантическите съюзници от НАТО се заплашват едни други с война. Не знам какво да кажа. Дотолкова се компрометираха като съюз, че вече и гаргите им се смеят. Без САЩ ЕС няма шанс да се защитава- 100 000 войници на САЩ са в пъти над 2-3 000 000 на ЕС като спиращ ефект. Просто е- ако атакуваш тия 100 000, срещу теб има близо 3 000 000 РЕДОВНА АРМИЯ плюс поне 10 000 000 запас плюс, абе, американци с по гараж пълен с всякакво оръжие до гаубици и тежки картечници. И досега НАТО бе блок от над 30 единни държави плюс американците.
    ЕС трябвало да направи свои 100 000 армия да замести САЩ. Кого ще стреснат? 50000 остават в тила да пазят казармите, защото иначе за 0 време оръжия и всичко ще бъде ошушкано, а и кой да пази при бунтове, 50000 отиват на фронта. Леле и силата... Ако веят и знаменца на дъга и са с полички, направо враговете ще бягат от ужас.

    17:28 12.01.2026

  • 160 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #148 от "То като го четеш тоя":

    Ами знам ли всичките "евроджендъри" от кой пол са - те сега ербап че им разрешиха еднополовите бракове и всички надигнаха глави.

    Коментиран от #163, #166, #169

    17:29 12.01.2026

  • 161 Копейките са само в интернет

    1 1 Отговор

    До коментар #155 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Навън сякаш са се изпарили.

    17:29 12.01.2026

  • 162 Абе факти блокирайте ги тези боклуци

    2 2 Отговор
    и атлантически неграмотни тролчета. Излагат ни пред чужденците

    Коментиран от #171

    17:31 12.01.2026

  • 163 Мда

    1 0 Отговор

    До коментар #160 от "Учуден":

    Ето че и ти си надигнал

    17:31 12.01.2026

  • 164 Така,така

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Историк":

    Си си ваема Сибир,а Путин никога няма да вземе Украйна,щото не е негова.Кажи коя чужда територия са окупирали САЩ и са се настанали??Сульо искам ОТГОВОР!!

    17:32 12.01.2026

  • 165 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #157 от "Една мисъл не ми дава мира":

    "Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?!"

    Ами копейките си пожелаха разпада на НАТО и то стана пък козячетата си пожелаха разпада на Русия път то взе че не стана - та не ми стана ясно на кого желанията не се сбъдват.

    17:33 12.01.2026

  • 166 Копей

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Учуден":

    Ама видя ли как американските "джендари" всеки ден отвличат руски танкери и как изнесоха Мадуро по бели гащи дето го пазеха руснаците 😁

    17:33 12.01.2026

  • 167 Ехааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Галина Колева":

    ОТ КОГО ?

    17:33 12.01.2026

  • 168 Механик

    0 0 Отговор
    Какво правят хиените??? Организират се в група и нападат по-слабите животни, за да ги изядат. Естествено, по-едрите и силни хиенки ядат първи най-много. останалите ядат после и каквото остане.
    Какво става обаче, ако няма дивеч за лов?!?! Тогава по-силните хиенки атакуват по-слабите и ги изяждат. Накрая тайфата се разтуря.
    Кой разбрал, разбрал.

    17:34 12.01.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Кое никога не се случва мисирчо?

    0 0 Отговор

    До коментар #157 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Че си продадоха нивите на братушките по 100 000 еврака декара а ти лапаш бахур Стоичков ли?

    17:35 12.01.2026

  • 171 Пръдльо

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "Абе факти блокирайте ги тези боклуци":

    Ти чужденец ли си? Омитай се ,докато е време!

    17:35 12.01.2026

Новини по държави:
