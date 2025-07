Роберта Мецола: Гордея се с гласуването на Европейския парламент. Честито, България

След гласуването в пленарна зала на положителното становище относно кандидатурата на България за приемане на еврото и присъединяване към еврозоната на 1 януари 2026 г. председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви:

„Гордея се с гласуването на Европейския парламент, което проправя пътя на България към еврозоната.

Това е още една голяма стъпка напред за народа на България и Европа към валута, която носи сигурност и стабилност.

Честито, България!

„Постигнахме отличен резултат на пленарното заседание само преди няколко минути, когато 531 членове на ЕП гласуваха за присъединяването на България към еврозоната и проправиха, бих казала, заключителните стъпки към това, което заявяваме от дълго време: Еврото е стабилност. Еврото означава сигурност и стабилност.

България показа невероятен ангажимент. Виден е огромният успех, който днес България демонстрира като член на Шенгенското пространство, след толкова години извън него, като решението за приемането ѝ беше взето миналата година. Виден е и значителният напредък на страната към пълна икономическа конвергенция."

Proud of @Europarl_EN's vote paving the way for Bulgaria to join the Eurozone.



This is another big step forward for the people of Bulgaria and Europe towards a currency that brings security and stability.



Честито, България! 🇪🇺🇧🇬 pic.twitter.com/KbNynw23A6