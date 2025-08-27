Новини
Хърватската икономика расте бързо

Хърватската икономика расте бързо

27 Август, 2025

Брутният вътрешен продукт е нараснал с 3,4% в реално изражение през второто тримесечие на 2025 г.

Хърватската икономика расте бързо - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водена главно от растежа на личното потребление и инвестициите, хърватската икономика е нараснала с 3,4 на сто на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. – по-бързо отколкото през предходното тримесечие, съобщи ХИНА, предаде БТА.

Хърватското статистическо бюро публикува днес първата си оценка, която показва, че брутният вътрешен продукт е нараснал с 3,4% в реално изражение през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г. Това бележи 18-то поредно тримесечие на растеж, показвайки по-бърз растеж от предходното тримесечие, когато БВП е нараснал с 2,9%.

Според данни на статистическото бюро, потреблението на домакинствата – най-големият компонент на БВП в страната – се е увеличило с 4,0% на годишна база през второто тримесечие, значително по-бързо от растежа от 1,7%, регистриран през първото тримесечие.

Брутното образуване на основен капитал е нараснало с 5,2%, спрямо 4,5% през предходното тримесечие.

Държавните разходи са нараснали с 2,4%, след ръст от 5,8% през първото тримесечие.

Вносът на стоки и услуги се е увеличил с 3,3%, което е значително забавяне спрямо 8,8% през предходното тримесечие. Вносът на стоки е нараснал с 0,9%, докато вносът на услуги – с 16,4%.

Износът на стоки и услуги е нараснал с 1,6% през второто тримесечие на годишна база, доста под 6-процентния растеж, регистриран през първото тримесечие. Износът на стоки се е увеличил с 3,7%, докато износът на услуги е спаднал с 0,3%.

Според сезонно коригирани данни от бюрото по статистика, хърватската икономика е нараснала с 3,2% на годишна база и с 1,2% на тримесечна база през второто тримесечие.

По този начин растежът на Хърватия продължава да изпреварва средния за Европейския съюз, отбелязва ХИНА.

Евростат наскоро съобщи, че икономиката на ЕС е нараснала с 0,2% на тримесечна база и с 1,5% на годишна база през второто тримесечие, въз основа на сезонно коригираните данни. Икономиката на еврозоната е нараснала с 0,1% на тримесечна база и с 1,4% на годишна база.


Хърватия
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    6 6 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за еврото.

    19:38 27.08.2025

  • 2 РАЗВЕСЕЛИХТЕ МЕ

    8 10 Отговор
    Расте, а?? Явно не сте ходили в Хърватия скоро.

    19:38 27.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 11 Отговор
    Всички чужди компании избягаха от Хърватия заради повишените разходи в еврозоната.Най голям спад на промишленото производство тази година е в България и Хърватия.70 процента от брутния вътрешен продукт на Хърватия в момента е от туризъм а 30 процента от добив на дървесина и минерали .Цените в курортите се дигнаха двойно и затова има разтеж.Но чехите вече не ходят в Хърватия а догодина и Немците ще спрат.

    Коментиран от #5

    19:39 27.08.2025

  • 4 Факти

    11 7 Отговор
    След приемане на еврото хърватския народ гласува два пъти за управляващата партия - на парламетарните и на местните избори. Ако хърватите бяха недоволни от еврото щяха да сменят управляващите.

    Коментиран от #10

    19:39 27.08.2025

  • 5 Вежливия лос

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Браво бе, економист!

    19:39 27.08.2025

  • 6 стоян

    15 6 Отговор
    Приеха еврото и бизнеса и парите потекоха към хърватите - а сръбските путинофили да лапат мухите - който е минавал през хърватско знае каква е разликата в стандарта между европейци и сръбски путинофили

    19:40 27.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 6 Отговор
    Ръст 0.2% при 20% инфлация❗🤔

    19:41 27.08.2025

  • 9 ПРЕДИ ДВЕ СЕДМИЦИ

    5 11 Отговор
    Бях в Загреб. Да ви кажа българи - лошо ви се пише догодина с еврото.

    Коментиран от #14

    19:44 27.08.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Половин България е на режим за вода, а МИНИСТЪР-ПРЕ••••ДАТЕЛЯТ си прави комплекс с ВОДОПАД🤔❗
    Дали българите са шастливи, че не го ИЗРИТВАТ 🤔❓

    Коментиран от #15

    19:44 27.08.2025

  • 11 възрайдаи се

    2 7 Отговор
    ако не беше еврото щяха да са с 90- до 100 % по-голям растеж,еврото ги спира

    19:47 27.08.2025

  • 12 БЕЗ МАЙТАП

    1 0 Отговор
    На шопо казват какво да прави другите мислят преди да го направят.Този път правилно са ви казали ама другият път.......мислете

    19:48 27.08.2025

  • 13 Икономист

    6 3 Отговор
    Знаете ли какво означава ръст от 3,4 процента в термините на икономиката?
    Нарича се да умреш от смях:)))))
    Такъв феномен досега не е имало и няма и да има.
    Иначе в България стандарта вече гони Швейцарската и Скандинавските икономики от към цени.

    19:49 27.08.2025

  • 14 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "ПРЕДИ ДВЕ СЕДМИЦИ":

    Загреб не е за прошляци ,да беше отишал в Беларус или в Расията да видиш що е то стандарт

    Коментиран от #16

    19:49 27.08.2025

  • 15 А цяла

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    България е пълна с психипати като теб,некъпани русофили

    Коментиран от #22

    19:51 27.08.2025

  • 16 европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    С какво да иде там няма бензин или ако има струва 5 лева за сега.

    19:53 27.08.2025

  • 17 Фактчекър

    4 2 Отговор
    След приемането на еврото от 1 януари 2023 г., Хърватска преживява значими икономически промени и предимно положителни резултати:

    Икономиката на Хърватска се засилва и расте по-бързо от средното за еврозоната, с реален растеж на БВП около 6,2% през 2022 г. и прогнози за 3,4% през 2024 г. и 2,9% през 2025 г.

    Приемането на еврото е намалило валутния риск и трансакционните разходи, което улеснява търговията и инвестициите, особено с останалите страни от еврозоната.

    Туризмът, който е ключов сектор за икономиката, се разраства, като е улеснено плащането и по-ясна ценова политика за чуждестранните посетители.

    Финансовата стабилност се увеличава, кредитните рейтинги на Хърватска се подобряват, а лихвените проценти по заемите намаляват.

    Въпреки леко повишената инфлация, икономическата устойчивост на страната нараства благодарение на премахването на валутни колебания и по-доброто интегриране в европейската финансова система.

    Хърватия става част и от Шенгенското пространство, което допълнително улеснява свободното движение и икономическите връзки.

    Като цяло преминаването към еврото засилва международната привлекателност на Хърватия, подкрепя по-добри външни и вътрешни инвестиции и води до по-голяма икономическа стабилност и растеж.

    19:53 27.08.2025

  • 18 Цончо

    1 4 Отговор
    Лъжа!Еврото ги скапа !

    Коментиран от #26

    19:55 27.08.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Въведоха своевременно еврото.

    19:59 27.08.2025

  • 21 Ха сега де...

    1 3 Отговор
    Е що така бе, нали още преди две години си изхвърлиха куните за да си продадат независимостта за еврото, едновременно с това влязоха в еврозоната и досега трябваше да са фалирали?

    20:03 27.08.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "А цяла":

    БЕЗ.НИК.ОВЧИ БЕЗ.УМ.ЕЦО, така е ❗
    Половината българи са некъпани,
    защото имат вода по няколко часа в денонощието❗
    И няма значение дали са русоФИЛИ или русоФОБИ,
    ВОДА НЯМА ЗА ВСИЧКИ ‼️

    20:03 27.08.2025

  • 23 Един

    3 3 Отговор
    Да живее евро-пропагандата! Гобелс сигурно се върти на пумпал като гледа 4тия райх до какви висини е стигнал!

    20:04 27.08.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Скоро Хърватска ще се изравни по стандарт и ще надмине Германия.

    Коментиран от #27

    20:05 27.08.2025

  • 25 Метресата от Барселона

    4 1 Отговор
    Какво иска да ни каже горепубликуваната статия? Че с въвеждането на еврото Хърватия направо лети към космоса, икономиката й процъфтява, а гражданите се чудят как да изпозват голямото си богатство. Такова промиване на мозъци не е имало и по времето на Гьобелс!

    20:08 27.08.2025

  • 26 много българи живеят е Еврозоната

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Цончо":

    защо не са се скапали, а не искат да се прибират при лева?

    20:12 27.08.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    По- скоро Германия ще се срине и ще изпадне под Хърватска,
    че може да се изравни и с България ‼️

    Коментиран от #28

    20:14 27.08.2025

  • 28 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Да това е много вероятно и може би и Франция абе не вървят нещата на добре в този така наречен ЕС ама както е казал капитанът на потъващия кораб спокойно моряци вода има за всички

    20:24 27.08.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    След приемането на еврото жизнения стандарт в Хърватия излетя в небесата. Ние благодарение на големия държавник и велик българин Бойко Борисов успяхме да хванем последния влак. Сърбия и Македония няма да ги коментирам. Там е руски свят, комунизъм, беднотия и мизерия.

    20:24 27.08.2025

