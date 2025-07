Зеленски обяви мащабна трансформация в правителството: ето кой ще е новият премиер на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с първия вицепремиер и министър на икономиката на страната Юлия Свириденко и я покани да оглави правителството, съобщиха украинските медии.

„Обсъдихме и конкретни мерки, които биха могли да укрепят икономическия потенциал на Украйна, да разширят програмите за подкрепа на украинците и да увеличат собственото ни производство на оръжие. За тази цел започваме трансформацията на системата на изпълнителната власт в Украйна“, каза украинският президент.

В. „Украинска правда“ съобщи, че Върховната рада ще разпусне правителството на 16 юли. Планирано е новото правителство да бъде гласувано ден по-късно, на 17 юли (четвъртък).

Назначаването на Свириденко за поста ръководител на украинското правителство беше потвърдено по-рано от източници в украински издания. Самият Зеленски обеща „трансформация на изпълнителната власт“ на 13 юли след среща с настоящия премиер Денис Шмигал.

От март 2020 г. постът министър-председател на Украйна се заема от Денис Шмигал. Оставката му все още не е обявена.

Според Bloomberg, Володимир Зеленски е обсъдил евентуална смяна на украинския посланик във Вашингтон по време на разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, а Шмигал е бил сред потенциалните кандидати за този пост. Зеленски потвърди, че планира да замени посланика на Украйна в САЩ Оксана Маркарова, която заема поста от 2021 г.

Както отбеляза Зеленски, по време на срещата със Свириденко е бил докладван напредъкът за изпълнението на споразуменията с европейските и американски партньори на Киев, постигнати в рамките на неотдавнашната конференция за възстановяване на Украйна, предаде агенция УНИАН. Зеленски добави: „Трябва да приложим възможно най-бързо всичко, което може да подпомогне стабилността на нашата държава и общество.“

