Израелски изтребители удариха Южен Ливан, загина 11-годишно момче

Изтребители на Израелските отбранителни сили удариха град Тулин в сряда по време на масирани атаки срещу Южен Ливан, убивайки 11-годишно момче, съобщиха от Министерството на здравеопазването на републиката.

„Израелски самолет изстреля ракета по село Тулин, в граничния район Марджаюн, в резултат на което 11-годишно момче беше убито, а друг местен жител беше ранен“, се казва в съобщението. „Получена е информация за пострадали след въздушния удар по сирийския Дейр, броят им се уточнява“.

Както съобщава телевизионният канал Al Mayadeen, силни експлозии са станали в близост до градовете Джбаа, Джезин и Набатия, разположени северно от река Литани, където се намират предполагаемите цели на шиитската милиция Хизбула. Израелските военновъздушни сили нанесоха последен удар по този район на 27 юли, когато 4 души бяха убити и 12 бяха ранени. Според Министерството на здравеопазването на републиката, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато на 27 ноември 2024 г., Израел е извършил над 4 хиляди атаки на ливанска територия от началото на годината. Атаките и обстрелите са оставиха 230 загинали и 496 ранени. Властите не са уточнили броя на цивилните жертви, нито броя на загубите, понесени от шиитските бойци.

Израелската армия заяви, че последните удари по Южен Ливан са насочени към военни обекти на шиитската организация Хизбула.

„Израелските отбранителни сили са нанесли удари по терористични цели на Хизбула в Южен Ливан“, се казва в изявлението. Сред атакуваните цели военните посочват „складове за оръжие“, „ракетни установки“ и „съоръжения, където е съхранявано инженерно оборудване, което е позволило възстановяването на терористичната инфраструктура в района“.

Според армията движението продължава да се опитва да се възстанови в цялата република, „използвайки ливанското население като човешки щит“.

„Наличието на оръжия и дейността на Хизбула в района е нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня между Израел и Ливан“, отбеляза пресслужбата.

Иран ще подкрепи всяко решение, взето от "Хизбула" в отговор на проекта за разоръжаване, приет от ливанското правителство, заяви тази вечер иранският външен министър, цитиран от Франс прес и БТА.



"Всяко решение във връзка с разоръжаването в крайна сметка ще зависи от самото движение "Хизбула". Ние го подкрепяме от разстояние, но не се месим в решенията му", каза Абас Арагчи в интервю за иранската държавната телевизия.



Подкрепяното от Техеран шиитско движение заяви днес, че ливанското правителство е извършило тежък грях, като е решило да го разоръжи до края на 2025 г., и че то ще действа така, сякаш това решение не съществува. Противниците му нарекоха решението историческо.



Вчера ливанското правителство предприе безпрецедентна стъпка, като инструктира армията да подготви план за действие за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.



Правителството "направи сериозна грешка, като взе решение, което лишава Ливан от оръжието на съпротивата срещу израелския враг", отговори движението, като подчерта, че това решение "подкопава суверенитета на Ливан и дава свобода на действие на Израел". "Поради това ние ще действаме така, сякаш то не съществува", допълни то.



"Хизбула" смята, че това решение "е плод на разпорежданията на американския специален пратеник Том Барак, който предложи на властите движението да се разоръжи съгласно точен график. То "обслужва изцяло интересите на Израел и оставя Ливан незащитен пред израелския враг, без средства за възпиране", заяви движението.



Взетото от ливанското правителство решение е част от прилагането на договореното с американско посредничество примирие, което на 27 ноември миналата година сложи край на продължил повече от година конфликт между "Хизбула" и Израел, припомня АФП. Споразумението предвижда само шест военни и охранителни организации да имат право да носят оръжие.



В изявлението си "Хизбула" отново подчерта, че прекратяването на израелските удари срещу Ливан, които продължават почти ежедневно въпреки примирието, са предварително условие за осъществяване на дискусия за "нова национална стратегия за отбрана".