Фон дер Лайен обсъди със Зеленски мирно споразумение и бъдещето на Украйна в ЕС

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че е провела разговор с украинския президент Володимир Зеленски относно развитието на ситуацията в Украйна през последните дни и следващите стъпки, съобщава Ройтерс, предава БТА.

„Обсъдихме следващите стъпки по пътя към договаряне на мирно споразумение, бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз, както и усилията за нейното възстановяване“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа X.

Ден по-рано Зеленски проведе телефонни разговори с американския президент Доналд Тръмп и редица европейски лидери в рамките на активна дипломатическа инициатива.

По информация на Белия дом, Тръмп може да се срещне с руския президент Владимир Путин още следващата седмица.