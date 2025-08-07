Новини
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен обсъди със Зеленски мирно споразумение и бъдещето на Украйна в ЕС

7 Август, 2025 17:21 876 62

  • урсула фон дер лaйен-
  • володимир зеленски-
  • бъдеще-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • мирно споразумение

Председателката на ЕК подчерта ангажимента към възстановяването на страната и напредъка по европейската интеграция на фона на активни дипломатически контакти на Киев

Фон дер Лайен обсъди със Зеленски мирно споразумение и бъдещето на Украйна в ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че е провела разговор с украинския президент Володимир Зеленски относно развитието на ситуацията в Украйна през последните дни и следващите стъпки, съобщава Ройтерс, предава БТА.

„Обсъдихме следващите стъпки по пътя към договаряне на мирно споразумение, бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз, както и усилията за нейното възстановяване“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа X.

Ден по-рано Зеленски проведе телефонни разговори с американския президент Доналд Тръмп и редица европейски лидери в рамките на активна дипломатическа инициатива.

По информация на Белия дом, Тръмп може да се срещне с руския президент Владимир Путин още следващата седмица.


  • 1 Съветският пeHиc аkp0бат

    20 1 Отговор
    Путин лично е забранил удара по кортежа на Зеленски в Сумска област. Според източници, руските въоръжени сили е можело ударят с ракети мястото, където Зеленски е пристигнал вечерта на 6 август, но е било отказано. Разузнавачите са получили сателитни снимки и агентурни доклади за изпращането на кортежа на Зеленски до командния пункт в Сумска област няколко часа преди пристигането му и са предали информацията на Генералния щаб. След получаване на информацията и аварийния доклад обаче, Путин е дал отрицателен отговор

    Коментиран от #11, #57, #59

    17:22 07.08.2025

  • 2 пешо

    37 1 Отговор
    акушерката с зеления може да си обсъждат всичко , но нищо не зависи от тях

    17:23 07.08.2025

  • 3 Ля ля ля ля

    27 1 Отговор
    От тия двамата нищо не зависи

    17:24 07.08.2025

  • 4 ти да видиш

    27 2 Отговор
    Интересно, какво изобщо обсъждат тези, като от тях нищо не зависи!? Ако има обсъждане, ще е между тези които я започнаха т.. е САЩ и тези, които водят в резултата т. е. печелят Русия!

    Коментиран от #13

    17:24 07.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    15 1 Отговор
    Мирно решение предлагано от самото начало:
    1. Украйна влиза във военен съюз с Русия! Най-сигурният мир;
    2. Съд за бандеровците фашисти. Алтернатива да бягат в чужбина и да им се отнеме украинското гражданство и повече да нямат правото да стъпват в Украйна и Русия;
    3. Контрол на обучавана история. Не как местният Хитлер (Бандера) бил герой на народа - от 2010г. Новото поколение трябва да бъде преобучено;
    4. Разбирателство за територия. От началото допусках, че минимума който ще искат руснаците, е подарената от Ленин Новорусия за влизането в СССР. Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР. Точни ясни граници с причина.

    Коментиран от #18

    17:25 07.08.2025

  • 7 Топч0

    8 0 Отговор
    Нали има критерии? Когато ги покрие тези критерии след около 30 години да заповядат.

    17:25 07.08.2025

  • 8 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 17 Отговор
    Няма да мръдна от бункера, тук имам всякакви предимства

    17:25 07.08.2025

  • 9 5775

    7 0 Отговор
    През крив макарони.

    17:26 07.08.2025

  • 10 А стига биееее

    14 0 Отговор
    И на Фон дер Лайен ли е звънял тоя телефонен терорист Зеленски

    17:26 07.08.2025

  • 11 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp0бат":

    Ε κακ ще ударят кортежа на Зеленски..Та Зеленски е необходим на Русия..Нали точно Зеленски обезкости Западналите колективни.

    17:26 07.08.2025

  • 12 Гръч

    7 0 Отговор
    С какво ще възстановите Украйна,като теглите милиарди да ги подарите на САЩ

    17:27 07.08.2025

  • 13 обсъждат те

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "ти да видиш":

    Дедовия

    17:27 07.08.2025

  • 14 пиночет

    1 16 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    17:27 07.08.2025

  • 15 Бай Ганьо

    1 10 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния

    17:27 07.08.2025

  • 16 Председателката на ЕК подчерта....

    11 0 Отговор
    Ох боже аман от чертожници. Тоз почертал, другият подчертал..

    17:28 07.08.2025

  • 17 Горски

    11 1 Отговор
    Тази глобалистка фашистка да си ходи. Може и на фронта да отиде със сина и. Европа иска мир, както и Америка и целия свят! Следващата среща на тези двамата, ще е в Магадан. Тая олицетворява бюрокрацията и корупцията.

    17:29 07.08.2025

  • 18 Атина Палада

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Не ти изчетох коментара .Само първите две изречения.
    Арестович отдавна каза ,че ( цитирам дословно)
    "Единствено Русия може да гарантира сигурността на Украйна "!
    Арестович живее в САЩ и няма как да бъде обвиняван в русофилство..

    Коментиран от #49, #56

    17:29 07.08.2025

  • 19 А Зеленски

    10 0 Отговор
    Кога ще звънне на премиерчето дЖилезку и да му подчертае нещо а?

    17:30 07.08.2025

  • 20 Толкова се уплашени

    8 0 Отговор
    че направо се изтрещели. Ясно осъзнават че дори съединените щати и Тръмп нищо не могат да направят по въпроса. Следващите посещения при зеленски ще бъдат на полска територия където ще си шмъркат белите линийки и ще разсъждават умно върху въпроса как може да се върне цялата територия.

    17:30 07.08.2025

  • 21 Пасивен педофил -плешивия охлюв

    1 6 Отговор
    Оставам в бункера

    17:32 07.08.2025

  • 22 Големи

    4 0 Отговор
    усилия за нейното възстановяване полагала Урсулата и се късала да полага ама трябвало първо да го обсъди и да го подчертае. Ама всичко ни стана ясно от всякъде ......

    17:33 07.08.2025

  • 23 А баба яга за каква се мисли ????

    5 0 Отговор
    То ще има ли покрайна бе съсел .....всичко е Русия !!!!!!

    17:34 07.08.2025

  • 24 Буха ха

    2 0 Отговор
    Зельо е пор

    17:35 07.08.2025

  • 25 ТЕАТЪР НА АБСУРДА

    7 1 Отговор
    Двамата които нищо не зависи обсъждали. Направо да полудее човек.

    17:35 07.08.2025

  • 26 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Защо една не успяла акушерка, разследвана за измами и нямаща нищо общо с Русия и руските територии ,ще обсъжда мирно споразумение? 404 и ЕС да не воюват помежду си? Не трябва ли да има руски представители на обсъждане за мир?

    17:35 07.08.2025

  • 27 Запознат

    0 0 Отговор
    Който е тръгнал да убива, сто пъти да му се връща!

    17:35 07.08.2025

  • 28 БЕЗГЛАСНАТА БУКВА

    6 2 Отговор
    СЕ НАПЪНАЛА ДА СТАНЕ ГЛАСНА. ЪЪЪ НЕМА ШАНС.

    17:35 07.08.2025

  • 29 Неразбрал

    3 1 Отговор
    Урсулата иска насила да вкарва РУСИЯ в ес .....пита ли ПУТИН за това ?

    Коментиран от #31

    17:36 07.08.2025

  • 30 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    1 9 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #44

    17:36 07.08.2025

  • 31 Аптека Марешки

    1 7 Отговор

    До коментар #29 от "Неразбрал":

    С какво се лекарство се лекуват руски въшки?

    17:37 07.08.2025

  • 32 Кремълско джудже 1,50 без токчета

    2 11 Отговор
    Този път ще остана в бункера

    17:37 07.08.2025

  • 33 Ехааааааа

    2 1 Отговор
    Айдеееее русия започва преговори за присъединяването и към ес .....а тя дали иска ????

    Коментиран от #35

    17:37 07.08.2025

  • 34 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    2 12 Отговор
    Ако ще има момченца в бункера,това ме устройва!

    Коментиран от #55

    17:38 07.08.2025

  • 35 Така

    0 7 Отговор

    До коментар #33 от "Ехааааааа":

    Диагноза, руски въшки, и то много, направо пламнал.

    17:39 07.08.2025

  • 36 Ролан

    4 1 Отговор
    Тия двамата,скоро няма да ги има,та какво толкова обсъждат ? )))

    17:39 07.08.2025

  • 37 Европа и Украйна

    1 4 Отговор
    трябва да действаме заедно и да забравим Тръмп! От неговия храст заек няма да изскочи! Напротив, само пречи!
    Путин го върти както си иска- определя му мястото на на срещата, кой да идва, кой няма да идва и т.н. Тръмпон е лаик в политиката, полза от него няма!

    Коментиран от #58

    17:40 07.08.2025

  • 38 Древун

    3 0 Отговор
    Бабушкерата обсъжда общото им бъдеще зад решетки...
    Ма пак куца далавера- мъже и жени ружат в отделни зяведения...

    17:41 07.08.2025

  • 39 ТИ ЩЕ СИ В ДРРЪНГУЛНИКА ФФФАШАГО !

    3 0 Отговор
    ТАЯ ПРРРРОСТАКРЕЛА КЪДЕ СЕ СЛАГА ? КОЙ ТЕ БРОИ ЗА ЖИВА МА ПЕРКЕНДЕ !! ТИПЧНО ФАШИЗОИДНИ НОМЕРА НА ТЪЪЪПУНГЕР , ДА СЕ ПРАВИ НА ЗНАЧИМА . НЕ ГО ЛЪЖИ МАААА!!! ТОГАВА ВЕЧЕ ЩЕ ТИ СИ В ДРРРЪНГУЛНИКА ДО ЖИВОТ !!! МАМИЦ ТИ ФАШ ЗВЯР!

    17:41 07.08.2025

  • 40 Бай Ганьо

    2 5 Отговор
    Кремълския педофил е вече бита карта, както и Копейкин, Плюнчо и палячовците от Възраждане!

    17:42 07.08.2025

  • 41 Гай Турий

    5 0 Отговор
    Тая коза и нейната камарила от юрочиновници никой не ги взема насериозно и в предвид за каквито и да е преговори за мир с Русия. Путин не ги смята за нормални и решаващи събитията същества, за него те са гнилоч на природата. Тия са съвсем вън от играта и събитията, чужд, ненужен, вреден елемент.

    17:42 07.08.2025

  • 42 Урсул Вейдер Лайен

    2 0 Отговор
    Епизод VII: Възходът на Урсул Вейдер
    ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ
    В ЕДНА ДАЛЕЧНА ГАЛАКТИКА...

    Времето е смутно.
    Съюзът, наречен Еврогалактическа Комисия,
    се тресе от напрежение, нарастващи граници
    и изчезваща демокрация.

    На чело стои Урсул Вейдер Лайен,
    силна в брюкселската Сила,
    кове споразумения и холограмни речи
    за мир, възстановяване и разширяване.

    На другия фронт — Кайен Зеленски,
    бивш актьор, настоящ Командир на Изтока,
    търси своя път към Звездата на Евро-ордена,
    преговаряйки ден и нощ във дълга дипломатическа сага.

    В сянка дебне Империята –
    старият лорд Путин,
    а далеч на запад още по-старият, Доналд Тръмп,
    се готви да върне баланса… или да го взриви.

    Галактиката е затаила дъх.
    Нова глава започва…

    Коментиран от #47

    17:42 07.08.2025

  • 43 Митрофанова

    1 2 Отговор
    Утре в 9часа пред посоль ще раздаваме тубите с бензин!

    17:42 07.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 европромивка на обществото

    4 0 Отговор
    Загубилите войната с все по0големи претенции.

    17:43 07.08.2025

  • 46 Ура за Русия!

    4 2 Отговор
    Победата на Русия е победа за България!

    Коментиран от #50, #52, #54

    17:44 07.08.2025

  • 47 пиночет

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Урсул Вейдер Лайен":

    Путин е главатаря на пасивните педофили

    17:45 07.08.2025

  • 48 грУЙо

    4 0 Отговор
    Какво имат да обсъждат . Те немат право да обсъждат. Това с окраина се решава от Русия и само от Русия.Не ви ли загряха разредените мозъци!

    17:45 07.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 България 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ура за Русия!":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    17:47 07.08.2025

  • 51 Механик

    1 0 Отговор
    ЛАЙкучките от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ,един по една се срещат със Зеленски, за да обсъждат ялови теми.
    А щяха да дават тауруси, патриоти, леопарди....
    Шубенцето е голем страх, а за празни приказки никой до сега не е ял бой.
    п.п.
    Абе, кво стана с дългио нептун и плана за победата?

    17:47 07.08.2025

  • 52 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ура за Русия!":

    Няма как да стане,щом като ние българите също като Путин, смятаме руснаците за добитък!

    17:48 07.08.2025

  • 53 Тия..

    0 0 Отговор
    Никой не ги брои.

    17:49 07.08.2025

  • 54 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ура за Русия!":

    Ако си знаеше историята, щеше да си наясно колко абсурдно звучи това. Но кой ли е твоя народ, и пия история приемаш?

    17:50 07.08.2025

  • 55 Полек ,мале

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Ослушай се,огледай се,ако не идва влак- премини! Много каруцарски го раздаваш.Да не те помете експреса.Много такива ,юнаци зад клавиатурата, разбраха на живо, че да си каруцар не е полезно за здравето.Господ не може да те отърве,ако им попаднеш в полезрението.Чисто човешки те съветвам.

    Коментиран от #60

    17:50 07.08.2025

  • 56 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Русофила си е русофил няма знамение къде живее

    17:51 07.08.2025

  • 57 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp0бат":

    А ха и да повярвам руските фашисти ако знаеха за командния център биха се възползвали и без Зеленски в него

    17:51 07.08.2025

  • 58 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Европа и Украйна":

    Само от Урсула има полза:)))) я виж как те спаси от страшният грип ,като ти "набучи" бустерите:)

    17:51 07.08.2025

  • 59 звучи логично

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp0бат":

    Русия не се занимава с мръсни игри, даже против враговете си. Русия воюва честно. Така беше създадена съвременна България. Русия победи Османска Турция в честен бой и даде десетки хиляди свидни жертви, за Вяра и Свобода.. Дай Боже, по-скоро край на войната!

    Коментиран от #62

    17:51 07.08.2025

  • 60 Ела ми е

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Полек ,мале":

    Еля бе пикле, еля бе травестит еля еля

    17:52 07.08.2025

  • 61 Малииии

    0 0 Отговор
    Колко ограничени хора има в България

    17:52 07.08.2025

  • 62 България 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "звучи логично":

    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    17:53 07.08.2025

