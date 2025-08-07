Фон дер Лайен обсъди със Зеленски мирно споразумение и бъдещето на Украйна в ЕС

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че е провела разговор с украинския президент Володимир Зеленски относно развитието на ситуацията в Украйна през последните дни и следващите стъпки, съобщава Ройтерс, предава БТА.
„Обсъдихме следващите стъпки по пътя към договаряне на мирно споразумение, бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз, както и усилията за нейното възстановяване“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа X.
Ден по-рано Зеленски проведе телефонни разговори с американския президент Доналд Тръмп и редица европейски лидери в рамките на активна дипломатическа инициатива.
По информация на Белия дом, Тръмп може да се срещне с руския президент Владимир Путин още следващата седмица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съветският пeHиc аkp0бат
Коментиран от #11, #57, #59
17:22 07.08.2025
2 пешо
17:23 07.08.2025
3 Ля ля ля ля
17:24 07.08.2025
4 ти да видиш
Коментиран от #13
17:24 07.08.2025
6 Някой
1. Украйна влиза във военен съюз с Русия! Най-сигурният мир;
2. Съд за бандеровците фашисти. Алтернатива да бягат в чужбина и да им се отнеме украинското гражданство и повече да нямат правото да стъпват в Украйна и Русия;
3. Контрол на обучавана история. Не как местният Хитлер (Бандера) бил герой на народа - от 2010г. Новото поколение трябва да бъде преобучено;
4. Разбирателство за територия. От началото допусках, че минимума който ще искат руснаците, е подарената от Ленин Новорусия за влизането в СССР. Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР. Точни ясни граници с причина.
Коментиран от #18
17:25 07.08.2025
7 Топч0
17:25 07.08.2025
8 Пасивен Кремълски педофил с токчета
17:25 07.08.2025
9 5775
17:26 07.08.2025
10 А стига биееее
17:26 07.08.2025
11 Атина Палада
До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp0бат":Ε κακ ще ударят кортежа на Зеленски..Та Зеленски е необходим на Русия..Нали точно Зеленски обезкости Западналите колективни.
17:26 07.08.2025
12 Гръч
17:27 07.08.2025
13 обсъждат те
До коментар #4 от "ти да видиш":Дедовия
17:27 07.08.2025
14 пиночет
17:27 07.08.2025
15 Бай Ганьо
17:27 07.08.2025
16 Председателката на ЕК подчерта....
17:28 07.08.2025
17 Горски
17:29 07.08.2025
18 Атина Палада
До коментар #6 от "Някой":Не ти изчетох коментара .Само първите две изречения.
Арестович отдавна каза ,че ( цитирам дословно)
"Единствено Русия може да гарантира сигурността на Украйна "!
Арестович живее в САЩ и няма как да бъде обвиняван в русофилство..
Коментиран от #49, #56
17:29 07.08.2025
19 А Зеленски
17:30 07.08.2025
20 Толкова се уплашени
17:30 07.08.2025
21 Пасивен педофил -плешивия охлюв
17:32 07.08.2025
22 Големи
17:33 07.08.2025
23 А баба яга за каква се мисли ????
17:34 07.08.2025
24 Буха ха
17:35 07.08.2025
25 ТЕАТЪР НА АБСУРДА
17:35 07.08.2025
26 Лопата Орешник
17:35 07.08.2025
27 Запознат
17:35 07.08.2025
28 БЕЗГЛАСНАТА БУКВА
17:35 07.08.2025
29 Неразбрал
Коментиран от #31
17:36 07.08.2025
30 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Коментиран от #44
17:36 07.08.2025
31 Аптека Марешки
До коментар #29 от "Неразбрал":С какво се лекарство се лекуват руски въшки?
17:37 07.08.2025
32 Кремълско джудже 1,50 без токчета
17:37 07.08.2025
33 Ехааааааа
Коментиран от #35
17:37 07.08.2025
34 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
Коментиран от #55
17:38 07.08.2025
35 Така
До коментар #33 от "Ехааааааа":Диагноза, руски въшки, и то много, направо пламнал.
17:39 07.08.2025
36 Ролан
17:39 07.08.2025
37 Европа и Украйна
Путин го върти както си иска- определя му мястото на на срещата, кой да идва, кой няма да идва и т.н. Тръмпон е лаик в политиката, полза от него няма!
Коментиран от #58
17:40 07.08.2025
38 Древун
Ма пак куца далавера- мъже и жени ружат в отделни зяведения...
17:41 07.08.2025
39 ТИ ЩЕ СИ В ДРРЪНГУЛНИКА ФФФАШАГО !
17:41 07.08.2025
40 Бай Ганьо
17:42 07.08.2025
41 Гай Турий
17:42 07.08.2025
42 Урсул Вейдер Лайен
ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ
В ЕДНА ДАЛЕЧНА ГАЛАКТИКА...
Времето е смутно.
Съюзът, наречен Еврогалактическа Комисия,
се тресе от напрежение, нарастващи граници
и изчезваща демокрация.
На чело стои Урсул Вейдер Лайен,
силна в брюкселската Сила,
кове споразумения и холограмни речи
за мир, възстановяване и разширяване.
На другия фронт — Кайен Зеленски,
бивш актьор, настоящ Командир на Изтока,
търси своя път към Звездата на Евро-ордена,
преговаряйки ден и нощ във дълга дипломатическа сага.
В сянка дебне Империята –
старият лорд Путин,
а далеч на запад още по-старият, Доналд Тръмп,
се готви да върне баланса… или да го взриви.
Галактиката е затаила дъх.
Нова глава започва…
Коментиран от #47
17:42 07.08.2025
43 Митрофанова
17:42 07.08.2025
45 европромивка на обществото
17:43 07.08.2025
46 Ура за Русия!
Коментиран от #50, #52, #54
17:44 07.08.2025
47 пиночет
До коментар #42 от "Урсул Вейдер Лайен":Путин е главатаря на пасивните педофили
17:45 07.08.2025
48 грУЙо
17:45 07.08.2025
50 България 🇧🇬
До коментар #46 от "Ура за Русия!":Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
17:47 07.08.2025
51 Механик
А щяха да дават тауруси, патриоти, леопарди....
Шубенцето е голем страх, а за празни приказки никой до сега не е ял бой.
п.п.
Абе, кво стана с дългио нептун и плана за победата?
17:47 07.08.2025
52 Българин
До коментар #46 от "Ура за Русия!":Няма как да стане,щом като ние българите също като Путин, смятаме руснаците за добитък!
17:48 07.08.2025
53 Тия..
17:49 07.08.2025
54 Хаха
До коментар #46 от "Ура за Русия!":Ако си знаеше историята, щеше да си наясно колко абсурдно звучи това. Но кой ли е твоя народ, и пия история приемаш?
17:50 07.08.2025
55 Полек ,мале
До коментар #34 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":Ослушай се,огледай се,ако не идва влак- премини! Много каруцарски го раздаваш.Да не те помете експреса.Много такива ,юнаци зад клавиатурата, разбраха на живо, че да си каруцар не е полезно за здравето.Господ не може да те отърве,ако им попаднеш в полезрението.Чисто човешки те съветвам.
Коментиран от #60
17:50 07.08.2025
56 Ха ха ха
До коментар #18 от "Атина Палада":Русофила си е русофил няма знамение къде живее
17:51 07.08.2025
57 Лука
До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp0бат":А ха и да повярвам руските фашисти ако знаеха за командния център биха се възползвали и без Зеленски в него
17:51 07.08.2025
58 Атина Палада
До коментар #37 от "Европа и Украйна":Само от Урсула има полза:)))) я виж как те спаси от страшният грип ,като ти "набучи" бустерите:)
17:51 07.08.2025
59 звучи логично
До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp0бат":Русия не се занимава с мръсни игри, даже против враговете си. Русия воюва честно. Така беше създадена съвременна България. Русия победи Османска Турция в честен бой и даде десетки хиляди свидни жертви, за Вяра и Свобода.. Дай Боже, по-скоро край на войната!
Коментиран от #62
17:51 07.08.2025
60 Ела ми е
До коментар #55 от "Полек ,мале":Еля бе пикле, еля бе травестит еля еля
17:52 07.08.2025
61 Малииии
17:52 07.08.2025
62 България 🇧🇬
До коментар #59 от "звучи логично":Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).
🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:
Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.
В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:
Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.
Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.
Русия да си върне Бесарабия.
В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма
17:53 07.08.2025